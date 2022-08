Waarom draagt Shell de extra winst niet af aan de samenleving, om burgers in nood enigszins te helpen?

Precies twee jaar geleden leed Shell een recordverlies van ruim 18 miljard euro in een kwartaal. De coronapandemie had de wereld stilgelegd en het toen nog deels Nederlandse olieconcern kon zijn fossiele handelswaar aan de straatstenen niet kwijt.

Hoe anders is de situatie nu. Shell boekte het afgelopen kwartaal een recordwinst van ruim 11 miljard euro. Belangrijkste reden: de oorlog in Oekraïne. Doordat Poetin de gaskraan sluit, beleeft ’s werelds grootste handelaar in lng (vloeibaar aardgas, momenteel het enige serieuze alternatief) gouden tijden.

Hoewel Shell zich als een van de eerste multinationals terugtrok uit Rusland, spint het onbedoeld ook garen bij de oorlog. Vraag is wat het doet met het geld dat het in de schoot geworpen kreeg. Shell besloot personeel en aandeelhouders te trakteren. Beleggers kregen in het eerste halfjaar ruim 14 miljard van de winst. Ook andere oliereuzen fêteren beleggers. Dat wekt wrevel, omdat miljoenen burgers wereldwijd de rekening betalen.

Waarom draagt Shell de extra winst niet af aan de samenleving, zodat de nood voor burgers enigszins gelenigd kan worden? Waarom wordt het concern niet gedwongen veel meer te investeren in duurzame energieopwekking?

Terechte vragen, die ook in de Tweede Kamer werden gesteld. Deels gebeurt dit al. In het Verenigd Koninkrijk (Shell is niet langer deels Nederlands) moet het concern eenmalig een kwart van de winst inleveren.

Het Nederlandse kabinet wil de fossiele sector geen mazzel-taks opleggen. Enkele van de argumenten zijn: invoering kost te veel tijd (hoewel andere landen het wel deden); we bemoeien ons niet met de bedrijfsvoering; we weten niet waar de winst ‘neerslaat’ en een taks bemoeilijkt de exploratie van nieuwe gasvelden in de Noordzee.

Vooral dat laatste is pijnlijk. Deze week werd duidelijk dat er veel meer gas in de Noordzeebodem zit dan gedacht. Hiermee kan een deel van het Russisch gas worden vervangen en wordt de politieke druk op ‘Groningen’ verlaagd. En dit gas vertegenwoordigt tegen de huidige prijzen een waarde van 160 miljard euro.

Waar nog geen jaar geleden het klimaat (na diverse rechtszaken) de hoogste prioriteit had en energiezekerheid nauwelijks aandacht kreeg, zijn de rollen nu omgedraaid. Alles draait om het veiligstellen van fossiele brandstoffen, daarna gaan we wel weer met het klimaat aan de slag.

Als het kabinet fossiele overwinsten niet wil afromen, laat het dan in elk geval de aanstaande Noordzeemiljarden gebruiken om extra te investeren in duurzame opwekking van energie en om burgers te steunen die nu de zwaarste klappen krijgen.