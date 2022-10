Waarom de ene foto wel als te schokkend wordt beschouwd, en de andere niet

Het was een ongebruikelijk harde foto, vorige week vrijdag op pagina 4 van de nieuwskrant. Op het eerste gezicht leek het een beeld van wrakhout en brokstukken op een zacht golvende, blauwe zeespiegel. Misschien een foto van vervuiling op zee. Alleen wie iets langer keek, zag de gruwelijke werkelijkheid. Tussen de rommel drijven minstens twee dode lichamen; een op de rug en de ander op de buik. ‘Zeker 22 doden bij twee scheepsrampen voor Griekse kust’, meldt de kop. Het betreft een zeilschip met mensen uit Iran, Irak en Afghanistan dat is stukgeslagen op de rotsen bij het eiland Kythira. Op dezelfde dag is ook een rubberboot met voornamelijk Afrikaanse migranten bij Lesbos gezonken.

Ik sprak lezers die het onderschrift bij de foto niet hadden kunnen lezen, omdat hun ogen weg wilden bij dit afschuwelijke beeld. Dat is een van de redenen waarom de redactie altijd overweegt of beelden niet te schokkend zijn: de informatie moet de lezer wel bereiken. Tegelijk wil de krant de werkelijkheid niet verdoezelen. De chef van de fotoredactie pleitte die avond hartstochtelijk voor publicatie van de foto, en de chef die de krant indeelde was het snel met haar eens. De onlineredactie maakte zelfs een extra productie met context en meerdere foto’s. Na een relatieve rust tijdens de pandemie neemt het aantal drama’s met migranten en vluchtelingen weer toe, is het gevoel ter redactie.

Toch halen ingezoomde foto’s van drijvende dode lichamen zelden de Volkskrant, ook niet bij andere rampen of geweld. Het Volkskrant-protocol heeft er geen simpel recept voor. ‘Alleen al vanwege hun privacy laten we geen herkenbare beelden zien van slachtoffers van geweld, oorlog of ongevallen’, staat daar. En: ‘De ernst van het beeld moet in lijn zijn met de ernst van de gebeurtenis.’ Aan die voorwaarden werd in elk geval voldaan, want herkenbaar waren de overledenen niet en het drama was ernstig.

Het oordeel over wat wel of niet kan, hangt af van subtiliteiten. Zo twijfelt de avondchef bij mijn vraag of de foto op pagina 4 ook op de voorpagina had gekund. Op die plek kan de lezer of toevallige meekijker het beeld moeilijk vermijden, is de redenering. Tegelijk was juist deze foto wel geschikt omdat er bij oppervlakkige beschouwing weinig op te zien is. Andere foto’s van het incident waren nog veel confronterender en vielen daarom af – hoewel ze dus wel te zien zijn in de online productie.

Hoe dan ook wilde de redactie een harde werkelijkheid laten zien. Maar als dat het doel is: waarom staan er dan zo weinig gruwelijke foto’s in de krant over de oorlog in Oekraïne? Zelfs toen Rusland afgelopen week tientallen burgerdoelen bestookte, zag ik geen foto’s van dodelijke slachtoffers – ook niet omfloerst of esthetisch in beeld gebracht. Vanaf het front, waar dagelijks militairen sneuvelen, komen zulke beelden al helemaal niet. Filmpjes op sociale media zijn er weliswaar volop, maar die laten vaak beschietingen zien van grote afstand zonder de pijn, verwonding en leed die dat bij mensen veroorzaken.

De Volkskrant-pagina van vorige week vrijdag met een foto van wrakhout en verdronken mensen.

Krijgen we een te ‘schone’ oorlog te zien en werkt de krant daaraan mee? Waarschijnlijk wel, erkent de chef van de fotoredactie tot haar eigen ontevredenheid. De krant publiceert klinisch over allerlei wapentuig, maar beelden van de ergste gruwelijkheid halen de kolommen nauwelijks. Bijna alle (internationale) media zijn overigens terughoudend in het publiceren van expliciete foto’s. De chef laat recente, ongepubliceerde beelden zien van getroffen Oekraïense burgers. Ik zie hulpverleners die verbrande lijken uit een flatgebouw halen. Straathonden die inbijten op lichamen. Een dode man in burgerkleding, op de rug gezien, eenzaam liggend op het asfalt na een granaatexplosie. Die laatste foto had bij nader inzien misschien wél in de krant gekund, zegt de chef, maar de neiging is nog steeds om de lezer enigszins in bescherming te nemen. Wat de Volkskrant afgelopen week haalde, waren vooral beelden van verbijstering, angst en aangeslagenheid.

Eind vorig jaar, toen de redactie discussieerde over haar ethische regels, is uitgebreid gesproken over beelden die ‘taboe’ zijn. Op het gebied van oorlog en geweld leverde dat geen nieuwe inzichten op. Wat nu aan regels op papier staat, komt in grote lijnen overeen met wat voorheen op grond van ervaring en gevoel werd bepaald. Wel nieuw is de erkenning dat de krant, via de beelden die ze publiceert, stelling neemt over wat in het publieke debat wel of niet geoorloofd is. Citaat: ‘De redactie denkt voortdurend na over de voorbeeldfunctie die een kwaliteitskrant ook heeft, en of zij onethisch en ongezond gedrag normaliseert of romantiseert.’

Net als in het debat over oorlog en geweld, leidt dit tot besluiten om beelden niet te publiceren. Foto’s van graatmagere modellen op catwalks bijvoorbeeld, omdat die bij jonge mensen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een eetstoornis. En foto’s van rokers, wat in advertenties en in de publieke ruimte al langer verboden is, omdat dit volgens onderzoek roken stimuleert. In krantenland loopt de Volkskrant hierin voorop. Zeker één fotoserie heeft hierdoor de lezer niet gehaald: afgelopen juni, van een Mexicaans dorp ‘waar de echte cowboy nog rondwaart’. De dragende foto leek echter wel een kopie van de ‘Marlboro-man’; de beroemdste rokende cowboy uit de sigarettenreclame. De serie werd op het laatste moment van de pagina gehaald – volgens mij een wijs besluit.

Maar de journalistieke context dan? De Mexicaan is echt en laat slechts zien wat in zijn dorp normaal is, vindt de fotoredactie nog steeds. Bovendien was het een mooie foto. Maar dat is mede het gevaar. Foto’s met kringelende sigarettenrook zijn ook vaak mooier dan zonder, zegt ook de hoofdredactie. Die vindt het mede daarom verstandig de nieuwe regel strak te handhaven.

Toch heeft de lezer dit jaar de nodige rokers in de krant kunnen aantreffen. Ze slipten er ten onrechte doorheen, zoals de geënsceneerde foto van Hang Youth-zanger Abel van Gijlswijk die met joint én Marlboro-reclame in het Magazine stond. Informateur Johan Remkes werd gefotografeerd op een ‘eindelijk even ontspannen met een sigaret’-momentje. Dat maakt hem menselijk, vindt de fotoredactie. Zeker, maar het beeld is ook een geromantiseerde verslaving. Andere beelden waren onontkoombaar, zoals van Remco Campert en filmregisseur Rainer Werner Fassbinder. Zij bleken tijdens hun leven nauwelijks zonder sigaret te zijn gefotografeerd. Als alle media hun beleid zouden aanpassen, is dát probleem in elk geval snel voorbij.