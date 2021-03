Waarom de uitslagenpagina uit het sportkatern verdween

De sportuitslagenpagina zoals die op 7 maart 2016 in de Volkskrant stond. Beeld Volkskrant

Elke maandagochtend slaat Jan te Boekhorst (78) ‘met gemengde verwachtingen’ de krant open. ‘Vol adrenaline’ bladert hij het sportkatern door. Hij is sinds 1960 abonnee, maar steeds vaker wordt zijn ‘angstige verwachting’ bewaarheid: ‘weer geen uitslagenpagina van de sportwedstrijden van afgelopen weekend’. Al drie jaar schrijft hij de redactie, stelt hij, want al drie jaar wil hij weten waarom de uitslagenpagina is gesneuveld: sport is volgens hem bij uitstek een strijd om cijfers. ‘Wij lezers maken op basis van cijfers ons eigen verhaal. We zien aan de cijfers talenten opkomen en grootmachten imploderen. Redacteuren schrijven analyses van een wedstrijd of sporter, maar cijfers zijn feiten’, benadrukt Boekhorst. ‘En mij lijkt feitelijkheid een essentieel kenmerk van de kwaliteit van een krant. Ik vind dat een kwaliteitskrant lezers de mogelijkheid moet verschaffen om hun eigen verhaal te maken op basis van de feiten.’ Bovendien prijst hij als gepensioneerd grafisch vormgever de esthetische waarde van de pagina, met de kolommen, kleine letters en rangschikkingen. ‘Ik heb zelfs pagina’s uit 2016 en 2017 bewaard.’

De chef sport, Mark van Driel, krijgt de vraag vaker – ongeveer eens in de twee weken, schat hij, bijna altijd van lezers die langer abonnee zijn dan hijzelf oud is. De pagina is bijna vijf jaar geleden verdwenen. ‘Uitslagen zijn tegenwoordig sneller, completer en gratis elders te vinden. Veel sportliefhebbers wachten de krant niet af, maar vinden op internet razendsnel wat ze willen weten als ze dat willen weten. Een hockeyliefhebber is niet per se geïnteresseerd in schaatsuitslagen. Het is ook vrijwel ondoenlijk om compleet te zijn. Tegenwoordig worden sportwedstrijden op alle uren, in alle tijdzones gehouden, en daarbij wordt geen rekening gehouden met de deadline van een krant. Veel voetbalwedstrijden zijn niet afgelopen als de krant ter perse gaat.

‘Daarnaast speelden bezuinigingen een rol. De uitslagenpagina kostte een eindredacteur een avond werk en er was een kostbaar abonnement op een uitslagenservice nodig. Lof voor de esthetische waarde van een uitslagenpagina heb ik nog niet eerder gehoord. Het is wel vaak een grauwe cijferbrij genoemd.’