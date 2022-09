Waar staat de Volkskrant eigenlijk voor? Tijd voor een debat

Vorige week vrijdag, in de krant waarin het overlijden van de Britse koningin Elizabeth werd gemeld, stond op de voorpagina een eigenaardige fout. In een fors lettertype in de ruimte boven het logo van de Volkskrant stond dat de nieuwe koning Charles geboren was op 6 februari 1958. Behoorlijk mis; dat had 14 november 1948 moeten zijn. Iedereen met gevoel voor geboortedata had kunnen zien dat het niet klopte. Maar de fout bleef onopgemerkt, tot en met de corrector. De chef die aan het stuur zat, is nota bene zélf geboren in 1958. Het zou hem zeker zijn opgevallen als hij de tijd had genomen de tekst te lezen, zegt hij. ‘Maar dit leek af en klaar, en ik had genoeg te doen.’

Over die specifieke fout gaat deze rubriek níét; wel over de symboliek ervan. Komende week is het namelijk 25 jaar geleden dat de eerste ombudsman van de Volkskrant zijn werk begon. Hij was de eerste ombudsman bij een landelijke krant en werd onder meer aangesteld om verantwoording af te leggen aan de mondige, steeds beter opgeleide Volkskrantlezer. Niet alleen over (veronderstelde) fouten maar ook over redactionele keuzes. Want lezers begrijpen daar soms weinig van.

Stressfactor

Fouten zullen vermoedelijk nooit verdwijnen omdat de krant vaak in een moordend tempo moet worden gemaakt. Enkele jaren geleden werd dat verergerd door een gebruiksonvriendelijk redactiesysteem, dat onder meer geen spellingcorrectie had. Dat euvel is verholpen maar nu zijn de vervroegde sluittijden de stressfactor. En opnieuw kijkt de redactie machteloos toe. Zij levert tijd in om het bezorgprobleem te helpen verlichten, wat mede nodig is omdat uitgever DPG Media uit winstbejag een drukkerij heeft gesloten. De resterende drukcapaciteit wordt daardoor nog zwaarder belast.

In de rectificatierubriek Aanvullingen & Verbeteringen worden nu soms wel vier onjuistheden tegelijk rechtgezet. Dat is pijnlijk en deels vermijdbaar met meer inspanning. Maar minder pijnlijk dan te doen alsof de fouten niet zijn gemaakt. Dat laatste was wel lang de gebruikelijke praktijk. Van de 100 jaar dat de Volkskrant bestaat, heeft de krant het bijna 80 jaar zonder rectificatierubriek moeten doen. Die kwam er pas, na diens vertrek, op langdurig aandringen van de eerste ombudsman. Verantwoording afleggen aan lezers is niet de tweede natuur van krantenmakers, wil ik maar zeggen.

Een beetje linkser

Mijn voorganger van 25 jaar geleden; de al lang gepensioneerde redacteur Jan Kees Hulsbosch, had op zijn computer een spreuk als schermbeveiliger: ‘Niet door kracht holt de druppel de steen uit, maar door vaak te vallen.’ Dat uithollen zal vast een beetje zijn gelukt, denkt hij, maar behalve de geboorte van de rectificatierubriek is het moeilijk om concrete successen te noemen. In het voorkomen van taalfouten, onnauwkeurige citaten, verkeerde cijfers en ‘foute’ feiten ziet hij de laatste 25 jaar bijvoorbeeld niet veel verbetering. Maar het nieuws wordt in de de krant wel beter behandeld en aan prachtige verhalen en reportages is geen gebrek, luidt zijn oordeel. ‘Wel mag het wat mij betreft wat linkser, als tegenwicht voor soms zoetige, licht populistische verhalen.’

Dat laatste betreft de identiteit van de krant; een ander onderwerp waarmee ik het afgelopen jaar vaak ben geconfronteerd – en waarbij de redactie níét machteloos zou hoeven toekijken. Een opvallend deel van die klachten betrof artikelen waarbij de lezer twijfelde aan de intentie waarmee ze waren gemaakt. Bijvoorbeeld over verhalen over activisten die mochten uitleggen waarom ze de ernst van de corona-epidemie in twijfel trokken. Of artikelen waarin geradicaliseerde boeren een stem kregen. Of stukken waarin tegenstanders van asielzoekers aan het woord kwamen, zonder dat de verslaggever hun deels racistische argumenten direct weersprak.

Radicale boer

Zo werd afgelopen juni varkensboer Mark van de Oever geïnterviewd; leider van de Farmers Defence Force en het gezicht van de radicaalste boeren. Hij vergeleek het lot van boeren met dat van Joden in het nazi-tijdperk en noemde het gezin van de minister van Natuur en Stikstof ‘pussy’s’ omdat het zich bedreigd voelde door boeren die zich bij de voordeur posteerden. Dat Van den Oever als toonaangevend activist de ruimte kreeg dit allemaal te zeggen, was voor de redactie vanzelfsprekend maar voor veel lezers niet.

Het is al snel verkeerd, zei de verslaggever toen ik hem de kritiek voorhield. Bij te veel kritiek zou hem vooringenomenheid worden verweten. Bij te weinig weerwoord heeft zo iemand ‘te veel podium gekregen’. Zijn grootste zorg was dat lezers niet vanzelf hadden begrepen dat Van den Oever, ook in de ogen van de krant, de ‘bad guy’ was van het verhaal. Misschien was dat twintig jaar geleden nog wel duidelijk toen de krant een links profiel had, denkt hij. Maar het was de keuze van achtereenvolgende hoofdredacteuren om dat beeld te corrigeren en in het midden te willen blijven. Dan krijg je dit soort misverstanden. ‘Het gesprek hierover wordt op de redactie ook nauwelijks gevoerd, helaas.’

Belangen doorsnee burger

Iets vergelijkbaars hoorde ik van de redacteur die tamelijk onvermoeibaar in debat blijft gaan met lezers (en anonymi op sociale media) die de wetenschap rond corona en stikstof bestrijden. Ook dat levert veel kritiek op. Voor de echte ‘wappie’ die niets meer wil aannemen is het ongetwijfeld te laat, maar hij ziet een groep twijfelaars die de krant nog wel zou kunnen bereiken. Zij vertrouwen er echter niet meer op dat de Volkskrant per definitie kritisch staat ten opzichte van de macht, en opkomt voor de belangen van de doorsnee burger. Het zou helpen als de redactie dat beeld over zichzelf zou corrigeren.

Daar ben ik het mee eens. Onder de vorige hoofdredactie nam de krant afscheid van de solidaire beginselverklaring met de ‘ontrechten en verdrukten’ van de samenleving. Dat was immers een overtollig overblijfsel uit de tijd dat de Volkskrant een katholieke vakbondskrant was. Inhoudelijk is daar echter weinig voor teruggekomen, terwijl er wel ruimte bleef bestaan voor cultureel-conservatieve en ‘rechtse’ commentaren. Ik bespeur daarover ongemak bij lezers en redacteuren. Zes jaar geleden al schreef de toenmalige ombudsvrouw dat het tijd werd dat de krant zich zou gaan verzetten: ‘Als journalistieke waakhond die opkomt voor feiten, voor nuance, voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’

Die boodschap is gehoord, zegt hoofdredacteur Pieter Klok desgevraagd. Ook hij wil een nieuw intern debat over de identiteit van de krant en hoe de redactie die voor zichzelf kan vastleggen. Dat is mooi. Ik denk dat het haast heeft.