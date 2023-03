Waarom het moeilijk is te berichten over grensoverschrijdend gedrag, maar we het toch blijven doen

‘Met de berichten over de NOS Sport-redactie wordt in mijn ogen nog maar eens bevestigd dat in een veeleisende werkomgeving waar iedereen onder hoge druk op de toppen van hun kunnen functioneert grensoverschrijdend gedrag een bedrijfsrisico is’, schreef een lezer naar aanleiding van onze berichtgeving. ‘En dan vraag ik me af: hoe zit dat eigenlijk met zo’n andere veeleisende werkomgeving, namelijk de redactie van de Volkskrant?’

Ook in dit bedrijf staat het onderwerp hoog op de agenda. Zo verricht onze ­uitgever, DPG Media, deze weken een ­socialeveiligheidsonderzoek onder alle medewerkers.

Verhalen over grensoverschrijdend gedrag behoren tot de moeilijkste verhalen in de journalistiek. Het is ongelooflijk ingewikkeld om te achterhalen wat er precies is gebeurd, omdat verhalen van plegers en slachtoffers vaak ver uiteenlopen. Om zekerheid te verkrijgen, moeten verslaggevers vaak met tientallen bronnen spreken, temeer omdat de meeste bronnen bij zulke gevoelige verhalen anoniem willen blijven.

Het is privacygevoelig. Verslaggevers moeten voortdurend afwegen of het maatschappelijk belang van openbaarheid opweegt tegen de persoonlijke schade die een publicatie aanricht. Onthullingen over grensoverschrijdend gedrag zijn voor alle betrokkenen zeer belastend. Dit is alleen te verdedigen als er sprake is van een grote misstand of als het een belangrijke bijdrage levert aan het maatschappelijk debat.

Verslaggevers zijn maanden met zulke publicaties bezig.

In het geval van NOS Sport vonden we deze inspanning gerechtvaardigd. In de eerste plaats omdat de verslaggevers die eerder over De wereld draait door (DWDD) schreven, werden overstelpt met reacties van NOS-medewerkers die de seksistische redactiecultuur hekelden. In de tweede plaats omdat NOS Sport met belastinggeld wordt gefinancierd, het is een publieke organisatie die een voorbeeldrol zou moeten vervullen.

En in de derde plaats omdat het belangrijk is om te blijven discussiëren over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het probleem op de redactie van NOS Sport is van een geheel andere aard en omvang dan bij DWDD en werpt daardoor ook andere vragen op: hoe is het mogelijk dat zo’n cultuur, waarin seksisme en pestgedrag floreerden, decennialang kon blijven bestaan? Bestaat zo’n cultuur ook op andere plekken?

Als het onderzoek eenmaal is gedaan, dient zich het volgende dilemma aan. Om duidelijk te maken hoe verziekt de redactiecultuur is, wil je liefst zo veel mogelijk voorbeelden en ook zo veel mogelijk nuances aanbrengen. Dat leidt er onherroepelijk toe dat het verhaal lang wordt. Voor sommige lezers misschien te lang, zeker in het licht van andere belangrijke kwesties die om onze aandacht vragen, zoals de verkiezingen en de oorlog in Oekraïne. Omdat we in deze verhalen in de eerste plaats zorgvuldig en precies willen zijn, nemen we deze kritiek op de koop toe.