Waarom Franse politici maar boerderijdieren blijven knuffelen in verkiezingstijd

Marine Le Pen probeert contact te maken met een rund op de Salon de l'Agriculture in Parijs. Beeld AFP

De boeren, die vormen toch een vergrijzende groep kiezers die onvermijdelijk uit het Franse politieke landschap verdwijnt? Waarom zou je dan als politicus urenlang gaan ronddwalen op de jaarlijkse landbouwbeurs Salon de l’Agriculture in Parijs? Een ietwat cynische vraag wellicht, maar bloedserieus opgeworpen door de Franse krant Le Monde.

Over het antwoord bestaat geen misverstand: vrijwel alle Franse presidentskandidaten lieten zich de afgelopen dagen zien op wat Franse media collectief een ‘onmisbaar onderdeel’ van de presidentscampagne noemen. Op de landbouwbeurs etaleren meer dan duizend exposanten uit heel Frankrijk, inclusief de overzeese gebieden, hun vak, producten en cultuur. En het aantal boerderijen mag in dertig jaar tijd zijn gehalveerd, de boer is nog altijd een symbolisch figuur aan wie de Fransen zeer gehecht zijn, zo legt socioloog François Purseigle in Le Monde uit.

Boerennazaat

Iedere Fransman weet zich nazaat van de boer, die voor de Republiek even fundamenteel is als de leraar. Als kiezersmarkt is de landbouwbeurs misschien van verwaarloosbaar belang, de symboliek maakt het de investering waard.

Dat lijkt extra het geval nu ook in Frankrijk het oorlogsnieuws domineert in kranten en op televisie. Over een maand vindt de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats, maar de crisis in Oekraïne drukt de campagne – die toch al moeizaam op gang kwam – verder naar de marge. De landbouwbeurs is behalve de ‘grootste boerderij van Frankrijk’ ook een mediacircus. Wat hier wordt gezegd, wordt overal gedeeld en herhaald. Dat geldt voor boeren, maar zeker ook voor politici die het evenement bezoeken.

Heel welkom voor presidentskandidaten op zoek naar aandacht in een campagne die wordt ‘gekenmerkt door de alomtegenwoordigheid van Emmanuel Macron’, schrijft Europe1. Het strategisch belang van deze ‘etalage voor de presidentsverkiezingen’, zoals CNews de beurs typeert, is door de situatie in Oekraïne alleen maar toegenomen. Juist de landbouwsector zal volop de consequenties voelen. De oorlog zet het belang van een onafhankelijke voedselvoorziening bovendien weer bovenaan de agenda, concludeert de linkse krant Libération.

Hoewel ook de beurs er volgens Franse media dit jaar in de media nogal bekaaid van afkomt (want oorlog), verschenen de afgelopen week tientallen foto’s van presidentskandidaten knuffelend met allerhande boerderijdieren, vergezeld van de nodige beloftes aan het Franse platteland. Instagram en Twitter deden de rest.

Kus voor lammetje

Beelden van Marine Le Pen die aarzelend een koe bij de horens vat, de extreemrechtse Éric Zemmour die eerbiedig een kus op het voorhoofd van een lammetje drukt, president Emmanuel Macron die een huidplooi vastgrijpt van het achterwerk van een koe.

De waarde van een campagnemoment op de boerenbeurs schuilt niet alleen in het strategisch belang van de sector. Minstens zo kostbaar is de gelegenheid zich dicht bij het échte Frankrijk te tonen, omringd door varkens, schapen en koeien, en worst, kaas en wijn. Vooral voor Éric Zemmour was dat hard nodig. Met zijn bewondering voor Poetin en aanvankelijke weigering om Oekraïense vluchtelingen in Frankrijk te verwelkomen zakte hij de afgelopen weken steeds verder terug in de peilingen.

Tussen de boeren probeert Zemmour zijn campagne weer wat vuur te geven, analyseerde Le Figaro. ‘Onbekommerd handen schudden en selfies aaneenschakelen’ zijn volgens de krant onmisbaar om aan de nodige sympathie te werken en zijn concurrent Marine Le Pen de pas af te snijden. Dat is immers precies hoe zij zich al maanden van hem probeert te onderscheiden: door te benadrukken dat zij wél dicht bij de echte Fransen zou staan.

Zemmour leek op de landbouwbeurs een andere strategie te kiezen. In plaats van zich te onderscheiden, koos hij ervoor precies hetzelfde parcours te volgen als zijn rivale, zo reconstrueerde l’Obs – tot aan het lunchrestaurant toe. Dansend met de serveersters in een Antilliaanse rumbar (Frans erfgoed dankzij de overzeese gebieden) léék hij misschien heel spontaan, maar twee dagen eerder was Marine Le Pen op precies dezelfde plek met dezelfde mensen heupwiegend vastgelegd.

Eline Huisman is correspondent in Parijs.