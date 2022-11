Waar zijn de influencers in Qatar?

Het heeft wellicht iets met al die doden te maken, maar bij arbeidsmigranten in Qatar denk ik niet direct aan een hossende menigte vol blije gezichten. Toch werden er deze week vraagtekens geplaatst bij filmpjes van uitzinnige voetbalfans in hoofdstad Doha, want waren dit niet gewoon arbeidsmigranten die zich voordeden als fans? De bewuste filmpjes zijn te bekijken op het TikTok-account @qatarliving, met informatie over wonen, werken en uitgaan in de oliestaat. Ze tonen groepen supporters die juichen voor hun land: Portugal, Ghana, Engeland, Brazilië, Kameroen.

Lees hier hoe de Volkskrant verslag doet van het WK in Qatar.

Maar de kijkers waren dus niet overtuigd. ‘Hadden zij gisteren geen Braziliëshirtjes aan?’, reageerde een man onder een tiktok met Engelandsupporters in het wit-rood. Algauw stelden ook nieuwssites de vraag of de fans misschien onderdeel waren van Qatars feestelijke façade. ‘Arbeidsmigranten verkleed als WK-fan in Qatar’, kopte RTL Nieuws. En het AD: ‘Surrealistische beelden: ‘Fans ingehuurd om schijn te wekken van WK-koorts in Qatar’’.

Aan de overtuigingskracht van de supporters lag het niet. Ze keken enthousiast genoeg om een poster van de Drie Leeuwen boven hun bed te rechtvaardigen. En ze wáren ook enthousiast, bleek uit onderzoek van The Guardian, die een aantal van hen sprak. Het waren weliswaar geen Engelsen, maar Indiase expats uit Qatar met net zo veel liefde voor het Engelse team.

Toch is het wantrouwen begrijpelijk. Een paar weken geleden werd bekend dat Qatar 1.600 fans heeft uitgenodigd voor een geheel verzorgd reisje, in ruil voor positieve berichten op sociale media, met ‘tietenman’ Harry als de bekendste van de vijftig Nederlandse afgevaardigden. Niet ondenkbaar dus dat er ook een blik sfeerverhogende arbeidsmigranten zou zijn opengetrokken.

Engeland-supporters in Doha. Beeld Martin Rickett/ PA

Komt nog bij dat er een belangrijke club ontbreekt op dit WK, de ruggengraat van ieder online pr-offensief: de influencers. Er zijn wat oud-voetballers die zich voor Qatars karretje hebben laten spannen, maar uitgerekend degenen wier baan het is om tegen betaling positief te zijn op sociale media, hebben massaal hun snor gedrukt. Natuurlijk, het evenement is omstreden, maar het zou niet de eerste keer zijn dat er met een opgeruimd gezicht iets twijfelachtigs wordt gepromoot.

Ik herinner me een groot muziekfestival in Saoedi-Arabië waar het een paar jaar geleden barstte van de influencers en andere beroemdheden – het lieflijke Nederlandse Victoria’s Secret-model Romee Strijd was zelf #brandambassador van het festival. Er zijn ook altijd wel influencers te porren voor het promoten van gevaarlijke dieetproducten, kleding uit Chinese fabrieken waar werkweken van 75 uur de norm zijn en groene dekmantels van grote vervuilers. Men liet zich graag in de watten leggen in de omstreden luxehotels van de sultan van Brunei, want er was daar wel iets met lijfstraffen, maar moet je dit gigantische marmeren bad zien.

En altijd komt er ophef. Dan wordt er sorry gezegd of net zo lang gezwegen tot de ophef is overgewaaid, gevolgd door een nieuwe misstap. Ophef. Misstap. Sinds het ontstaan van het influencerambacht heb ik me vaak afgevraagd waar de grens ligt. Is er altijd wel ergens een ziel te koop? Kan elke deuk in het imago worden opgevuld met een zak geld? Kun je een voorbeeld blijven als je je zakelijke belangen boven mensenrechten stelt? Het antwoord was altijd: blijkbaar wel.

Tot nu, het moment dat heel rijke mannen een spelletje gaan spelen in stadions opgetrokken uit bloed, zweet en tranen. Het heeft even geduurd, maar je zou het heel voorzichtig winst kunnen noemen.