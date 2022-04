Waarom dit stukje dankzij de NS en de Tweede Kamer uiteindelijk gaat over Ongehoord Nederland

Hier had een stukje kunnen staan over de Nederlandse Spoorwegen, die afgelopen zondag in haast besloten alle treinen op stal te houden. Graag had ik daar ter plekke meer van willen begrijpen want dit was ongehoord: nul spoorverkeer, zo ver kwam het zelfs niet in 1903. Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige machine het wil – de NS is niet de enige organisatie die zichzelf afhankelijk maakte van een complex computersysteem dat zomaar uit kan vallen. Amsterdam bijvoorbeeld, laat z’n bruggen en sluizen weer op locatie bedienen door brug- en sluiswachters, omdat de afstandsbediening faalt. Ook daar is angst, hoor ik, voor hackers.

Dus vroeg ik om belet. Mijn mail aan het hoofd mediarelaties NS (het bedrijf besloot ooit afscheid te nemen van het lidwoord ‘de’, dat staat internationaler, het was meen ik in de tijd dat ze de Britse spoorwegen wilden kopen) werd terstond beantwoord:

‘Ik begrijp dat het voor je column interessant is om dat te doen. (…) Inmiddels is er besloten tot een onafhankelijk onderzoek door een externe partij. Dat hebben we ook aan het ministerie beloofd. Totdat dit onderzoek is afgerond, zullen we tussentijds niet vooruitlopen op de oorzaken van de verstoring etcetera. Ik hoop dat je dat begrijpt.’

Naar extern onderzoek verwijzen is een oude verdwijntruc, vaak toegepast in de hoop dat de journalistieke interesse overwaait, of pas herleeft als de ceo naar een betere baan is vertrokken. Het werkt, dat was een paar dagen later ook in Den Haag te zien.

Omdat ik niet welkom was bij de NS, had ik voor dit stukje tijdig toestemming gevraagd aan de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer voor het bijwonen van het debat over de mondkapjesdeal. Interessant om van dichtbij mee te maken hoe twintig fracties weerwerk bieden aan de macht, dit keer bestaande uit een vrolijke boks van Hugo de Jonge.

Hoofdredactionele opdrachtbrief, nodig om verslag te doen in de Tweede Kamer. Beeld Toine Heijmans

Maar een perskaart en een dienstverband bij de krant zijn onvoldoende om ter plaatse te komen. Journalisten die niet behoren tot de bewoners van de Haagse kaasstolp, moeten minimaal 24 uur van te voren een ‘dagaccreditatie’ aanvragen bij de Tweede Kamer, waarin ze onder meer vermelden wat ze komen doen, verklaren in te stemmen met ‘voorwaarden en richtlijnen’, en een ‘opdrachtbrief’ van de hoofdredacteur aanleveren.

Het gevolg is dat politieke journalistiek grotendeels blijft voorbehouden aan journalisten die niets anders doen. Ze kennen elkaar daar allemaal, hoor ik de buren zeggen. Tegelijk helpt de Tweede Kamer de vreemdste vogels aan permanente toegangspassen – misschien heeft ook dat te maken met het ‘inside pissing out’.

Mijn hoofdredactie beschikt over een fantastisch stafbureau, dat direct een ‘opdrachtbrief’ verzorgde namens de baas, met stempel en handtekening, waar zie je dat nog. Die mailde ik conform protocol naar de Tweede Kamer. Er kwam een niet-ondertekend automatisch gegenereerd bericht terug, ‘u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie’, en vervolgens gebeurde niets.

Pas toen het debat ruim twee etmalen later al ver over de helft was was kreeg ik iemand aan de telefoon die ook niet wist waarom dit zo gelopen was, en geen commentaar wilde geven op het accreditatiebeleid, maar het uiteraard wel ‘jammer’ vond zoals Hugo de Jonge dingen ‘jammer’ kan vinden.

Vlassend op een nieuw onderwerp voor dit stukje, keek ik naar de mooie dramaserie Het jaar van Fortuyn, die in essentie gaat over het tanende vertrouwen in de politiek en aanpalende instanties. Toegang tot de macht, daar was het Fortuyn om te doen, en de velen die volgden. Wat het twintig jaar later heeft opgeleverd is een andere discussie, maar zo kwam ik wel dankzij de NS en de Tweede Kamer terecht bij Ongehoord Nederland, de publieke omroep die met publiek geld burgers een overslaande stem geeft, en die al langer op mijn longlist met onderwerpen staat.

Ze adverteren op de radio vrij intensief voor een podcast met ‘ongehoorde verhalen’. Dat zijn hier en daar wat warrige gesprekken van drie kwartier, ‘zonder censuur en correctheid’, waarin de presentatoren hun gasten telkens weer een zetje geven richting klimaat, immigratie en Sigrid Kaag. Interessant is de aflevering ‘er komt grote sociale onrust als gevolg van stijgende inflatie’, waarin het advies klinkt zilver en goud te kopen, ‘want daar kan de overheid niet bij’. Verderop vallen de woorden: ‘zorg dat je jezelf loskoppelt van al die overheidssystemen’.

Zo keert Ongehoord Nederland zich af van alle politiek en aanpalende instanties. Het is de stem van een beperkte groep. Toch is dit wellicht wat het heeft opgeleverd.