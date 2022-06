Waarom het beter is als politici juist niet Sophie Hermans zijn

Wat wrong er nou zo aan die toespraak waarin Sophie Hermans zei dat ze Sophie Hermans was? De meeste aandacht ging uit naar het stuk waarin ze bestreed dat ze op haar huidige plek als VVD-fractievoorzitter zit omdat ze de dochter is van VVD-prominent Loek Hermans of omdat ze de politiek assistent was van VVD-leider en premier Mark Rutte.

Dat is natuurlijk ook een vreemde bewering. Ze zal niet louter daarom deze baan hebben, maar doen alsof de kosmos haar op onverklaarbare wijze op het voorste bankje in de Tweede Kamer heeft laten landen, is het andere uiterste.

Hermans en haar adviseurs wilden duidelijk eens afrekenen met een beeld dat hen niet bevalt. Maar ze mikten precies naast. Weliswaar zullen sommigen zich eraan ergeren dat zij mede dankzij goede connecties heeft kunnen opklimmen, maar de voornaamste zorg is een andere. Namelijk of ze Rutte, vijftien jaar partijleider en twaalf jaar premier, voldoende weerwerk geeft als volksvertegenwoordiger in een tijd die schreeuwt om betere controle door de Kamer.

Dat zou altijd al een moeilijke opdracht zijn voor de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij. Het vraagt haast iets onmogelijks van iemand die jaren van haar leven heeft besteed aan precies het tegenovergestelde. Politiek assistenten proberen te zorgen dat hun bewindspersoon plannen erdoor krijgt, houden politieke risico’s klein en proberen beeldvorming te sturen.

Acht van de VVD’ers die bij de laatste verkiezingen een zetel kregen, waren eerder politiek assistent. En de keus voor uitgerekend Hermans was het zoveelste bewijs dat alle beloftes van de VVD voor een ‘nieuwe bestuurscultuur’ kletspraatjes waren die slechts Ruttes politieke leven moesten redden toen dat even in gevaar kwam.

Het is vervelend wanneer de extremist Wilders een goed punt maakt. En het was rot dat Hermans moest huilen toen Wilders haar van de week in de Kamer ‘Ruttes tassendrager’ noemde. Maar helaas doet Hermans’ gekrenktheid aan het punt niets af.

Vanaf het begin deed zij waarvoor ze was neergezet. Even opfrissen: een parlementaire ondervragingscommissie had vastgesteld dat om politieke redenen informatie over het toeslagenschandaal was achtergehouden waar Kamer, pers en publiek recht op hadden. In vrijgegeven notulen van de ministerraad konden wij april vorig jaar lezen hoe het kabinet probeerde te ‘activistische’ Kamerleden uit de coalitie onschadelijk te maken. En een plan smeedde om te dóén alsof het de Kamer inlichtte, terwijl het eigenlijk gegevens achterhield. Dat alles toen duidelijk werd dat de levens van duizenden onherstelbaar waren beschadigd.

En Hermans? Die probeerde die politieke motieven weg te poetsen met een woordenspel waaraan je te goed kon zien aan wiens zijde ze zich had warmgelopen. Tot op de dag van vandaag zie je dat ook aan haar optisch meeveren met oppositiepartijen. Én ze heeft gemeen met Rutte dat ze bij de immense problemen waar Nederland mee kampt, komt aanlopen als een argeloze wandelaar die uit een struik naast het pad een been ziet steken: wat is dat nu, het zal toch geen dooie zijn?

Op het VVD-congres kwam veel drama samen. Boeren die jaren de illusie is voorgespiegeld dat ze zichzelf met eindeloze schaalvergroting zouden kunnen redden. Een verziekt klimaat. Woningnood. Lobby. Desinformatie. Het was een moment dat vroeg om ernst en leiderschap. In plaats daarvan zette de op een na belangrijkste politicus van de partij een ingestudeerd praatje door. Ze hield niet van spinazie à la crème, maar wel van appeltaart. Haar krulhaar vindt ze lastig, maar ze is er ook wel trots op.

Vervolgens sprak Hermans ook wel over mensen in de ellende. Boeren zonder perspectief, werkenden die veel belasting moeten betalen terwijl vermogenden fluitend rijker worden, kansloze woningzoekenden. Alleen ontbrak het nogal cruciale element dat de VVD voor dat alles een grote verantwoordelijkheid draagt. Hermans zelf was nota bene óók de assistent van Stef Blok, de minister die de woningmarkt overleverde aan speculanten en er zo trots op was dat hij bij het ministerie van Volkshuisvesting het licht uitdeed.

Te veel op de persoon, dit stukje? Te veel natrappen? Prima. Hou vast, die empathie. Maar bewaar er wat van voor alle gedupeerden van het beleid dat Hermans en haar partij al die jaren hebben gevoerd. Onder het motto ‘het leven is mooi en zonnig’.

Het gaat inderdaad niet om de persoon Hermans. Het gaat om een politiek die uitsluitend logisch is in een gesloten binnenwereld. Dat zit net zo goed in de achteloosheid waarmee CDA-minister Van Gennip werkgevers aanmoedigt om wat werkloze jongeren uit de Franse banlieues naar Nederland te sleuren voor de horeca of de tuinbouw. Blind voor sociale omstandigheden daar én hier. Het zit in de kilte waarmee D66-minister Kuipers spreekt over kwetsbaren die zich maar moeten redden en het gemak waarmee hij coronabestrijding afschuift op ondernemers die voor onmogelijke dilemma’s komen en die hij in het duister laat tasten over wat er wanneer van hen wordt verwacht.

Ze zullen er allemaal oprecht van overtuigd zijn dat ze, in de woorden van Hermans, ‘elke dag de goede dingen voor Nederland doen’. Des te tragischer dat een basaal besef lijkt te ontbreken van de gevolgen voor de mensen over wie ze macht uitoefenen.