Waarom deze informatie, schrijven bezorgde lezers. Zo nodig je Poetin toch uit om bommen te droppen?

Enig ongemak voelden we wel, toen we woensdagmiddag besloten om de krant van de volgende dag te openen met de benarde positie waarin minister Hugo de Jonge zich had gemanoeuvreerd. De mondkapjesaffaire valt immers in het niet bij het onmetelijke leed dat Oekraïne treft.

Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat juist deze affaire goed illustreert wat er misgaat in bestuurlijk Nederland. Het is dus van het groot belang om de gang van zaken gedetailleerd te reconstrueren, zoals verslaggevers Frank Hendrickx en Tom Kreling en onderzoeker Erik Verwiel al meer dan een jaar doen.

De rode draad in de reactie van het kabinet is een obsessie met beeldvorming. In plaats van in alle eerlijkheid verantwoording af te leggen – we dachten het goede te doen, maar zijn hier bedrogen –, wordt er nu al ruim een jaar gedraald en gedraaid, waardoor wij geen andere keuze hebben dan net zo lang door te graven tot de onderste steen boven is.

Sommige lezers toonden zich afgelopen week bezorgd over het verhaal over de Poolse luchthaven Rzeszow. Verslaggevers Joris Heijkant en Tom Vennink beschrijven hierin nauwgezet hoe wapens uit het westen naar Oekraïne worden getransporteerd. ‘Dit is ongeveer een vip-uitnodiging aan Poetin om een paar bommetjes in Polen te droppen’, schreef een lezer aan de ombudsman. ‘Je kunt dit toch niet menen in tijden van oorlog?’

Een terechte zorg, ware het niet dat de Russen allang weten dat deze luchthaven een centrale rol speelt bij de leveranties. Voor de Russen en zeker voor de Russische inlichtingendiensten bevat het verhaal niets nieuws, zoals ook in een inzet bij het stuk stond. Sommige experts, zoals deze week Masha Gessen, vrezen dat Poetin deze luchthaven op enig moment zal bombarderen, andere experts, zoals onze eigen diplomatiek redacteur Arnout Brouwers (in de podcast De kamer van Klok) denkt dat Poetin het wel uit zijn hoofd zal laten, omdat hij daarmee een oorlog riskeert met de hele Navo.

Ook in tijden van oorlog proberen we niet te speculeren, maar zoveel mogelijk op zoek te gaan naar de feiten. In onze berichtgeving, maar zeker ook in de serie ‘Feiten achter het beeld’. Oorlogspropaganda wordt hier kritisch tegen het licht gehouden, ook Oekraïense oorlogspropaganda. Het belangrijker dan ooit om zin en onzin van elkaar te scheiden.