Waarom de brievenredactie dit jaar 298 ingezonden brieven uit Zuid-Beijerland ontving

John den Besten is naast veelschrijver ook een groot liefhebber van houtbewerking en van varen.

Nu het jaar ten einde loopt, kijkt ook de brievenredactie van de krant terug op 2021. Herhaaldelijk wisten lezers de redactie te verrassen met interessante, ontroerende, kritische en grappige ingezonden brieven. En waar Caroline Kruijne uit Amsterdam liet weten ‘Ik ben al meer dan 40 jaar abonnee en dit is de eerste keer dat ik schrijf’, stuurde John den Besten uit Zuid-Beijerland deze week zijn 298ste brief van dit jaar naar de redactie.

Tijd om eens nader kennis te maken met onze allergrootste veelschrijver, die verbaasd reageert als hij wordt benaderd. ‘Ik dacht echt dat jullie mij met alle ingezonden brieven maar een irritante lastpost vonden. Dit is echt een heel mooi post-kerstcadeau voor me!’ John den Besten, geboren in 1968 als vijfde kind in een christelijk gezin, werkte jarenlang in de tuinbouw en de bouw. Momenteel vult hij zijn dagen met lezen, zijn huis opruimen en herstellen van zijn tweede coronabesmetting. Hij is naar eigen zeggen ‘ontzettend fel’ op elke vorm van onrechtvaardigheid en zal altijd opkomen voor de zwakkeren.

‘Ik haat onvriendelijk gedrag, egoïsme, pesten en alles wat nog erger is, vooral racisme. Ik kwam er op ongeveer 50-jarige leeftijd achter dat ik altijd onbewust racistisch was geweest. Door erover te praten, begreep ik dat het geen keuze was, maar dat het diep in m’n genen zat. Ik heb mezelf toen keihard aangepakt, was gewoon héél boos op mezelf en dat heeft ongelooflijk goed en blijvend geholpen.’

Den Besten schreef er begin juni een ingezonden brief over naar de krant, omdat hij er naar eigen zeggen ‘ook publiekelijk behoefte aan had’ om zijn ‘excuses aan te bieden aan mensen van kleur’. Die brief vond Den Besten zelf z’n allerbeste bijdrage van het afgelopen jaar. Maar er was zoveel meer dat hem beroerde. ‘Ik sla aan op alles wat mensen pijn doet, hun vrijheid ontneemt en geen gelijke kansen geeft. Het welzijn van ieder mens moet altijd voorop staan. Daarom was ik echt boos op Tata Steel, op allerlei steenkoolbedrijven, de gaswinning in Groningen, maar ook op de voedingsindustrie die zoveel macht heeft en zo lang heeft bepaald dat wij ongezond eten.’

Volgens Den Besten is de Volkskrant ‘echt belangrijk’ voor hem. De krant biedt hem ‘zicht op de wereld’. En wat de brievenrubriek van de krant betreft: ‘Ik hou ervan mijn mening te geven, ik doe dat vaak puntig en kort. Ik hou van scherp debatteren over de inhoud. Het kort en kernachtig formuleren, zie ik als een soort stopbord voor diegenen met wie ik het niet eens ben. Zo van: ho eens, laten we samen kijken naar wat je zegt en naar wat ik vind, in de hoop te kunnen leren van elkaar.’