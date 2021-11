Wat moet je doen als je kind op school ernstig wordt gepest? Ernstig pesten is een vorm van geestelijk geweld, beschadigt en boycot het sociale leerproces. In deze tijd, waarin we niet alleen in het echte leven, maar ook online worden gepest en geshamed, is het een groot probleem.

Ik las een oud interview met pedagoge en sociologe Mieke van Stigt, die een boek over pesten schreef. Pesten heeft blijvende gevolgen als het langer dan vier maanden duurt. Zelf was ze zeker acht jaar gepest, buitengesloten en uitgescholden.

Helaas herkenbaar. Als kind ben ik jarenlang die ‘slome trut met stomme lelijke kroesvlechtjes’ geweest. Met de stomste kleren en de beste cijfers, dat hielp ook al bepaald niet. Resultaat: Niet naar school durven uit angst voor het gepest, of om in elkaar te worden geslagen. Voortdurend het gevoel van uitgesloten zijn, van belachelijk zijn.

In dit columnistenvak lijk ik een echo van dat gevoel soms op te zoeken. Voor je het weet word je online weer eens belaagd. Als het gebeurt is er altijd een klein innerlijk stemmetje dat meepest: Zie je wel, je bent bespottelijk, lelijk, dom. En een ander stemmetje: Aanvaard het. Het is niet anders. Probeer maar terug te pesten.

Pispaaltjes

Het zijn vooral de buitenbeentjes die het pispaaltje in de klas worden. Of het nu is omdat je een andere seksuele geaardheid hebt, een andere kleur, een lichamelijke beperking of ziekte, dik bent of niet zo sociaal kunt aarden vanwege bijvoorbeeld autisme, of je die rare slimste van de klas bent. Of gewoon, omdat je een gevoelig kind bent dat kennelijk leuk is om te pesten.

Waar leerkrachten je moeten beschermen, pesten ze soms net zo hard mee. Ik ken het van vroeger en dacht dat het niet meer gebeurde. Maar in een in september gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van

Groningen onder 30 duizend jongeren geeft maar liefst een kwart van de lhbtiq-jongeren aan te worden gepest door leerkrachten of andere medewerkers. Een derde geeft aan te worden gepest op school, tegenover 13 procent van de cisheterojongeren. Overigens is ook het percentage cisheterojongeren dat aangeeft door leerkrachten te worden gepest aanzienlijk: 11 procent.

Maar scholen hebben toch pestprotocollen? En zijn scholen via de Wet Veiligheid op school niet geboden zich in te spannen om pesten te voorkomen en de sociale veiligheid te garanderen?

Wassen neus

Helaas blijkt dat vaak een wassen neus. Oudervereniging Balans Digitaal, voor ouders met kinderen met ontwikkelingsproblemen, deed onlangs een onderzoek onder ouders die zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind, buiten de thuissituatie.

Maar liefst 81 procent van de meldingen van onveilige situaties, houdt verband met het onderwijs. Conclusie: als bezorgde ouder kan je dan nergens terecht. Veilig Thuis, de Onderwijsinspectie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoeken geen individuele meldingen van onveilige situaties buiten de thuissituatie.

Er blijkt een groot taboe te bestaan op het bespreekbaar maken van situaties die onveilig zijn voor kinderen en die (mede) worden veroorzaakt door professionals in het onderwijs. Toch wordt bij 87 procent van de meldingen aangegeven dat de professional de onveiligheid (mede) veroorzaakt.

Gedoe na klachten

Iedere school heeft weliswaar een klachtenprocedure. Maar ouders durven hier vaak geen gebruik van te maken, uit angst nog meer problemen te krijgen of zelf als oorzaak van het probleem te worden gezien. Terecht: 60 procent van de ouders die die wél een klacht hebben ingediend bij de school of hun zorg binnen de school hebben besproken, zegt dat hun melding niet serieus en onafhankelijk in behandeling wordt genomen. 70 procent van de ouders die wél een melding heeft gedaan bij de school, kreeg hierna gedoe. Bijvoorbeeld problemen met de leerplichtambtenaar, een VeiligThuis-melding of andere drang- en dwangmaatregelen.

Daar ben je dan mooi klaar mee als ernstig gepest kind. Als je dan nog het geluk hebt dat je ouders de ernst van het probleem inzien en er een punt van maken, dan worden die op hun beurt als ‘lastige’ ouders door school onder druk gezet. Het zou Veilig Thuis sieren zich niet te lenen om voor een school ‘lastige’ ouders zo te intimideren dat ze stoppen met zeuren. Want het is de wereld op zijn kop, en daar is men niet voor.

Harriet Duurvoort is publicist.