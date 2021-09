Waarom heeft Nederland het Engelse ‘long covid’ onvertaald overgenomen?

Ik geef het toch maar toe: lange tijd dacht ik dat ‘long covid’ een speciaal soort covid was, die vooral in je longen zat. Ik begreep dat niet helemaal, omdat alle andere covids toch ook in je longen zaten. Maar er is nu eenmaal veel onbegrijpelijks in de wereld, dus ik zocht het niet tot op de bodem uit.

Ik kwam pas achter mijn vergissing toen ik in een Engelse krant ook ‘long covid’ las, waar ik ‘lung covid’ had verwacht. Waarom heeft Nederland dat Engelse ‘long covid’ onvertaald overgenomen? Ik denk dat omdat ‘lange covid’ te veel klinkt als een attractie op een kermis, zo een met een gevaarlijke zwaaiarm: ‘Mogen we nog één keer in de Lange Covid?’ ‘Nee lieverd, dan word je misselijk.’

Meestal worden langdurige ziekten ‘chronisch’ genoemd. Onduidelijk is waarom dat bij long covid niet is gebeurd. Hoewel, misschien maar goed ook. Ik heb ‘chronische bronchitis’ ten slotte ook jarenlang begrepen als ‘Groningse bronchitis’.