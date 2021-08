Waarom de Volkskrant Ploumen en Klaver interviewt over de formatie, en niet Rutte en Hoekstra

Het dubbelinterview met Jesse Klaver en Lilianne Ploumen in de krant van vrijdag viel niet bij iedereen in goede aarde. ‘Zijn jullie ingehuurd door een pr-bureau of zo’, mailde een lezer. ‘Wordt gênant hoe jullie linkse politiek blijven promoten.’

De reden dat Klaver en Ploumen zo groot in de krant stonden was dat ze als enige deelnemers aan de formatiebesprekingen het achterste van hun tong wilden laten zien. De andere betrokken lijsttrekkers hullen zich in stilzwijgen of laten hun spindoctors het werk doen.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) onderhandelen samen tijdens de formatie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Als krant willen we de formatie juist niet beïnvloeden, we willen haar alleen beschrijven. Anonieme politici of spindoctors, die de formatie een bepaalde kant op sturen door informatie te lekken of andere partijen zwart te maken, worden zoveel mogelijk genegeerd. Zij kunnen immers niet ter verantwoording worden geroepen, wat hun de vrijheid geeft de waarheid geweld aan te doen of anderen te beschadigen zonder dat ze daar zelf vuile handen van krijgen.

Maar wie open en bloot zijn standpunt wil verduidelijken, is altijd van harte welkom. We zouden niets liever willen dan Wopke Hoekstra en Mark Rutte uitgebreid interviewen. Door het tergend trage verloop van de formatie, waarbij de deelnemers in dezelfde kringetjes blijven draaien, is het lastig genoeg om er spannend verslag van te doen.

Thierry Baudet

Een enkele lezer vroeg zich af waarom we een opiniestuk van Thierry Baudet online publiceerden. Moet je iemand die nepnieuws verspreidt en de media beschadigt, nog wel een podium bieden?

In dit geval vonden we van wel. Baudet reageerde op een eerder opiniestuk in de Volkskrant waarin werd opgeroepen ‘het gif dat Geert Wilders, Thierry Baudet en de hunnen in onze samenleving injecteren’ in het onderwijs te bestrijden. Ook Baudet heeft recht op weerwoord. We hebben bovendien nog nooit auteurs in de ban gedaan. In het maatschappelijk debat op onze opiniepagina's telt in eerste instantie de kracht van de argumenten en niet de achtergrond van de schrijver. We zullen er uiteraard voor waken dat er geen nepnieuws in een opiniestuk wordt verspreid.