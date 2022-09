Waarom geheimzinnig doen over de culturele gijzeling door het wokisme?

Bijna twee weken geleden, het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan, hield VVD- minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius de jaarlijkse HJ Schoolezing in de Amsterdamse Rode Hoed. In haar speech, die bij elkaar 58 minuten duurde, sneed ze tal van behartigenswaardige thema’s aan. Zo hekelde ze extremisten die ‘met intimidatie en geweld hun doelen proberen te bereiken’, politici die ‘zonder met hun ogen te knipperen’ de onafhankelijkheid van onze rechtspraak in twijfel trekken, het groeiende leger complotdenkers én de machtige socialemediabedrijven die een en ander faciliteren.

Wokisme

Tevens sprak ze over wat ze met een lelijke term het wokisme noemde. Daarmee doelde ze op de in de Verenigde Staten ontstane beweging die gegevenheden als afkomst, huidskleur en geaardheid allesbepalend acht voor de kansen die het leven je biedt. (Andere, even ongelukkige term: identiteitspolitiek.) Ze zei er verstandige dingen over. Bijvoorbeeld dat ze zich zorgen maakt om mensen die ‘onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Met het cancelen van alles wat hun niet aanstaat.’

Ook zei ze van mening te zijn dat wokisme de onverdraagzaamheid bevordert ‘terwijl verdraagzaamheid nu juist de kern van de democratische rechtsstaat is’. Haar opmerkingen daaromtrent namen krap vier van de 58 minuten spreektijd in beslag. Toch ging de aandacht vrijwel uitsluitend daarnaar uit – tot diep in deze week.

Zo liet een talkshowhost een filmpje zien met meisjes van kleur teneinde het ongelijk van de minister te bewijzen. (Ik verzin dit niet.) Noemde een jonge politicus in dagblad Trouw Yesilgöz’ ideeën over cancelen ‘uit de lucht gegrepen’. Schaarde De Groene Amsterdammer haar losjes onder de lieden die het begrip woke opblazen tot ‘karikaturale proporties’.

En las ik in mijn eigen krant dat de minister ‘de bevolking ophitst tegen mensen die gebruikmaken van hun burgerrechten’, daardoor haar recht heeft verspeeld ‘anderen de les te lezen over de noodzakelijke verdediging van de rechtsstaat’ en bovendien zelf ‘een heel wat groter risico’ vormt voor die rechtsstaat.

Ophitser

Toe maar. Ventileert de justitieminister een mening die niet iedereen welgevallig is, moet ze meteen in de hoek als ophitser en een risico voor de rechtsstaat. De verontwaardiging over Yesilgöz’ speech laat bovenal zien hoe ingewikkeld het is iets te zeggen over woke. In alle rust van gedachten wisselen over identiteitspolitiek – het blijkt anno 2022 zo goed als onmogelijk, ingaan op argumenten te veel gevraagd.

Hooguit krijg je bijvoorbeeld terug dat de zorgen erom rechtse hersenspinsels zijn (‘Woke is niets meer dan een term bedacht door rechts om progressief links verdacht te maken’). Of dat wie er vraagtekens bij plaatst zich slechts in zijn witte privileges aangetast voelt. Bij uitzondering wil iemand best toegeven dat woke soms doorschiet, om daar meteen aan toe te voegen dat zulks niet anders kan; ingezonden brieven brengen nu eenmaal zelden de gewenste maatschappelijke verandering dichterbij. Ook populair: wijzen op de opmars van extreemrechts in dit land en erbij zeggen dat die een veel ernstiger bedreiging vormt.

Gevaarlijker

Dat laatste klopt, zonder meer. Boze boeren die bestuurders intimideren om hun gelijk te halen zijn vele malen ondermijnender dan activisten die knus op de Dam demonstreren. Forumleider Thierry Baudet die openlijk de parlementaire democratie delegitimeert is vele malen gevaarlijker dan Bij1-leider Sylvana Simons die wat mompelt over het neoliberalisme en ‘bestaande machtsstructuren’. Maar dat anderen niet deugen betekent niet dat jij automatisch boven alle kritiek verheven bent. (Was het maar waar.)

Intussen moet je wel heel erg je best doen om níét te zien dat de geesteswetenschappen, de klassieke media én de complete culturele sector – inclusief de musea, de letteren en de podiumkunsten – volkomen in de ban zijn van het gedachtengoed dat de minister in haar lezing aanstipte. Om niet te zeggen dat ze zich erdoor laten gijzelen. Daar kunnen we natuurlijk geheimzinnig over blijven doen. Maar ik zou niet weten waarom.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.