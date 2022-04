Waar Toms ogen normaal gaan glimmen bij elke les, lijkt het vuur voor school langzaam uit te doven

‘Wil je misschien een kopje thee?’ vraag ik de jonge vrouw tegenover me. Wat ziet ze er moe uit. Die holle blik in haar ogen. En die wallen, ze lijken nog donkerder dan de vorige keer. Zou het wel goed gaan met haar?

Met haar zoon Tom in ieder geval niet. Het jongetje heeft steeds vaker woede-uitbarstingen en maakt een sombere en uitgebluste indruk. Waar zijn ogen normaal gaan glimmen bij elke les, lijkt het vuur voor school langzaam uit te doven. Ook thuis is hij niet de oude, vertelt zijn moeder. Tom hangt lusteloos op de bank of krijst opeens de hele boel bij elkaar. Ik vraag haar of het nog gelukt is om met hem naar de huisarts te gaan. ‘Wanneer had ik dat moeten doen?’ verzucht ze.

Sinds haar echtscheiding staat ze er alleen voor. Bovendien zijn er zoveel zorgen. Over haar oudste dochter, die net als Tom en zijzelf autisme heeft, de almaar groeiende stapel aanmaningen in haar brievenbus, de ruzie met haar ex-man over de alimentatie, het huis waar ze binnenkort uit moeten en nu ook de problemen met Tom. ‘Ik loop van overleg naar overleg. Al die instanties en hulpverleners. Ik zie door de bomen het bos niet meer.’

‘Ik ken dat gevoel maar al te goed,’ zegt Wim, een oud-bankcollega, die ik later die avond spreek. Wim belandde ‘in de hulpverlening’ toen zijn oudste zoon op 10-jarige leeftijd thuis kwam te zitten. Zijn vrouw en hij, allebei met de diagnose autisme, probeerden het gezin op de rails te houden, maar het ging van kwaad tot erger. Zeker toen Wims vrouw plots overleed. ‘Al die extra taken op mijn schouders, de opvoeding van de kinderen. Door het verlies van hun moeder vertoonden ze steeds meer probleemgedrag. Op een dag werd het allemaal te veel.’

Dus kwamen er nog meer hulpverleners in Huize Wim. ‘Eenenveertig in totaal,’ vertelt hij. ‘Goed bedoeld hoor, maar op een gegeven moment had ik wel twee of drie overleggen per dag, naast mijn werk en het huishouden. Voor ieder onderwerp een ander. Ik raakte compleet de draad kwijt.’ Tot er, als een geschenk uit heldere hemel, een levensloopbegeleider op zijn pad kwam. Het ministerie van VWS was net begonnen met een vierjarige pilot voor levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, omdat het voor hen behoorlijk lastig kan zijn zich staande te houden in onze huidige hectische, versnipperde wereld. Informatieverwerking in de hersenen van mensen met autisme verloopt nu eenmaal anders. Overgangssituaties, zoals een verhuizing, de komst van een kind, een andere baan of een onverwachte gebeurtenis zijn extra moeilijk. Een levensloopbegeleider die een luisterend oor en steun op maat biedt – ongeacht of het om opvoeding, zorg, onderwijs, werk of relaties gaat en ongeacht uit welk potje de financiering komt – kan uitval voorkomen.

De levenslooppilot werd een groot succes. Net als Wim , die dankzij de hulp van zijn levensloopbegeleider niet langer verdwaalde in het doolhof van dienstverleners, kregen ook de andere deelnemers weer grip op en plezier in hun leven. Daarnaast bleken de maatschappelijke kosten ook nog lager. Tijd dus voor een structurele plek van levensloopbegeleiding in ons versnipperde zorglandschap. Zodat niet alleen Wim, maar ook Toms moeder haar zorgen stap voor stap achter zich kan laten. Opdat de doffe blik uit haar ogen verdwijnt en die van haar zoon weer gaan glimmen.