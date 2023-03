Wat je niet tot het laatste moment kunt uitstellen, is een herbarium. De plantjes die er een plekje in krijgen, moeten wel kunnen drogen. We moesten er eentje maken voor biologie, en pas de avond ervoor klemde ik mijn botaniseertrommel onder de arm. Maar eerst nog even Cheers kijken. Na afloop trok ik de natuur in, een geluk, een rijkdom.

Tegen twaalven kwam ik thuis met allerhande plantjes. Even een boterham smeren. The night was still a puppy, maar daarom kon het best eens een latertje worden.

Rond tweeën was ik klaar met determineren, want dat moest eerst, ergens logisch, maar ik was het vergeten. Dus noteer ergens: éérst determineren. (Dan pas inplakken.)

Snel maar vaardig plakte ik de plantjes met wortel en tak op de bladzijden. Zo. Begon er meteen al op te lijken. Ik werkte met uitneembaar ruitjespapier en een ringband, zodat ik de bladzijden die af waren beneden in de oven kon leggen, zodat het herbarium versneld kon drogen. Koppie-koppie, al was Young Darwin vergeten dat zijn vader en moeder lagen te slapen, en hij bang was voor de oven. Die werkte op sissend gas, en als dat na tien lucifers eindelijk eens vlam vatte, stiet mijn moeder altijd een gilletje uit. Ik rekende steevast op een detonatie die de halve Brechtstraat zou wegvagen. (Schijterd, zou je zeggen, tot ik in Roombeek woonde, Enschede, en op een zatermiddag de hele buurt ontplofte. Zei ik toch.)

‘Waarom hielpen je ouders je niet met je herbarium?’ Mijn vriendin Jet. Andere generatie, andere planeet.

‘Mijn ouders hadden mij succes gewenst met mijn herbarium.’

Enfin, ik kon beter de verwarming op 35 graden zetten, en de pagina’s op de radiator leggen. Zo gezegd, zo ge-diggy-daan. (Extince.)

Ondertussen vroeg ik me af of we die stekjes en troep ook moesten natekenen, eigenlijk. Waarschijnlijk wel. Waarom, zou je zeggen. Ze zaten er verdomme live bij. We waren toch Rien Poortvliet niet, het waren toch geen kabouters.

Het mooie aan de middelbare school was dat mijn vriend Sander ook om 3 uur ’s nachts zijn herbarium zat te maken. Die kon ik prima even bellen. (Als schrijver kan dat niet, ik ga niet midden in de nacht Tolstoj lastigvallen.)

‘… Uhhh… watte… hallo?’ Sanders vader, snel neerleggen en weer door.

Een andere hobbel, een letterlijke hobbel, was een bolvormig plantje, een look, een soort ui op een stengel. Die moest er op z’n Egyptisch in, van drie dimensies teruggebracht naar twee, zodat de juf kon bladeren.

Ik moest hem pletten. Hiertoe had ik mijn Arendsogen. Ik legde een stapeltje van deze prachtige cowboyromans boven op de bol en ging er boven op staan.

Een natte pang. Erna: paddestoelvorming, niet zozeer nucleair, maar geurig, sterk geurig, een intense, nooit meer geëvenaarde knoflooklucht verspreidde zich, woefff, in mijn slaapkamer. Het schoot op, nu.

Om half 5 ging ik een uiltje knappen. Van slapen kwam weinig. Mijn bed leek wel een Turkse pizza, joh. Bovendien was het loeiheet. Stond de verwarming aan, ofzo?! Mijn broers hoestten en hijgden in hun kamers.

Nou ja, alles voor de wetenschap. Jouw herbarium, beweerde de juf, is in een week tijd ‘gegroeid, met bloemetjes en al’. Het is een interactief herbarium, had ik moeten terug sneren, maar ik zei: ‘Mooi toch.’

Vond de juf niet mooi, ze had, op dat van Sander na, nog nooit zo’n slecht herbarium gezien. Een 4.

Ik salueerde.