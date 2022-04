Waarom heeft Zelenski het eigenlijk meer over onze geschiedenis dan wij?

En? Heeft u het gevierd van de week? Die gebeurtenis die van fundamenteel belang was voor onze staat, voor onze samenleving? Zo noemde de Oekraïense president Zelenski het tenminste in zijn toespraak tot ons parlement. ‘450 jaar sinds het begin van de gewapende opstand tegen de tirannie’, bracht hij in herinnering. Toen was de inname door de Geuzen van Den Briel, de eerste stad die in handen kwam van de opstandelingen tegen de Spaanse overheersing, vroeg in de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf dat moment zou de revolutie zich als een olievlek verspreiden.

‘Onder normale omstandigheden zou ik erover spreken zoals u gewend bent te horen’, aldus Zelenski. ‘Als geschiedenis, als erfgoed. Als prestatie van de generaties die 450 jaar geleden leefden. Maar vandaag, terwijl mijn land strijdt tegen tirannie, zal ik er slechts over spreken als gebeurtenis van nu.’

Zelenski’s punt was duidelijk. Het is bekend dat hij zijn toespraken steeds op maat laat maken voor het betreffende land, in de hoop het zo aan te zetten tot meer steun voor zijn door Russische agressie geteisterde land. Het is de bedoeling dat wij denken: ‘Potdomme, zijn wij nu het land van Oranje en het Plakkaat van Verlatinghe of niet? Natúúrlijk helpen wij Oekraïne aan een no-flyzone of een versneld EU-lidmaatschap.’ Maar de werkelijkheid is uiteraard dat wij helemaal niet zo gewend zijn als hij suggereert om iets over de opstand tegen Spanje te horen. Zeker niet van Zelenski’s gehoor daar in de Tweede Kamer.

Die Geuzen en Den Briel komen langs in de geschiedenisles en er wordt wel naar verwezen als – vermoedelijk onjuiste – verklaring voor de 1-aprilgrap. Maar een referentiekader in publiek debat? Iets waarin wij zijn onze oorsprong zien? Waar we trots op zijn?

Nu romantiseerde Zelenski de oprichting van wat later Nederland zou worden door die te typeren als strijd voor vrijheid, democratie, menselijke waardigheid, verbondenheid én culturele en religieuze verscheidenheid. Alsof godsdienstig fanatisme, platte machtsstrijd en zelfverrijking geen rol speelden. En hij trok een wel erg korte, rechte lijn naar het moderne Europa. Maar helemaal ongelijk heeft hij ook weer niet: het idee dat je een vorst kunt afzetten die het volk slecht behandelt, het idee dat meerdere religies naast elkaar kunnen bestaan, zijn wel kiemen van het latere Europa.

En het punt is: waarom kan ik zo’n kanttekening nooit eens maken bij een Nederlandse politicus die te ronkend put uit ons verleden? En dan liefst eentje zonder fascistische trekken. Want extreem-rechts heeft het wél over vroeger. Een verzonnen vroeger, van vreemde smetten en problemen vrij.

Goed, de Tachtigjarige Oorlog is lang geleden. Maar Zelenski begon zijn speech zo’n beetje met een verwijzing naar het bombardement van Rotterdam. Hoe vaak is dat de laatste tijd in Nederland genoemd als we keken naar de verwoestingen in Charkiv of Marioepol? Terwijl er nog ouderen onder ons zijn die als kind door het puin naar school zijn gelopen.

Zo weinig als onze geschiedenis wordt bezongen, zo hypergevoelig is de reactie als onderbelichte, gruwelijke episodes de aandacht krijgen die ze verdienen. Terwijl het toch echt om achterstallig onderhoud gaat. Het is eigenlijk ongelofelijk dat dit jaar pas de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië vol in de schijnwerpers werden gezet. Verleden is in Nederland vaak verdrongen en onverwerkt verleden.

Misschien reageer je juist wel zo overtrokken als je je eigen verhaal niet goed kent. Als je niet gewend bent aan voortdurende discussie daarover. Dan zijn opnieuw geordende of gewogen feiten geen toevoeging, maar vallen ze in het niets. Wie niet geworteld is, valt sneller om.

Terwijl het alleen maar gezond is om onder ogen te zien dat je historie niet slechts roemrijk is. Juist door te laten zien hoe onvolkomen we steeds zijn geweest, kun je vertellen over vooruitgang en de lijn doortrekken naar wat je nog hoopt te bereiken. De honger bij het publiek is er. Op tv trekt het behoorlijk genuanceerde Het verhaal van Nederland torenhoge kijkcijfers. Nu is het wachten op leiders die in de voetsporen treden van Volodimir Zelenski en Daan Schuurmans.

Dan zouden we ons mogelijk ook wat beter kunnen inleven in mensen elders voor wie wie de geschiedenis vandaag de dag wreder uitpakt dan voor ons, dacht ik, toen ik zag wat op Zelenski’s toespraak volgde. Kamervoorzitter Bergkamp had Zelenski in haar introductie nog bezworen dat ‘er op een moment zoals dit geen afstand is tussen Kyiv en Den Haag’. Vlak nadat hij klaar was begon ze ‘de kamerorganisatie’ te bedanken. ‘Het lijkt, met een scherm en een stopcontact, heel makkelijk maar er komt zó ongelofelijk veel bij kijken.’ En dat werd weer gevolgd door een stuntelende minister Hoekstra. Hij moest bekennen dat het kabinet er, anders dan in veel andere landen, ruim een maand na het begin van de oorlog niet in is geslaagd een organisatie op poten te krijgen die het ‘ongekende sanctiepakket’ waarvoor premier Rutte zichzelf zo graag schouderklopjes geeft, ook daadwerkelijk uit te voeren. Kyiv, waar ze vechten voor hun bestaan, was juist onpeilbaar ver weg.

