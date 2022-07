Waar zijn toch ineens de jongeren van de SGP gebleven?

Ze zeggen elkaar onwennig gedag, kletsen wat, lachen een beetje, nemen een slok koffie – eerste drankje gratis – of bestellen een hamburger omdat ze nog niet gegeten hadden. We bevinden ons in de bovenzaal van grand café Brinkmann. Achter de hoge ramen ligt de Grote Markt van Haarlem te glanzen als een filmdecor.

Dan staat Jacco Verschoor op, een slanke jongen van 18. We willen beginnen met een Bijbellezing, zegt hij. Dat zijn we zo gewend. Hij pakt z’n telefoon en leest uit 2 Petrus. Daarna gaat hij voor in gebed: dat het een gezellige en goede avond mag worden.

We zijn bij de onlangs opgerichte afdeling Bollenstreek van de SGPJ, waarvan Jacco voorzitter is. Te gast is de afdeling Amsterdam van de JOVD, de aan de VVD gelieerde liberale jongerenorganisatie. Er staat een debatavond op het programma. In Haarlem, dat ligt keurig halverwege.

Dat ik hier ben, is vanwege schokkend nieuws. De SGP-fractie mag dan honderd jaar bestaan, de SGP-jongeren hebben het zwaar. Traditiegetrouw vormen ze de grootste jongerenafdeling van het land, daar schuilt de kracht van de kleinste zuil. Daar leren de jonge gereformeerden debatteren, daar worden de raadsleden en wethouders van de toekomst gevormd. Van die 7.200 leden uit de glorietijd is nog maar de helft over.

Volgens landelijk SGPJ-voorzitter Rody van Heijst (26), die ik vooraf had gebeld, is er sprake van een landelijke trend bij alle jongerenafdelingen, met corona als boosdoener. ‘Als je geen ontmoetingen kunt organiseren, raak je de binding kwijt. Jongeren komen bij ons voor een goed gesprek of een mooie avond’, zei hij. Dat er veel overlopen naar de jongeren van Forum voor Democratie, zoals gesuggereerd wordt, gelooft hij niet. ‘Hun stijl is zo anders.’

Links de JOVD'ers, rechts de SGPJ, met uiterst rechts Jacco.

In Haarlem hebben zich inmiddels twee rijen gevormd. Jacco wilde een kring, daar stak Isabelle van de JOVD een stokje voor. ‘Zo zijn de posities duidelijker.’

Elke partij bedacht drie stellingen. Die gaan over kwesties als het verdwijnen van de vijf dagen bedenktijd bij abortus, stikstofbeleid, het strafbaar stellen van prostitueebezoek en over overheidsfinanciering van bijzonder onderwijs.

En eerlijk, het wordt een prachtige avond. Zodra het debat begint, daalt een diepe ernst neer over het gezelschap. De debatten zijn hoffelijk, wie wat wil inbrengen staat op, de jongeren vallen elkaar zelden in de rede en spreken overduidelijk vanuit de eigen beginselen. De JOVD’ers hebben vaker geoefend, de SGPJ’ers zijn gemiddeld een jaar of vijf jonger. De jongste is Jonathan, een blonde jongen van 13 in korte broek die gym plus doet, en daarvoor elke dag vanuit de Bollenstreek met de bus naar de Driestar in Gouda gaat.

Gaandeweg wordt de grote eensgezindheid van de SGPJ’ers zichtbaar, ze zijn het over alles eens. Heel anders dan de JOVD’ers die hun eigen opvattingen koesteren en verschillend blijken te denken over bijzonder onderwijs, prostitutie, religieuze uitingen bij overheidsdienaren. Soms maken ze het de SGPJ’ers moeilijk. Thomas: ‘Prima dat jullie tegen seks buiten het huwelijk zijn. Maar leg dat niet aan anderen op.’ Dan haalt SGPJ’er Karst God erbij. ‘God heeft de mens geschapen en hij wil alleen seks binnen het huwelijk.’

Als het over stikstof gaat, staat Jonathan op. ‘Boeren doen al zoveel’, zegt hij. ‘Die kunnen niet alles. Op zeker moment is het geld op.’ De JOVD’ers knikken hem goedkeurend toe.

In algemene zin: SGPJ’ers spreken stellig en vanuit diepe overtuigingen, JOVD’ers maken hun eigen afweging, vinden debatteren vooral ook een leuke bezigheid en zetten soms de ander een hak. Als Jacco artikel 6 van het wetboek van strafrecht erbij haalt om te onderbouwen dat geloofsuitingen in de openbare ruimte toegestaan zijn, weet JOVD’er Thomas dat in artikel 6.2 ‘wel degelijk uitzonderingen worden gemaakt’.

Het opmerkelijkste verschil blijkt na afloop, bij de vlammetjes en bitterballen. Deze JOVD’ers stemmen doorgaans niet op de VVD. Sommigen kozen voor D66, JA21 is populair, een van de JOVD’ers hoopt voor die partij op de lijst voor de provinciale staten te komen. Ook verrassend: er zijn er heel wat die Rutte graag zien vertrekken. Ze zijn liberaal, maar vinden de VVD helemaal niet zo’n liberale partij.

Zoiets is voor SGPJ’ers ondenkbaar. Voor hen gaat er niets boven de SGP.