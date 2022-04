Waarom die extra advertenties en illegale cookies op de website?

Veel lezers vragen waarom het nieuws op de website van de Volkskrant niet gratis is, en klagen over de cookies. Dat laatste gaat binnenkort echt veranderen, belooft de uitgever.

De liveblog van de Volkskrant is gratis toegankelijk. Beeld nvt

‘Artikelen over de oorlog in Oekraïne zijn alleen tegen betaling te lezen. Ik kan dat niet uitleggen aan de vluchtelingen die ik in huis heb. Grote en kleine ondernemers bieden gratis een bijdrage. Het hele openbaar vervoer in Europa is gratis voor Oekraïense vluchtelingen. Maar de Volkskrant vraagt geld voor informatie.’

Bijna wekelijks krijgt de Ombudsman vragen over toegang tot de website; de advertenties die men daar om de oren krijgt en het cookiebeleid van de uitgever. En nu dus ook een morele oproep aan de krant om artikelen over de oorlog in Oekraïne gratis toegankelijk te maken. ‘Ook voor de gewone minima-man’.

Een andere abonnee zegt dat hij graag meer Volkskrant-artikelen gratis zou willen delen via Facebook om te voorkomen dat anderen verstoken blijven van betrouwbaar nieuws. Vergelijkbare oproepen kreeg de krant in de begindagen van de covid-epidemie. Via de website petitie.nl werd zelfs een petitie gestart om alle kranten zover te krijgen dat de betaalmuur zou verdwijnen, mede als wapen tegen het vele nepnieuws. Met slechts dertig ondertekeningen was die oproep geen succes.

Geen enkele grote Nederlandse krant gaf gratis toegang tot alle verhalen. Wel kozen enkele, waaronder de Volkskrant voor vrije toegang tot de liveblog met nieuws plus een selectie andere artikelen. Zo is het ook met Oekraïne, reageert de hoofdredacteur desgevraagd op het morele appèl van lezers. Net als bij de corona-epidemie is de Oekraïne-liveblog gratis en zitten de overige verhalen en columns achter een betaalmuur die toegang geeft tot zes gratis artikelen. Dat is ook het maximum dat iemand gratis via Facebook kan delen. ‘Anders dan bijvoorbeeld de publieke omroep zijn wij bijna geheel afhankelijk van lezersinkomsten waardoor dit onvermijdelijk is’, aldus hoofdredacteur Pieter Klok.

Dat laatste valt niet te ontkennen: de krant heeft inkomsten nodig om haar journalisten hun werk te laten doen: onderzoek doen, feiten verzamelen en checken teneinde betrouwbare nieuws- en achtergrondverhalen te kunnen schrijven. Veel lezers zijn bereid en in staat die prijs te betalen: het aantal (digitale) abonnees van de Volkskrant nam de afgelopen twee jaar toe met bijna eenvijfde. Ook andere media van uitgever DPG Media deden het goed; gemiddeld groeide het aantal abonnees met 5 procent. Mede hierdoor boekte het concern afgelopen jaar een ‘uitzonderlijke’ winst van 228 miljoen euro.

DPG Media is een rijk bedrijf en ik zou het toejuichen als de uitgever de krant (deels) gratis zou maken voor wie geen abonnement kan betalen. Maar dat lijkt me een utopie die bovendien praktisch moeilijk uitvoerbaar is. Een koppeling met de Belastingdienst lijkt mij geen goed idee. Niettemin: wie een werkbare suggestie heeft, mag me mailen. De opvatting dat krantenjournalistiek ‘gratis’ kan zijn, is de afgelopen twintig jaar al vaak gelogenstraft. Gratis kranten zijn verdwenen en op gratis nieuwswebsites, met oppervlakkiger journalistiek, betaalt de bezoeker niet zozeer met geld, maar met aandacht opeisende advertenties en persoonlijke data die aan adverteerders worden verkocht.

En ook daarover zijn lezers bezorgd, of zelfs boos. Een lezer die de papieren krant leest in pdf-formaat op zijn laptop, ergert zich aan de extra advertenties die daar soms opduiken. Ik betáál al voor die krant en de advertenties daarin, is zijn verweer. De hoofdredacteur zegt dat met hem eens te zijn. Hij is voorstander van een ‘Spotify-model’ waarin betalende abonnees geen extra reclame meer te zien krijgen. Maar dit alles is het domein van de uitgever, en die deelt zijn visioen niet. Zodoende duikt zelfs in de pdf-krant soms een interstitual op; de vakterm voor een paginavullende online advertentie tussen twee krantenpagina’s. ‘Van oudsher zijn advertenties en abonnementen het duale inkomstenmodel van onze kranten en dat is in onze digitale producten doorgetrokken’, laat de uitgever weten.

En hoe zit het met de cookies (kleine databestanden met informatie over klikgedrag van de gebruiker) op de Volkskrant-site? Drie jaar geleden was dit nog een hete kwestie voor mijn voorganger omdat de krant zelfs betalende abonnees niet eens de keuze gaf om cookies wel of niet te accepteren. Wie geen data afstond, kwam niet op de site. Dat was onacceptabel, vond ook de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens, waarna die praktijk uiteindelijk werd teruggedraaid.

Sinds begin februari dit jaar is er echter een nieuw probleem. Toen werd ook het systeem waarin lezers formeel wél toestemming geven voor het plaatsen van cookies door de privacy-bewakers illegaal verklaard. Gebruikers kunnen zich geen voorstelling maken van wat dit inhoudt, is de redenering. Gebruikersdata worden binnen microseconden verzonden aan voor de lezer onbekende, commerciële partijen ergens ter wereld. Zij bieden op die informatie op een online ‘veiling’, waarna de advertentie wordt verkocht en geplaatst. Dit systeem voldoet niet aan de Europese privacywetgeving, aldus de Belgische toezichthouder mede namens zijn Europese collega’s.

Net als alle andere grote Europese uitgevers gebruikt de Volkskrant-website het systeem echter nog steeds. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dat illegaal en kan het bedrijf ervoor worden beboet of berispt. Volgens uitgever DPG, aan wie ik dit voorleg, spreekt de Nederlandse privacy-waakhond daarmee voor zijn beurt omdat de Europese koepelorganisatie voor digitale marketing beroep heeft aangetekend. Maar de autoriteit houdt vast aan haar oordeel en adviseert bedrijven ‘op zoek te gaan naar een systeem dat gebruikers niet volgt en dus ook geen gegevens van gebruikers doorverkoopt.’

Dat laatste is precies waarmee we bezig zijn, legt de uitgever uit. Van de wereldwijde veiling van gebruikersdata wil DPG zo snel mogelijk afscheid nemen; waarschijnlijk binnen één jaar. De persoonlijke gegevens van wie cookies accepteert, blijven in die toekomst binnen het bedrijf. Ze worden gebruikt om gebruikers te profileren waarna hun profiel wordt opgenomen in een bestand van minstens 10 duizend mensen als doelgroep voor een adverteerder. De adverteerder krijgt de gegevens van die ene persoon dus nooit in handen.

Daarmee is de privacy voldoende gewaarborgd, in elk geval volgens de Europese regels. Voor Volkskrant-lezers is het waarschijnlijk handig om te weten dat zo’n gebruikersprofiel wordt samengesteld op basis van online bezoek aan alle 95 DPG-media (televisie, radio, kranten, magazines, publieksbladen, vakbladen, online-diensten) in Nederland, België en Denemarken. Wie er niet van houdt om zoveel informatie over zichzelf te laten combineren door één bedrijf, doet er wijs aan die cookies te weigeren. Net als bij Google en Facebook trouwens.