Waarom blijven Nederlanders zo koppig op zoek naar het gemiddelde Nederland?

Net nu ik aan mijn laatste verslaggeverscolumn begin, is er weer eens een ‘meest gemiddelde’ plaats in Nederland aangewezen: Westervoort, bij Arnhem. Bureau Louter in Delft, voor onderzoek naar ‘ruimtelijk-economische ontwikkelingen’, meldt dat.

Je raakt de tel wel kwijt. De volgende ‘gemiddelde’ plaatsen en buurten zag ik de laatste jaren langskomen: Apeldoorn, Alphen aan den Rijn, Woerden, het Brabantse Dongen. De wijk Tuinzigt in Breda was electoraal gemiddeld, net als De Leyens in Zoetermeer, Meppel stond in de toptien, Culemborg, enzovoort.

Waarom blijven Nederlanders zo hardnekkig op zoek naar het gemiddelde Nederland? Wat zégt dat? Ook terwijl Nederland polariseert, houdt de hang naar gemiddelden koppig stand.

Ieder gemiddelde is een momentopname. Zelf verdiepte ik me hier liever in wat mensen afzonderlijk te vertellen hebben. Net zo kort houdbaar, maar je leert elkaar tenminste een beetje kennen. In gemiddeld Nederland zijn bijvoorbeeld weinig kloven waar te nemen: hoe gapend een afgrond niettemin kan zijn, zie je pas wanneer je aan de rand belandt. Allebei waar.

‘Gemiddeld Nederland’ is zo grillig als Nederlanders zelf. Twee keer ging ik voor deze rubriek voorafgaand aan de verkiezingen naar het ‘gemiddelde’ Apeldoorn, om te peilen waar het heen ging met de uitslag. In 2017 was het nog één en al verbroedering naast de frituur van snackbar Marco. De eigenaar (D66) en een meeluisterende glazenwasser (PVV) zongen samen de lof op ‘ons meerpartijenstelsel’. Vier jaar later heette dezelfde snackbar Marjon, wilde de nieuwe eigenaar niet in de krant en legde vaste klant Rebecca me uit waarom haar sympathie, net als die van haar Ghanese vriend trouwens, lag bij Forum voor Democratie en Willem Engel.

Post-lockdown maken niet alleen boeren een gespannen tot explosieve indruk. Te veel mensen hebben elkaar de afgelopen jaren te weinig in levenden lijve gesproken. Via zoom kun je elkaar niet aankijken: ik geloof dat dit er erg toe doet. We zijn daarvan nog aan het bijkomen.

De honderden Nederlanders die me hier te woord wilden staan bleven trouwens bijna allemaal aardig, ook al waren we het soms volstrekt niet eens. Nare mensen bleken op één hand te tellen. Of misschien twee, maar zeker niet meer.

Van dichtbij bezien wordt alles behapbaar, dat houdt de moed er ook in. Lang niet zo opgeklaard als na een bezoek aan het koppige quarantainekoppel Saskia en Serge. Of aan Niels en Lara, die hun kachel rigoureus maar opgewekt uitzetten tegen Poetin, ‘gewoon leuk’. Ook kille tijden blijken met wat goede wil te doorstaan. Morgen kan alles anders zijn en vandaag moeten we elkaar een beetje op de been zien te houden.

Ibo Pusmaz en Henny Jansen.

Dus hoe staat Nederland ervoor in Westervoort, de meest gemiddelde plaats van deze maand? Ik stap er bij de kerk uit de auto. Het carillon speelt. Aan de torenspits hangt een enorme regenboogvlag. Chinees Indisch Restaurant de Chinese Muur is ‘ook geopend voor tapas’. En in het hart van een klein winkelcentrum ligt lunchroom Promenade. De eigenaar is al vijftien jaar Ibo Pusmaz, geboren in Turkije. Toen hij als kind in Westervoort aankwam, lag hier nog een boomgaard.

Jongeren rijden nu liever naar Zevenaar of Arnhem, de lunchroom drijft op vaste klanten van boven de 70, zegt Ibo, ‘en daar zijn we heel blij mee’. Soms belandt er eentje met een hartinfarct in het ziekenhuis, ‘die belt me dan op om even uit te leggen waarom hij er niet is’. Ze zijn als familie.

Op het terras vind ik Henny Jansen, die zelf midden in de meest gemiddelde buurt van Westervoort blijkt te wonen.

En? Hoe is het daar?

‘Fantastisch!’

Waarom? ‘Er wonen veel buitenlandse mensen en dat werkt ge-wel-dig.’ Volgt een blije opsomming: Surinaams! Irakees! Iranees! Marokkaans! Turks! Indonesisch!’

Ik schiet in de lach. Schelle populisten noemen dit politiek correct. Maar ik kan er niets aan doen, ik rijd alleen maar naar het Nederland dat ‘gemiddeld’ heet.

Henny weet trouwens heus wel hoe het elders mis kan gaan, ‘het is belangrijk dat het een beetje gemengd is’. In háár buurt zijn ze nog allemaal tegelijk gekomen, die was toen net af. Iedereen wilde anderen ontmoeten. ‘Zoek eerst je buren en dan je huis’, zegt Henny. ‘Ken je die uitdrukking?’

Een Marokkaans spreekwoord.