Waarom een sociale bank hard nodig is in tijden van verwijdering

ABN Amro heeft ‘financiële zorgcoaches’ in dienst die kwetsbare klanten bijstaan, nu de bank zich net als andere terugtrekt uit het werkelijke leven. Drie jaar geleden nam Gudy van der Wal, directeur dagelijkse bankzaken, twee coaches aan, dat werden er snel dertig, nu zestig, en het eind is niet in zicht.

‘We merkten dat vooral senioren het niet meer bijhielden’, zegt Gudy in een van de overgebleven analoge bankfilialen. ‘Dit is echt een probléém dat je vastpakt.’ Financieel zorgcoach Anneke Visser vertelt hoe ze met engelengeduld een beeldverbinding opzette voor een weduwe van 87. ‘Ze zwaaide en ik zwaaide terug.’ Kleine successen. ‘Er zijn zóveel kwetsbare mensen: immobiel, laaggeletterd, met medische problemen, in hospices. We laten ze niet zwemmen. Ik voel me echt een boei die ze vastgrijpen.’

Gudy van der Wal (links) en Anneke Visser. Beeld Toine Heijmans

De bank is een app geworden. Bijna alle hypotheekgesprekken zijn digitaal. Nieuwe hippe banken, zeggen Gudy en Anneke, openen geen rekeningen meer voor senioren. Dit zijn tijden van verwijdering: wie niet op de bus springt van de vooruitgang, blijft bij de halte staan. Terwijl, zegt Anneke: ‘de senioren hebben ons groot gemaakt.’

In haar 38 jaar bij de bank werkte ze altijd in lokale kantoren, waar mensen elkaars bekenden waren. Die zijn nu opgeheven of tot ‘bankshop’ gemaakt, terwijl de geldautomaten verdwijnen. ‘Je ziet de ontreddering en het verdriet van mensen in hun ogen.’ De man die dertig jaar lang pinde op kantoor Den Helder, ‘hij had er slapeloze nachten van’. Die heeft ze een geldmaat vlakbij gewezen. Gudy: ‘Persoonlijk contact is belangrijk.’

In haar eigen leven zat alles mee, zegt ze ook, tot twee sterfgevallen het deden wankelen, ‘dan merk je hoe superkwetsbaar je eigenlijk bent’. Veel senioren (‘zeg nooit ouderen, dat leer je vanzelf’) zijn onthand, niet wetend wat te doen met de rekening die op naam stond van hun overleden man of vrouw, of eindeloos bellend naar instanties verscholen achter keuzemenu’s.

‘Aan die bandjes doen we niet meer’, zegt Gudy. ‘Geef ze gewoon een mens aan de telefoon. En wij bellen álle klanten die alleen komen te staan nu proactief.’

Uiteraard vertel ik over mijn moeder die zich stoer door de tweestapsverificaties worstelt, om via sms- en qr-codes een glimp op te vangen van wat de belastingdienst haar wil vertellen, de gemeente, het ziekenhuis of de bank – ze lijkt een hacker, zoals de schermen weerspiegelen in haar bril. Een half leven aan wachtwoorden is genoteerd in dat ene boekje, of was het dat andere, vaak in het handschrift van mijn vader dat verwijst naar een andere tijd.

‘Ik heb ook zo’n moeder’, zegt Gudy meteen. ‘En het mooie is: als je de dingen rustig uitlegt gaat het prima. Je moet er alleen de tijd voor nemen. Je moet niet denken dat senioren niets kunnen, het is ze gewoon door niemand geleerd.’

Vijf miljoen klanten heeft de bank, 800 duizend ervan op leeftijd. Mijn vraag aan Gudy of dit niet gewoon slimme marketing is komt per kerende post terug: ‘Zorgcoaches kósten geld’. Ze nemen de tijd die nodig is, er zijn geen targets. ‘Ik zal nooit zeggen: het duurt te lang.’ Anneke: ‘Als het moet rij ik erheen, en los het op.’

Soms komt het dicht bij hulpverlening. Bij ‘een vermoeden van dementie’ peilt Anneke voorzichtig: ‘Wat als u het straks niet meer zelf kunt doen?’ Vaak helpt ze daarna de familie met advies over een levenstestament.

Een klant van Anneke, Eugene Sleebos, vertelt me later hoe ze hem hielp met een machtiging voor zijn tante van 91; hij was telkens van het kastje naar de muur gestuurd en de tijd drong – ‘het had met verkeerde vinkjes in het systeem te maken’. Hij is van ‘de commodore 64-generatie’ en digitaal best vaardig, maar zelfs hem lukte het niet. ‘Voor ouderen gaat het echt te snel, raar dat banken daar geen rekening mee houden.’ Op haar vrije dag kreeg Anneke de machtiging voor elkaar: ‘Als iemand een pluim verdient dan mag zij ‘m hebben.’

De ceo van ABN Amro zei: ‘Bankieren gaat in de eerste plaats over mensen.’ SNS is ook al ‘een nieuwe koers’ ingeslagen met reclameteksten als ‘eerst de mens, dan het geld’. Kun je cynisch over doen, maar het gebeurt. Beide staan te boek als ‘volksbank’, sinds ze door de staat werden gered van de kredietcrisis. Nu wil de minister weer van de aandelen af – zonde, want de markt heeft meestal andere plannen met ‘een betere bank’.

Zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit een nutsbank, ook om de dominante commerciëlen in te dammen. De minister van Financiën vond het niets.

Maar nu zit er een andere.