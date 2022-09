Waardering voor zorgverleners kan uit meer bestaan dan een Heel Grote Munt

Nog maar een paar weken geleden vond minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid het tijd voor een ‘teken van waardering’ voor de tomeloze inzet van alle zorgmedewerkers in de piek van de coronapandemie. Dat teken bestond uit een Heel Grote Munt.

Maar echt: een Krankzinnig Grote Munt. Een soort gigapizza, maar dan in muntvorm. Wát een munt. De minister poseerde er trots mee, samen met enkele zorgmedewerkers, die de munt opvatten als ‘een stukje erkenning’, een bovenmenselijk beleefde omschrijving voor wat sterk deed denken aan symbolische flut-pr in de vorm van een Heel Zielige Fooi.

Deze week moest het Integraal Zorgakkoord worden ondertekend door vertegenwoordigers van diezelfde zorgmedewerkers. Het IZA is een Heel Groot Akkoord, waarover alle sectoren van de zorg het eens moeten worden. Wat worden die mensen toch verwend: eerst een munt, en dan ook nog gezellig met z’n allen in een akkoord van 135 pagina’s dat vol staat met, zoals het in NRC werd samengevat, ‘werkgroepen, verkenningen, transformatieplannen, werkprogramma’s, regiobeelden, regioplannen, procesvoorstellen, werkagenda’s, een menukaart, leidraden en afwegingskaders’. Die werkgroepen, verkenningen, transformatieplannen, werkprogramma’s, regiobeelden, regioplannen, procesvoorstellen, werkagenda’s, een menukaart, leidraden en afwegingskaders wijzen ons de weg richting de Heilige Graal: een efficiëntere zorg.

De huisartsen en de ouderenzorg ondertekenden het akkoord niet. Er was twijfel over de plannen, en twijfel of die plannen wel daadwerkelijk zouden worden uitgevoerd. Als je de reportages van Michiel van der Geest in deze krant leest, begrijp je enigszins hoe dat komt. De scènes in de woningen van hulpbehoevende ouderen voor wier noden eigenlijk geen tijd meer is, worden afgewisseld met beleidstechnische verklaringen voor dat tijdgebrek, zeg maar: de bureaucratische brei waar zorgverleners elke dag doorheen waden, alle eerdere zorgakkoordafspraken ten spijt.

De standaardvolgorde in de wijkverpleging is inmiddels: eerst kijken wat de buurvrouw kan doen, dan pas de zorg. Er zijn kortom heel veel buurvrouwen nodig, maar ja: die zijn aan het werk, om de energierekening te kunnen betalen.

Volgens een bestuurder van een ouderenzorgorganisatie die vorige week werd geïnterviewd, is het crisis. ‘Wanneer gaan verzekeraars en overheid dat beseffen?’

Mijn theorie: ze beseffen het heus wel. Of het nu klimaatverandering betreft, het asielprobleem of de tekorten in de zorg: je kon ze van kilometers afstand zien aankomen, maar dan moet je wel vooruitkijken. Een Zorgakkoord (niet: dit Zorgakkoord) kan een hoop betekenen voor het zorgstelsel, maar helaas: de twijfel over de uitvoering van zo’n akkoord is het logische gevolg van de twijfel die zorgverleners zelf voelen als ze hun werk weer moeten onderbreken voor een opeenvolging van controles en checks en andere rituelen om het Opperwezen van de Efficiency gunstig te stemmen.

De met talloze regels omhulde argwaan die de overheid tegenover zijn burgers tentoonspreidt, alsof een land volledig bestaat uit onverbeterlijke leerlingen, ontaardt steeds vaker in wederzijds wantrouwen.

Zoals Joost Zaat al schreef in zijn laatste column voor deze krant, is er inmiddels een subsidieregeling opgezet om zorgorganisaties zelf de regeldruk te laten verlichten. De zorg: draag stenen naar de overkant, en tegen de tijd dat je daar bent, komen we er mogelijk samen achter dat niemand ze nodig heeft. Draag ze dan terug. De stenenfabrikant blijft je onderweg voortdurend vragen of het niet nog sneller kan. Zo werken we samen aan een efficiënte, steenloze overkant. En wie weet krijg je als dank wel een Heel Grote Munt.