Waarom accepteren we wel dat (groot)machten die wij als onze vrienden beschouwen hun achtertuinen bewaken?

Brief van de dag

Afgelopen zaterdag reconstrueerde Argos de gebroken belofte rond de uitbreiding van de Navo naar het oosten. Dat deden zij op basis van documenten en interviews met insiders van toen.

Goed om eens naar het nu te kijken. Een aanstaand veiligheidsverdrag van de Salomonseilanden met China leidt op dit moment tot grote onrust in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Australië verzet zich ­hevig tegen Chinese invloed in wat Canberra als zijn achtertuin beschouwt. De VS ageren tegen China’s eerste militaire steunpunt niet ver van de Amerikaanse marinebasis op Guam.

Waar wij hier naar kijken zijn (groot)machten die wij als onze vrienden beschouwen. En die hun achtertuinen en invloedssferen wensen te bewaken. Iets wat onze bedonderde vijand Rusland al jarenlang doet, door fel te ageren tegen veiligheidsverdragen en militaire bases van de Navo in landen die zij als hun achtertuin beschouwen.

Onze veroordeling van Poetins geweld in Oekraïne is volstrekt terecht. Maar met de vanzelfsprekendheid waarmee wij de zorg van onze vrienden over hun achtertuinen accepteren, daar waar wij die van onze vijanden bekritiseren, laden wij op z’n minst de schijn op ons van het meten met twee maten.

Theo Pols, Bergeijk

Minimale bewijsvoering

Ongehoord Nederland verspreidt aantoonbaar onjuiste informatie, aldus de Ombudsman van de NPO. Een theorie moet in een uitzending ‘minimaal op bewijs bevraagd ’worden. Maar dan nu ook doorpakken: KRO-NCRV verplichten in het vervolg The Passion door een minimale bewijsvoering van de waarheidsgetrouwheid van het verhaal te laten voorafgaan.

Wim Velthorst, Hauwert

Obesitas

Vanaf het moment dat ik vader werd, zijn bezoekjes aan dierentuinen en pretparken een vast bestanddeel van de zomer. Wachtend in lange rijen ga je onmiskenbaar patronen zien.

De meeste publiekstrekkers zijn geëvolueerd tot eetfabrieken die schuil gaan achter exotische dieren of spectaculaire attracties. Het idee is bezoekers een unieke beleving te bezorgen zo heet het. Geloof het niet. Eenmaal binnen de hekken gaat het erom dat de gemakzuchtige dagjesmens zijn dorst en honger stilt. Elke paar honderd meter wordt daarin voorzien.

Het resultaat is niet te missen: zeker de helft is veel te zwaar. Als makke schapen slepen wij ons voort van het ene snackrestaurant naar de volgende biertuin, foodtruck of ijscokar. Obesitas is blijkbaar een keuze die anderen voor ons maken.

Armand Leenaers, Heerlen

Bloemenzee

Het eerbetoon aan de vermoorde ­Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat wordt omschreven als een ‘bloemenzee’. Ik zou het eerder een afvalberg noemen, met als belangrijkste bestanddeel cellofaantjes en inpakpapier.

De klassieke taakverdeling is dat als iemand een ingepakt bloemetje geeft, dat die bloemen dan door de ontvanger worden uitgepakt. Maar die ontvanger is er niet meer, hij is vermoord en kan dus niks uitpakken.

Stel dat we jaarlijks De Vries met een bloemetje gaan herdenken, dat is toch wel het minste wat hij verdiend heeft, kunt u dan als herdenker vooraf plastic en papier verwijderen? Dat is respectvoller, staat mooier en na afloop, wanneer alles opgeruimd wordt, heeft de natuur minder te lijden.

Theun Smits, Amsterdam

Geëmmer

Sheila Sitalsing toch... De mogelijkheden van mannen en vrouwen zijn gelukkig in veel opzichten steeds meer gelijk. Ook in taalgebruik? Toen ik ooit iets ‘geëmmer’ noemde sprak mijn geliefde me vermanend toe. Hij kon zelf grof uit de hoek komen (voor een journalist toen althans gebruikelijk). ‘Jullie vrouwen zijn de dragers van onze beschaving. Jullie voeden de kinderen op. Emmeren mag jíj nooit meer in de mond nemen.’ En hij legde mij uit dat deze grove (soldaten)term aangeeft hoe een vent op een emmer klimt om een paard of ezel te kunnen nemen.

Machteld Roede, Maastricht

Minimumloon

Er komt geen Europees minimumloon; daarvoor zijn de verschillen tussen landen te groot (Ten eerste, 8/6). Maar er is wel een Nederlands minimumloon, terwijl de verschillen tussen woonplaatsen wellicht net zo groot zijn. In Amsterdam is er na aftrek van de gebruikelijke huur van een minimuminkomen niets meer over om van te leven, maar in een dorp in het oosten van Groningen lukt dat prima. Een minimumloon voor heel Nederland voelt net zo onrechtvaardig als een voor heel Europa.

Niek van Dijk, Amsterdam

Ella Vogelaar

Vaak waarderen we mensen pas als we terugkijken op wat ze hebben gepresteerd of waar ze voor stonden. Zo is Ella Vogelaar, met terugwerkende kracht, wat mij betreft de laatste erflater van de Nederlandse sociaal-democratie. Als bevlogen en tegelijk verguisd minister van Wonen, Wijken en Integratie, zag ze het echter goed. Met overtuigingskracht straalde ze uit dat verandering nooit een invuloefening is en politiek niet voor mensen moet zijn, maar van mensen, die gestimuleerd worden en aangesproken worden op wat ze kunnen bijdragen: met waardering en respect voor het talent en de zelfscheppende kracht die iedereen heeft.

Achterstandswijken waren voor haar krachtwijken. Met al haar onhandigheid met door cynisme gedreven pers en de op zichzelf gerichte politieke Haagse cultuur kon het niet anders dan dat ze met haar bevlogenheid voor gewone mensen, struikelde bij haar eigen Sociaal Democraten, gedomineerd als deze werden en worden door spindoctors, focusgroepen, opiniepeilers en kortetermijnregeldrift.

Ik wens de PvdA dan ook geen fusie toe maar een nieuwe Ella Vogelaar, die de partij bij de les houdt in waar het werkelijk om gaat. Vertrouwen in mensen dat ze zelf bij kunnen dragen aan hun leven en leefomgeving. It’s the community, stupid!

Marien van Schijndel, opbouwwerker en duo-voorzitter PvdA Deventer