Waar overal ter wereld de straten volhangen met protestuitingen, bleef het bij de Russische ambassade in Den Haag leeg

Het is nog donker als ik door de Haagse ambassadewijk naar school fiets. Ook in het statige pand van de Russische Federatie, even verderop, brandt geen licht. Ambassadeur Sjoelgin en zijn personeel liggen nog op een oor. Zouden de vlaggen er nog hangen? Laat ik anders snel even langsrijden. Nee, ik doe het niet. Over een halfuur staan er elf jongetjes in mijn klaslokaal.

Het is verkiezingsdag, in Nederland én bij ons op school. Nauwgezet controleert mijn groep 6 in de gymzaal – waar een officieel stembureau is ingericht - met een rood potlood in de aanslag of ik alle stappen van het stemproces netjes doorloop. Stempas? Check! Identiteitskaart? Check! Slechts één vakje aangekruist? Check! Onze democratie werkt alleen naar behoren als verkiezingen volgens de regels verlopen, heb ik uitgelegd. Mijn elf verkiezingswaarnemers nemen hun taak dan ook bloedserieus.

Burgerschapsonderwijs in de praktijk. Aanleidingen genoeg. Niet alleen is kennis over burgerschap bij basisschoolkinderen volgens de Onderwijsinspectie al ondermaats, de maatschappelijke ontwikkelingen maken de noodzaak ervan alleen maar groter. ‘Voor het vijftiende jaar op rij is sprake van een afname van vrijheid in de wereld’, concludeerde de Amerikaanse ngo Freedom House recentelijk. Ook in eigen land vertoont de democratie scheuren.

Jong geleerd is oud gedaan, dus. ‘Alles is goed verlopen juf, u bent geslaagd’, roept Joshua tevreden als de klas na afloop de balans opmaakt. ‘U krijgt een negen. Als u de handtekening op de stempas van uw man niet was vergeten, was het een tien geweest.’ Ik lach. Waarop ik vraag waarom het zo belangrijk is dat verkiezingen eerlijk verlopen. Aram steekt zijn vinger op. ‘Anders kan er een dictator komen, zoals Poetin. En dan kun je niet meer zeggen wat je wilt!’

Fijn, een mooi haakje naar het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en op demonstratie. Ik leg uit dat je je stem op vele manieren kunt laten horen. Demonstreren op straat, TikTok-filmpjes maken, brieven sturen. ‘Of tekeningen die we naar Poetin sturen’, vult Joshua aan. ‘Of we hangen ze op bij de ambassade.’ Ze herinneren zich mijn foto’s van de kindertekeningen bij de Russische ambassade in Tallinn. Ik twijfel. Is dat wel zo’n goed plan? Waar overal ter wereld de straten volhangen met protestuitingen, daar bleef het bij de Russische ambassade in Den Haag leeg. Hoe kan dat toch, vroegen we ons thuis af. We besloten tien blauw-gele vlaggen op te hangen, met daarop boodschappen als ‘No war’ en ‘Peace’. Twee dagen later waren ze verdwenen. Net als alle andere protestborden, bloemen en linten. En dat terwijl de politie er 24/7 toezicht houdt.

Intussen is mijn kinderschare ijverig in de weer met kleurpotloden en stift. Moet ik ze binnenkort gaan vertellen dat Poetins lange arm in Den Haag zelfs hun vreedzame kindertekeningen heeft weggehaald? Dat hun eigen internationale stad van vrede en recht een oogje toekneep toen het Russische ambassadepersoneel in het holst van de nacht hun vrijheid van meningsuiting om zeep hielp?

Het wordt al donker als ik na school bij de Russische ambassade de hoek omsla. Hoopvol kijk ik naar de demonstratiehekken. Misschien zijn Sjoelgin en consorten eindelijk tot inkeer gekomen? Helaas, onze blauw-gele vlaggen van afgelopen weekend zijn alweer verdwenen. Het enige dat resteert, is een blauw-wit-rode vlag op een metershoge vlaggenstok aan de overkant. Voor een pand waaruit geen enkel licht schijnt.