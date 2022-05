De lezersbrieven over

Premier Mark Rutte spreekt het Oekraïense parlement toe via een videoverbinding. Beeld ANP

Brief van de dag

In 1973 was er ook een energiecrisis. Ik herinner mij de toespraak van toenmalig premier Joop den Uyl. Dit maakte diepe indruk op het gehele Nederlandse volk. En met z’n allen gingen we daarna moedig ten strijde om die crisis te bezweren: autoloze zondagen en de benzine ging op de bon.

Momenteel zitten we in een soortgelijke situatie. Er is een oorlog gaande en deze oorlog wordt mede gegijzeld door een wereldwijde energiecrisis. Willen we een echte vuist maken tegen de agressor van deze oorlog dan zullen we met elkaar offers moeten brengen. Saamhorigheid is hierbij van groot belang. Daarbij heb je leiderschap nodig die het volk aanspreekt en steunt in deze crisis.

Waar is Mark Rutte? Hij holt van de ene crisis naar de andere; corona, toeslagen, energie, oorlog... We zien hem in het nieuws door Europa trekken, het Oekraïense parlement toespreken, maar waar is onze leider voor zijn eigen burgers?

Thomas Bakker, Groningen

Groei

Uit de krant valt dagelijks op te maken dat er veel wordt nagedacht over een betere toekomst. Daarbij wordt steeds vaker vastgesteld dat economische groei schadelijk is. Het zou beter zijn de groei van arbeidsmigratie, bevolking, consumptie, landbouwproductie, vliegbewegingen, enz. te stoppen, vanwege kosten die de baten overstijgen, als je eerlijk rekent.

Hoe waar dan ook, het zal lastig zijn te kiezen voor krimp, omdat het nu eenmaal een natuurlijke menselijke drang is om beter te worden. De oplossing ligt daarom niet in krimp, maar in het anders meten van groei. Met een groei in bijvoorbeeld natuurwaarde, welbevinden, maatschappelijke participatie, bijdragen aan wetenschap en techniek en kansengelijkheid kunnen we ons op de borst blijven kloppen en hoeft onze invloed op het wereldtoneel niet af te nemen.

Frans Knibbe, Amsterdam

Taal

Het artikel over politiek correcte taal van de Ombudsman brengt mij tot de volgende overpeinzing. Slaven ‘tot slaaf gemaakten’ of ‘slaafgemaakten’ noemen, blijf ik gekunsteld vinden. Suggestie: zou hiervoor ‘beslaafden’ niet geschikter zijn, als afgeleide van ‘beslaven’ en als vertaling van het Engelse enslave? ‘Hen’, of nog erger ‘hun’ als genderneutraal voornaamwoord zal ik zelf niet gaan gebruiken. Zou hiervoor niet ‘xij’ een goed alternatief zijn: xij loopt en xij lopen? Ook woke en inclusief, dacht ik.

Fons de Rouw, Den Haag

Taal (2)

Het woordje ‘hen’ wordt gebruikt voor non-binaire personen. Van het begin af aan heb ik dit een foute keuze gevonden. ‘Hen’ heeft namelijk al teveel betekenissen, waardoor het verwarring kan geven, zoals: ‘Ik heb het aan hen gegeven.’ Heb je het dan aan één of meerdere personen gegeven?

Bovendien is er ook een vrouwelijke betekenis van hen; het wijfje van een hoenderachtige. Je wilt een onzijdige term maar gebruikt een vrouwelijke aanduiding, dat is het tegenovergestelde van wat je wil bereiken.

Er moet gewoon een nieuw woord voor non-binaire personen komen. Je hebt ‘hij’ en ‘zij’ dus is en nieuw tweeletterwoord eindigend op ‘ij’ de meest logische keuze.

De beste keuze hierbij lijkt mij het woordje ‘nij’. Klinkt als ‘nieuw’, en als ‘niet het een en niet het ander’. Of zijn wij er te laat bij om het tij te keren?

Coen van den Heuvel, Eindhoven

Sexy

Je kunt willen wat je zegt en vinden wat je meent over Arnon Grunberg (Magazine, 14/5), maar het blijft ‘one sexy motherfucker’!

Tony Westermann, Groningen

Jeugdzorg

Schijnen we al jaren in een gaaf land te wonen, blijken durf-investeerders in de jeugdzorg exorbitante winsten te boeken. En blijken niet bewezen behandelingen gewoon vergoed te worden. Ooit heette dit oplichting.

Jaap Velserboer, Assendelft

Lekker leesbaar

Journalisten zijn gewoon mensen, de een wat lui, de ander hyperactief. Maar als er eentje is die voortdurend, bijna wekelijks, diepgravende en zowel goed geschreven als lekker leesbare stukken schrijft, dan moeten we de Volkskrant gaan wantrouwen. Wees op uw hoede. Leen Vervaeke bestaat helemaal niet. Het zijn er minstens vijf.

Mark van den Bergh, Burgerbrug