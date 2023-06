Waar was de morele afweging bij KLM?

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoogleraar Mijntje Lückerath presenteerde onlangs haar boek over morele dilemma’s in de boardroom. Verplichte kost voor de KLM-top lijkt me. Want het gedrag van KLM, zoals beschreven door staatsagent Jeroen Kremers (Economie, 24/6), roept veel vragen op. Zag het bedrijf wel morele dilemma’s of waren het voor hen ‘vanzelfsprekende keuzes’.

De weegschaal lijkt hier te zijn doorgeslagen naar de eigen medewerkers. Maar waar is het perspectief van de samenleving? En welke rol speelde de raad van commissarissen? Want die is er om het belang van álle stakeholders te bewaken. Was het niet verstandiger geweest als de rvc de directie had aangesproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid? Om samen die morele dilemma’s te wegen en daar open over te communiceren?

Marianne Janssen, Amsterdam

Erfbelasting

Volgens Johan van Knegsel streeft ‘iedere’ ouder ernaar dat zijn vermogen ongeschonden naar de volgende generatie gaat. Nou, ik niet hoor Johan. Mijn kinderen hebben het uitstekend voor elkaar en hoeven echt niet nog een paar ton erbij als ik en mijn vrouw doodgaan. Bill Gates, in een andere vermogensklasse dan ik, vindt ook van niet: zijn kinderen krijgen later ieder 10 miljoen en de rest van de miljarden gaan naar de goededoelenstichting.

Niek van Dijk, Mont Saint Jean

Consuminderen

Wat een kortzichtigheid spreidt Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, tentoon ten aanzien van consuminderen. Van een man in die positie mag je meer inzicht verwachten. De gedachte dat enkel ‘méér’ tot verbetering leidt is echt achterhaald. Ook hoeven wij ons geen zorgen te maken dat er niet genoeg te kiezen overblijft. En wat te denken van de behoefte om het eigen bestaan te verbeteren bij al die mensen ten koste van wie de westerse overconsumptie gaat?

Anne Kok, Delft

Consuminderen (2)

Pieter Hasekamp heeft gelijk dat we met z’n allen de rekening naar de toekomst schuiven, maar heeft totaal geen oplossing. Eenieder die een serieuze blik werpt op de wetenschap achter degrowth weet dat enkel innovatie ons niet gaat redden. Dat komt door de Jevons Paradox: de productie van materialen en producten mag dan wel steeds milieuvriendelijker en efficiënter geworden zijn, tot nu heeft dat vooral geleid tot méér consumptie en dus niet tot netto milieuwinst.

Omdat we nog maar een paar jaar hebben om de gevolgen van de ecologische crisis af te wenden, moet er snel radicaal ingegrepen worden in ons verbruik van materialen en energie. En dan zullen we vanzelf ontdekken dat we helemaal niet gelukkiger worden van een nieuwe auto of nog snellere telefoon, maar dat we ‘de fundamentele behoefte van de mens om het eigen bestaan te verbeteren’ juist vervullen door te ontsnappen aan de houdgreep van het consumentisme.

Finn van den IJssel, Rotterdam

Orka’s

Op de brievenpagina worden de boot aanvallende orka’s de ‘Extinction Rebellion’ van de oceaan genoemd. Maar Extinction Rebellion is in woord en daad altijd geweldloos. XR zou eerder voor de olietanker gaan zwemmen, waarop de schipper zegt: ‘Jullie hebben gelijk, we varen weer terug.’ En orka’s eten alles. Vogels, zeehonden, kleine haaien en walvissen. XR niet. In het land organiseren lokale XR-afdelingen potlucks. Een gezellige gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen wat te eten meeneemt. Honderd procent vegan. Kom daar eens aanvallen.

Wiebe van Erkelens, Alkmaar

Ontbossing

‘Regenwoud verdwijnt in rap tempo’. Zijn de kritische geluiden over de ontbossing in Brazilië en Indonesië niet erg hypocriet zolang we ons westerse eetpatroon niet radicaal wijzigen? Die ontbossing vindt plaats om ruimte te scheppen voor akkerbouw, waarop soja en mais voor de veevoerindustrie wordt geteeld.

Bio-industrie en onze consumptie van dierlijke producten leveren de grootste bijdrage aan deze de planeet bedreigende ontbossing. Reden te over om plantaardig te gaan eten.

Anton Mullink, Haarlem

Kannibalisme

Het Smithsonian Museum heeft aangetoond dat er diep in de prehistorie kannibalisme bestond, aldus Maarten Keulemans. Ik ben benieuwd hoe aanhangers van het paleodieet omgaan met deze bevinding. Stamppotje mens?

Theun Smits, Amsterdam

Katadreuffe

Als ik over de verrichtingen van ‘onze’ Nederlandse tennissers lees, bekruipt me het gevoel weer te worden meegezogen in Bordewijks roman Bint. Hij zou trots zijn op bedachte namen als Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Categorie Katadreuffe.

Wim Bijl, Wijk bij Duurstede

Democratie kan niet zonder juiste informatie

Afgelopen vrijdag publiceerde het SCP zijn rapport Sceptische visies in het coronadebat. Het is bedoeld om inzicht te geven in het toenemende wantrouwen jegens de overheid, en hoe we dit kunnen verbeteren.

Het rapport kan als volgt kort worden samengevat: sceptische burgers en complotdenkers drijven alsmaar verder af omdat ze zich niet gehoord voelen. De overheid moet daarom een nieuwsgierige houding aannemen, want ook de wantrouwende burger verdient een luisterend oor. De informatie waar de ondervraagden zich op baseerden was overigens niet gefactcheckt. Volgens het SCP moet kritiek op de overheid namelijk altijd serieus genomen worden zelfs als die op onjuiste informatie is gebaseerd.

Zeker voor een wetenschappelijk overheidsinstituut is dit een buitengewoon zorgwekkend advies. Onze democratische samenleving bestaat namelijk bij de gratie van een feitelijk juiste informatievoorziening. Het is niet de taak van journalistiek en politiek om onjuiste informatie een plek te geven, maar juist om deze tegen te spreken. Een democratische rechtsstaat kan immers onmogelijk functioneren wanneer iedereen er zijn eigen feiten op na houdt.

Jona van Loenen, Rotterdam