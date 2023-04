Waarom het aantal columnisten waarschijnlijk niet ‘precies goed’ is

Over nieuws dat veel publieke verontwaardiging oproept, publiceert de Volkskrant wel veel columns, maar weinig feitelijke berichtgeving, klaagde onlangs een lezer bij de ombudsman. Aanleiding was de ophef over de aangekondigde, hypercorrecte taalaanpassingen in de kinderboeken van Roald Dahl in Groot-Brittannië. Columnisten leken daar niet over uitgepraat te raken, maar waar was het nieuws? ‘Kan ik wat meer feitelijke informatie krijgen in plaats van enkel creatieve teksten?’, was het verzoek.

Dat is geen nieuw geluid. Opmerkingen dat de krant te veel columns zou plaatsen horen ombudslieden al jaren. We zijn het er vaak ook mee eens. Vijf jaar geleden, in 2018, telde de Volkskrant 37 columnisten. Dat vond de toenmalige ombudsman al overdadig veel. In 2022 was het aantal opgelopen tot 55 columnisten en cartoonisten samen en toen verzuchtte ik ook zelf: ‘De krant is geen caleidoscoop die bij elke beweging een ander plaatje laat zien.’ Ook op de redactie klinkt inmiddels de roep om het aantal columnisten te beperken. Een interne werkgroep gaat onderzoeken hoe dat kan.

‘Méér nieuws en minder mening’ was de wens van de lezer die werd overvallen door alle duidingen en meningen over Roald Dahl. Terugkijkend op die affaire moet ik de lezer deels gelijk geven. Tegenover drie feitelijke artikelen stonden destijds – inclusief brieven, opinie en commentaar – 21 opiniërende stukken waarvan maar liefst zeven columns en satirische bijdragen van Aleid Truijens, Max Pam, Sander Donkers, Micha Wertheim, Paulien Cornelisse, Sylvia Witteman én de Betrouwbare Mannetjes.

Tegelijk was dit een uitzondering – gelukkig maar. Ik vond in het afgelopen jaar geen tweede voorbeeld van zo’n groot verschil tussen de hoeveelheid feitelijke informatie en opinie daarover. De vier columns over de Vermeer-tentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum, bijvoorbeeld, werden ver overtroffen door de twaalf forse artikelen. Over de kwestie-Dahl viel ook weinig méér te vertellen dan de redactie in drie artikelen deed. Toen The Guardian deze week meldde dat óók verouderde taal in boeken van Agatha Christie wordt aangepast, werd dat – in mijn ogen terecht – afgedaan met een kort online-bericht dat de papieren krant niet eens haalde.

De ‘columnistenmarathon’ van de Volkskrant in de Rode Hoed in Amsterdam, 2017. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Na nieuws veel columns

Het verwijt van de lezer dat de krant te weinig feitelijke informatie zou brengen, deel ik in dit geval dus niet. De nieuwspagina’s staan vol nieuws, maar de aandacht van de lezer wordt niet altijd eerlijk verdeeld. Sander Schimmelpenninck wordt vrijwel zeker beter gelezen dan het nieuws op pagina twee dat ernaast staat, en online is dat effect nog veel groter. Maar toegegeven: na de nieuwspagina’s neemt de columnistendichtheid toe met rubrieken, opinie, meningen, ervaringen, anekdotes en overpeinzingen die misschien wel te vaak ‘column’ worden genoemd – waarover zo meteen meer. Plus cartoons met een leuke of harde boodschap. En dan ook nog Gummbah.

Volgens genoemd leesonderzoek is er weinig reden om hier iets aan te veranderen. Een kwart van de lezers vindt dat er te veel columns zijn maar ruim de helft vindt de hoeveelheid ‘precies goed’. Dat lijkt me geen reden om achterover te leunen, omdat die uitkomst weleens de status quo bias zou kunnen zijn; de weinig rationele neiging van respondenten bij onderzoek om de bestaande situatie ‘precies goed’ te vinden. Toen er minder columns waren, vroegen lezers ook niet om méér.

Vermoedelijk zijn lezers beter af met pakweg 25 steengoede columnisten dan met een gemengd opiniekoor van 55 stemmen. Bovendien is het dus de vraag of elke huidige ‘columnist’ wel zo genoemd moet worden. Sommigen lijken in feite rubriekschrijver te zijn, bijvoorbeeld als deskundige op het gebied waarover ze schrijven. Het verschil is dat een columnist zijn eigen mening als waarheid mag verkondigen en rubriekschrijvers niet. Op dit verschil sneuvelde vorig jaar de taalbijdragen ‘Wakkerlands’ van Jan Kuitenbrouwer, die volgens de hoofdredactie een speelse, informatieve rubriek moest zijn terwijl de auteur als ‘columnist’ zijn opiniërende gang wilde blijven gaan.

Columns trekken veel lezers

Columns, cartoons en tekeningen scoren goed in waardering en leesdichtheid, zegt het lezersonderzoek. Afgaand op de mailbox van de ombudsman zou daar minstens één uitzondering op moeten bestaan. Een van mijn voorgangers noemde cartoonist Gummbah al ‘bozebrieventrekker nummer één’, en wel sinds april 1995, toen hij een vaste plek kreeg in de krant. Gummbah heeft ook bewonderaars, maar die laten niet vaak van zich horen. Wel reageerde afgelopen week weer een tiental lezers dat boos was op zijn tekening van 20 maart met – niet ongebruikelijk – een ondoorgrondelijke seksistische grap daarin.

Enkele brieven refereerden aan de onthulling van de krant over de seksistische cultuur en ongewenste intimiteiten op de NOS Sport-redactie. ‘Die berichten kan ik niet serieus nemen zolang Gummbah zijn infantiele en seksistische tekeningetjes mag publiceren’, schrijft een van hen. Een ander: ‘Ik heb ze vroeger ongetwijfeld ook weleens gemaakt, maar de vraag is of vrouwonvriendelijke grappen nog wel van deze tijd zijn.’

Gummbah is inmiddels bezig aan zijn vierde hoofdredacteur en blijft nog wel even, blijkt uit de reactie van de huidige hoofdredacteur Pieter Klok. Hij ziet geen seksisme maar absurdisme. Op de redactie worden de cartoons door sommigen gekoesterd als een monumentje van eigenheid en vrijzinnigheid. Hoewel ik er zelden van in de lach schiet, begrijp ik dat argument. Lezers die zich na 28 jaar nog steeds ergeren aan Gummbah, zouden hem ook kunnen overslaan.

Misverstanden ontstaan online

Het is in deze rubriek vaker opgemerkt: omdat columnisten en cartoonisten hun eigen onderwerp kiezen en mogen ‘overdrijven en bewust eenzijdig belichten’, zoals het Volkskrant-protocol vermeldt, is het extra belangrijk om de lezer duidelijk te maken wat hij of zij leest. Vooral rond online-columns stapelen de misverstanden zich soms op. Sinds kort voorziet de online-redactie veel artikelen van een korte toelichting over de auteur. Dat is heel nuttig, maar verdrijft niet alle verwarring omdat het juist bij columnisten niet gebeurt. Een foutje dat spoedig zal worden hersteld, zegt de hoofdredacteur.

Eén ongerijmdheid laat hij nog even bestaan, namelijk dat de zaterdagse bijdragen van Martin Sommer online worden aangemerkt als column terwijl ze in de papieren editie afkomstig heten te zijn van de ‘politiek commentator’ van de krant. Martin Sommer is meer een columnist dan een politiek commentator, beaamt de hoofdredacteur, maar de lezer is daar volgens hem aan gewend, dus er is geen reden om het te veranderen.