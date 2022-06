Waarom betalen mensen een paar honderd euro om op een festival te zijn waar ze voornamelijk kletsen?

Publiek bij de hoofdact van Best Kept Secret van afgelopen zaterdag, The Strokes. De Amerikaanse band met zanger Julian Casablancas. Beeld Ben Houdijk

Sander heeft alles aan ons te danken

Ik vraag me af waarom columnist Sander Schimmelpenninck zich afzet tegen een generatie waar hij in principe alles aan te danken heeft. Deze generatie heeft zich opgewerkt en ingezet voor de maatschappij waar hij nu ongebreidelde kritiek op levert.

Ook plukt hij de vruchten daarvan en wentelt hij zich in de luxe die hem op een presenteerblaadje is aangeboden.

Dat deze maatschappij nu afzakt naar een ongewenst niveau is te wijten aan de generaties die na ons kwamen. Ik vertegenwoordig de generatie die hun schouders er onder gezet hebben en daar trots op zijn.

Die bestond uit het vervullen van de dienstplicht, 45-urige werkweek, 9 jaar ’s avonds naar school en waar de fiets het ultieme vervoermiddel was. Wij waren de generatie van ‘Ik val aan volg mij’.

Een persoonlijk gesprek met deze columnist zou Schimmelpenninck misschien iets genuanceerder in het leven doen staan.

Auke Tabak, Warder

Zelf uitzoeken

Helemaal eens met de analyse van Maarten Keulemans dat de kwetsbaren het maar moeten uitzoeken met het nieuwe plan van minister Kuipers. Op zich is daar nog iets voor te zeggen in onze individualistische maatschappij, maar wat niet valt uit te leggen, is waarom je dan als kwetsbare of als individu onder de 60 niet zelf mag besluiten om geboosterd te worden. En maar moet wachten op toestemming van de overheid.

De werking van het vaccin wordt snel minder, met name bij kwetsbaren, er liggen vaccins over de datum te gaan en er zijn er voldoende. Minister Kuipers, pak dan ook door en leg de verantwoordelijkheid volledig bij de mensen en hun huisartsen en geef het individu de mogelijkheid zich regelmatig te boosteren. Pas dan kan je met recht zeggen: zoek het zelf maar uit.

Ilana Pserhof, Rotterdam

Uitkopen

Boeren worden uitgekocht om milieuvervuilende activiteiten te staken. Misschien kunnen we de wachtrijen op Schiphol ook snel oplossen door wachtenden in de rij uit te kopen. Een vergoeding bieden voor het niet uitvoeren van hun milieubelastende vliegreis. Zo kunnen we ook de files bestrijden door automobilisten voorgenomen, maar niet gereden kilometers te gaan vergoeden. Maar ja, net als de boeren zullen de vakantiegangers en automobilisten hier ook wel tegen protesteren.

Arij Everaarts, Lelystad

Mijnwerkers

Misschien kunnen boeren die de komende jaren moeten stoppen met hun bedrijf eens hun licht opsteken bij de Limburgse mijnwerkers. Die moesten in de jaren zeventig ophouden met hun twee decennia eerder nog zo gewaardeerde werk.

Jasmijn Bovendeert, Nijmegen

Leuteren

Het publiek op Best Kept Secret is gretig, lees ik in de recensie van dit festival. Ik was erbij. Gretig waren ze, maar een groot deel van het publiek is voornamelijk geïnteresseerd in leuteren. Iedereen doet het gretig en vrijwel de hele tijd.

Ik moest doordringen tot behoorlijk dicht bij het podium, waar mijn oren de geluidssterkte niet meer aankunnen, om van het geklets af te zijn. En zelfs daar stonden mensen met hun rug naar het podium om met vrienden iets op hun telefoon te bespreken. Er stond een stel het hele concert van Fontaines D.C. te kletsen, maar tussen de nummers applaudisseerden ze gretig. Waarvoor? Ze hadden niets gehoord.

Waarom betalen mensen een paar honderd euro om op een festival te zijn waar ze voornamelijk kletsen? We kennen het barpubliek in poptempel Paradiso, meer bezig met hun biertje dan met het kwetsbare nummer op het podium. Ze zijn cool, want ze zijn erbij. Maar de concentratie opbrengen om werkelijk in de muziek te kruipen, dat kunnen ze niet. Dat moet later, met een pilletje op de dansvloer, waar zelfs hun vorm van communicatie niet meer mogelijk is.

Ik heb heus genoten. Big Thief, Fontaines, Metronomy en zelfs de oude Strokes, ze speelden erg goed. Maar je aan de muziek overgeven, dat gaat moeilijk met het Nederlandse publiek. In een klassiek concert wordt veel en op de verkeerde momenten gehoest. Maar wat een concentratie.

Jos Meijer, Soest