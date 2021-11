Waarom een bibliotheek honderdduizend boeken wegdoet en daar verder niet meer over wil praten

De bibliotheek doet meer dan honderdduizend boeken weg en de kaken gaan op elkaar, geen commentaar. Het zijn trouwens ‘items’ of ‘objecten’, schreef de krant, want de bieb wil meer: nog even en het is een espressobar-zalencentrum, de boeken een leuk decor verwijzend naar die grappige analoge tijd.

De vraag aan de directeur naar de grote boekenverwijdering wordt eerst enthousiast onthaald door haar woordvoerder, die kort daarop mailt dat ‘alle media over dit onderwerp gaat via de woordvoerder van de wethouder’, en die woordvoerder laat weten: ‘We zien momenteel niet echt aanleiding hieraan mee te werken.’

Uiteraard is de bibliotheek openbaar, maar nu even niet, ook hier trekt de overheid zich terug in het eigen ijspaleis, terwijl ik alleen maar wil weten wat de afwegingen zijn om het ene boek te behouden en het andere niet. Vijf jaar niet meer uitgeleend is exit, schrijft de krant, een onheilspellend criterium, want de bieb was er toch om in boeken te verdwalen, en thuis te komen met een nieuw verhaal.

De laatste avond voor het rijksverbod op bibliotheken (vanwege de pandemie) zag ik mensen met shoppers vol bij de balie, allerlei mensen uit allerlei wijken. Toch doen ze hier simpelweg eenderde van de collectie weg alsof het vuilnis is.

De grote verwildering. Beeld Toine Heijmans

Tweede verdieping, Nederlandse romans, mensen met laptops werken aan drukbezette tafels, boeken in hun rekken, stickertjes met pictogrammen op de rug: daan, deke, dool. Godzijdank, Den Doolaard is hier, ingezakt en verwond door de tijd, omsingeld door dikbuikig werk van Jennifer Donnelly, geenszins een Nederlandse romancier, maar niet versnipperd nog.

De grote verwildering! Een beduimelde druk uit 1971, er valt een verse ‘leenbon’ uit, iemand heeft het laatst nog meegenomen, dat is vast de redding van dit ‘item’ geweest. ‘De woorden schoten door mij heen, fel en onverwacht als een bliksem door de nacht’, stoppen met lezen nu, ik zocht een andere titel.

Op de grond linoleum, zoals het hoort, computergebruik wordt afgerekend ‘in blokken van een kwartier’, bij de wc’s waakt een toiletmeneer met gemeentelijk logo op de polo, dertig cent voor een bezoek te deponeren in een metalen geldkist.

De meeste Nederlandse bibliotheken zijn stichtingen, maar de Haagse is een gemeentelijke dienst en staat direct onder het bewind van de wethouder. Die is van D66, voorheen de cultuur- en thans de spreadsheetpartij. De directeur is een hoge ambtenaar die eerder werkte bij het ‘employability center’ van de Belastingdienst.

Er wordt verbouwd, de eer is aan architectenbureau Mecanoo, beroemd van New York, Birmingham en Macau. De bieb als ‘grootste huiskamer van de stad’, is opnieuw het credo, en weg met de tl-verlichting. Vijf miljoen is uitgetrokken voor het instituut waarop gemeenten doorgaans bezuinigen, ‘een moderne bieb is zoveel meer dan boeken’, zei de vorige directeur, ‘minder collectie, meer connectie’, weg met dat ‘suf imago’.

Veroorzaakt door de boeken, uiteraard. De artist impressions tonen ze hoog ingemetseld boven een infobar, onbereikbaar maar het ziet er leuk uit en dempt vast het cafégeluid. Ook hier wonnen de macchiato’s. Maar boeken zijn nog steeds de basis, zegt Klaas Gravesteijn als ik hem bel, ‘al heel lang horen we mensen zeggen: de bieb is over vijf jaar leeg, en die hebben steeds heel erg ongelijk gekregen’. Hij is van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en vertelt dat een ontbrekend boek altijd elders besteld kan worden via het ‘systeem van interbibliothecair leenverkeer’ – wagens die heen en weer rijden, als gevangenenvervoer.

Elke bieb hanteert z’n eigen criteria voor ‘collectiemanagement’, zegt hij ook, google maar eens naar het ‘beheerskader’ – maar op mijn laptop verschijnt een brij aan documenten over ‘optimaliseren’ en ‘wieden’. Niets staat vast, zoals een boek vaststaat. Niets is wat het lijkt in de digitale ruimte, tekst is daar vloeibaar, schreef Maxim Februari onlangs ongerust, het kan zomaar verdwijnen of veranderen.

Vanaf een spreadsheet gezien zijn boeken ‘items’ of ‘objecten’, maar dit geldt niet voor het boek dat ik zoek en dat godzijdank een verdieping hoger staat te wachten: 331.42/dool, Het hakenkruis over Europa, reportages van A. den Doolaard, ‘heruitgave van het in 1940 vernietigde boek’.

Felle, hyperactuele journalistiek over Europa dat ten gronde gaat aan het fascisme, niets ouderwets aan, destijds in de wind geslagen en vervolgens als ‘schadelijke berichtgeving’ door de nazi’s onschadelijk gemaakt. Nooit meer uitgegeven tot dit exemplaar uit 2004, een herdruk van groot belang, voor vrijwel niks te leen in de openbare bibliotheek.

Nu hopen dat het overleeft.