Waar zijn alle ethici om het verschil te maken op de ic’s?

Verplegend personeel bij een coronapatiënt op de ic-afdeling van het Maastricht UMC. Beeld ANP

Brief van de dag

Afgelopen week verschenen opinies van onder anderen Jorn Albers , Peter Bakens en Felice Manshanden over de positie van verpleegkundigen in de zorg voor covid-patiënten. Allen met verschillende oplossingen om het vak van verpleegkundige aantrekkelijker te maken, om zo meer jongeren te interesseren voor de opleiding en de massale uitstroom van nog maar net gediplomeerden te voorkomen.

Een belangrijke factor is bij velen de soms immens hoge werkdruk. Ook het tekort aan ic-verpleegkundigen, een torenhoog ziekteverzuim, te veel onnodige administratie en toenemende agressie zijn genoemd als oorzaken. Daarnaast stuurt de overheid de laatste tien jaar op een efficiënte organisatie van de zorgsector. Dit resulteerde onder andere in het schrappen van 35 duizend banen in de zorg tijdens het kabinet van VVD en PvdA. Daar lopen we nog steeds niet op in. Er is meer uitstroom van verpleegkundigen dan er nu inderhaast nieuwe leerlingverpleegkundigen kunnen worden geworven.

Waar ik me veel zorgen over maak, is het onmenselijke leed waarmee zorgprofessionals worden geconfronteerd. Veel ernstig benauwde en zieke mensen die in doodsangst verkeren. Veel mensen die onder hun handen overlijden. Frustratie bij familieleden. En moeilijke keuzes door de schaarste aan bedden en het moeten uitstellen van noodzakelijke zorg. Juist voor deze traumatische ervaringen en ingewikkelde morele dilemma’s zou meer gerichte aandacht moeten zijn.

Waar zijn alle ethici van Nederland? Juist zij kunnen nu het verschil maken op de ic-afdelingen en in de teams die werken met covid-patiënten. Of het nu in de ziekenhuizen is of in de verpleeghuiszorg. En laten we vooral ook de thuiszorg niet vergeten. De (medisch) ethicus kan helende aandacht geven aan alle zwaarte waarmee de zorgprofessionals worden geconfronteerd en daarmee het opbranden voorkomen.

André Daamen, senior adviseur zorg, Boxmeer

Immuunsysteem

Bijna dagelijks lees ik (ook) in de Volkskrant dat mensen zich niet laten vaccineren omdat ze zeggen te vertrouwen op hun immuunsysteem. Misschien is het een goed idee om de volgende wijsheid van ethicus Gert van Dijk weer eens onder de aandacht te brengen: ‘Zeggen dat je geen vaccin nodig hebt omdat je vertrouwt op je immuunsysteem, is zoiets als zeggen dat je geen school nodig hebt omdat je vertrouwt op je hersenen.’

Richard Rasker, Enschede

Historicus

In september was ik met vakantie in Drenthe, in de omgeving waar vroeger de Koloniën van Weldadigheid waren gevestigd. Tijdens een bezoek aan Museum De Proefkolonie in Frederiksoord stuitte ik op het volgende.

In de Koloniën eisten de besmettelijke kinderpokken veel kinderlevens, waartegen begin 19de eeuw een vaccin beschikbaar kwam. Het betrof het zogenoemde koepokkenvaccin. Veel ouders waren bang dat hun kinderen door dat vaccin juist ziek zouden worden en weigerden de inenting.

De autoriteiten in de Koloniën verordonneerden toen dat de kolonisten die de vaccinatie weigerden, geen toegang meer hadden tot het werk en dat schoolbezoek ook afhankelijk werd gesteld van vaccinatie. Die maatregelen werkten. Het leidde ertoe dat de Koloniën nadien waren gevrijwaard van de pokken.

Als we weer eens gaan nadenken over een uitbreiding van deskundigheden binnen het OMT, vergeet dan vooral niet om ook een historicus uit te nodigen.

IJnze Burger, Zoetermeer

Persconferenties

Zou het helpen als voortaan bij de persconferenties, naast een doventolk, ook iemand zou staan die degenen die horende doof en ziende blind zijn kan bereiken?

Hugo Stolker. Enschede

Inhalen

Onderzoek toont aan dat er significant minder doden in het verkeer vallen als automobilisten in (grote) steden nog maar maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden. Dan rijst bij mij de vraag of ik dan met mijn elektrische fiets auto’s rechts mag inhalen, want dat doe je normaliter toch altijd links?

John ter Meer, Eindhoven

Excuses

Wordt het niet eens tijd dat de groep artsen die in 2017 een paginagrote advertentie in NRC plaatste om een collega te beschuldigen, nu een advertentie plaatst om excuses aan te bieden?

Het standpunt Beslissingen rond het levenseinde van artsenorganisatie KNMG is aangepast, zodat artsen meer houvast hebben om gehoor te kunnen geven aan de wens van diepdementen. Ook de arts die indertijd vals beschuldigd werd, Marinou Arends, kan dan in ere hersteld worden door haar eigen beroepsgroep.

Hopelijk hebben ze het lef om hun excuses te maken, niet omdat dat in de mode is, maar omdat zij daar recht op heeft.

Miek van Zanten Solleveld, Rotterdam

Afloscollega

‘Laat je aflossen’ is een succesvol antwoord op de vraag ‘Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met agressief gedrag?’. Deze aflossingsaanpak wordt al jarenlang toegepast door blokkers van de Amsterdamse Friday Night Skate.

Wanneer de lange stoet skaters door de stad rijdt, is het de taak van blokkers om automobilisten – tijdelijk – tegen te houden. ‘Wilt u even blijven stilstaan, er komen nog veel skaters aan.’ Dit verzoek resulteert vaak in gescheld, gevloek en bedreigingen. Het heeft dan een verbluffend effect als de aangesproken blokker om aflossing vraagt en zich laat vervangen door een collega.

‘Goh, staat u hier al lang?’, wil de nieuwe blokker dan bijvoorbeeld weten. Dat maakt het voor de agressor lastig om de scheldpartij voort te zetten. De persoon op wie hij boos is, is weg. Wat moet hij met zijn woede doen? Oftewel: bent u baliemedewerker, werkt u in een supermarkt of ziekenhuis en is iemand fanatiek aan het dreigen? Schakel een afloscollega in.

Theun Smits, Amsterdam

FNV

Hoe heet de voorzitter van de FNV? Ik schat in dat maar heel weinig Nederlanders het antwoord weten. De prijzen rijzen de pan uit en de lonen blijven achter, zelfs in deze tijd van economische expansie en schaarste aan arbeidskrachten. Alle reden dus voor de FNV om hoog van de toren te blazen. Maar daar is weinig of niets van te merken. En dan klaagt de vakbeweging over de daling van het aantal leden. FNV, wakker worden!

Daan Brouwer, Amsterdam

Brood

Rabobank-econoom en ECB-kenner Elwin de Groot verwacht dat door de gestegen graanprijzen het brood pas na 6 tot 12 maanden duurder zal worden. Toen ik vanochtend mijn favoriete brood bij de warme bakker kocht, kostte dit geen 3,15 euro maar 3,40 euro. Een enthousiast calculerende bakker of een deskundige die het contact met de werkelijkheid al kwijt is?

Jan Crienen, Nijmegen

Haagse vijver

Na lezing van de column ‘Frank de Grave botste hardhandig met de nieuwe bestuurscultuur’ van Sheila Sitalsing: het wordt tijd de kleine Haagse vijver waarin tot nu toe gevist wordt voor onderzoekscommissies flink te vergroten.

Waarom voortaan niet Europa-breed zoeken? Ik denk aan de Venetië-commissie van de Raad van Europa, die onlangs een rapport over de rechtszekerheid in Nederland heeft geschreven. Leden uit Ierland, Noorwegen, Frankrijk en Kroatië bleken uitstekend in staat zich in de Nederlandse verhoudingen te verdiepen.

Wat zou het een zegen zijn als ook de afloop van de Afghanistan-missie wordt bekeken door onafhankelijke onderzoekers uit pakweg Denemarken, Duitsland en België. Zo heb je nog iets aan Europa.

Jan Goossensen, Den Haag

Deeltijdprinsesje

Sander Schimmelpenninck heeft met zijn columns over vermeende deeltijdprinsesjes in de Nederlandse samenleving over kritiek van de dames niet te klagen. Anja Meulenbelt stelt terecht in haar bijdrage dat mannen níét de norm zijn. Maar het blijft gissen wat dan wel de norm zou moeten zijn.

Interessant: in dezelfde krant stond de uitkomst van een SEO-onderzoek naar de economische gevolgen van genderongelijkheid in Nederland. Mannen besteden gemiddeld per week 33 uur aan betaald werk en 17,4 uur aan onbetaald werk, zoals zorg voor de kinderen. Voor vrouwen is dit 20,7 uur aan betaald werk en 27,5 uur aan onbetaald werk. Conclusie: Anja heeft gelijk. De cijfers bewijzen dat mannen niet de norm zijn in Nederland, en vrouwen besteden véél meer tijd aan huishouden en zorg dan mannen.

Maar Sander heeft ook gelijk. Kwantitatief werken mannen, betaald en onbetaald, ruim 2 uur per week meer dan vrouwen. Dus de term deeltijdprinsesje is niet helemaal onterecht. En misschien het allerbelangrijkste punt: doordat vrouwen veel minder betaald werken dan mannen, zijn (te) veel vrouwen financieel afhankelijk van hun partner.

Maar uiteindelijk is het niet aan de Anja’s en de Sanders hoe volwassen, evenwichtige partners hun huishouden regelen, maar aan hun – relatiespecifieke – kwantitatieve en kwalitatieve overwegingen. En uiteraard kan de samenleving daarin faciliteren, doordat de overheid bijvoorbeeld de naschoolse opvang betaalt.

Hans Moonen, Utrecht