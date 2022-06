Waar is de politieke en bestuurlijke samenhang als het om stikstof gaat?

F-16 straaljagers boven Volkel met achter hun de F-35. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Brief van de dag

De nieuwe F-35-straaljagers, de Joint Strike Fighter, zijn in Nederland geland. Ze worden ingezet vanuit Leeuwarden, Volkel en mogelijk op termijn vanaf vliegbasis De Peel. Vliegbasis De Peel / Luitenant-generaal Bestkazerne ligt in of zeer nabij de Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel.

Defensie is voornemens om vliegveld De Peel weer operationeel te maken. De landelijke overheid heeft aangegeven dat in dit gebied een stikstofreductie dient te komen van 70 tot 80 procent, die onder andere door de agrarische sector zal moeten worden gerealiseerd.

Het nieuwe vliegtuig, F-35, verbruikt 60 procent meer brandstof dan de F-16. Dit betekent dat er gigantisch meer uitstoot zal plaatsvinden van CO2, stikstof en fijnstof, om maar niet te spreken van de veel hogere geluidsoverlast dan voorheen. Dit in en om Natura 2000-gebieden waar de agrarische sector zwaar zal moeten inkrimpen.

De overheid zelf brengt verwarring en verbazing, en komt tot voor de bevolking onbegrijpelijke beslissingen en besluiten. Waar is de politieke en bestuurlijke samenhang die kan worden gedragen door de bevolking en voldoet aan de wettelijke regelgeving?

Theo van Gemert, Gemert

Almere

Om Almere nou in koeieletters een stad in verval te noemen ten gevolge van de Floriade gaat mij, sinds 1998 Almeerse, echt te ver. Almere verdient beter. Ik heb de Floriade tot nog toe ervaren als een nieuw stadspark zoals je er in Amsterdam veel hebt. Lekker kunnen wandelen, veel bloemen en groen, live muziek en foodtrucks. Toegegeven, de entreeprijs is veel te hoog, zeker voor een parkfunctie.

Mijn advies: verlaag de entreeprijs en het parkeertarief drastisch, verruim de openingstijden (het is licht tot 22 uur), leg goede bewegwijzering aan voor de Almeerders die op de fiets willen komen, en maak de kabelbaan toegankelijk voor iedereen. Misschien zijn er zo meer mensen te trekken en kan Almere weer eens positief in de media verschijnen.

Boukje Loopstra, Almere

Gasbel

Sheila Sitalsing memoreert het in haar column nog maar eens: sinds 1963 is het bekend dat de Groningse gaswinning leidt tot bodemdaling. Deze week staat de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning volop in het nieuws en de enige relevante vraag die de commissie dient te beantwoorden is dan ook: waarom gaat iemand met zijn volle verstand boven op die gasbel wonen?

Piet Post, Arnhem

Horens

Wat mij betreft is met de Brief van de dag van Chris Kalden in de krant van 25 juni alles over de stikstofcrisis gezegd. Hij schrijft dat alle betrokkenen terug moeten durven kijken naar de fouten die ze hebben gemaakt en op zoek moeten naar verzoening. Vervolgens kunnen ze dan eindelijk de sprong voorwaarts maken.

Kom op, denk ik dan, tijd om de koe bij de horens te pakken. Maar, de koe van tegenwoordig heeft geen horens meer. Zit daar misschien het probleem?

Henk Meeuwsen, Wageningen

Camping

Een tip voor de boeren die zich in hun bestaanszekerheid bedreigd voelen: begin een camping. Een gegarandeerd verdienmodel: er komen steeds meer gepensioneerden, er zijn de afgelopen jaren tienduizenden campers en caravans extra verkocht, en de bedrijfsvoering is uiterst milieuvriendelijk.

Dus laat je zo snel mogelijk uitkopen, leg een fraai kampeerterrein aan en wacht rustig op de eerste boekingen. Mijn naam mag alvast genoteerd worden.

André Aarden, Bodegraven

Khan

Op internet was ik op zoek naar restaurant Khan, toen ik onbedoeld op Djengis Khan (1155-1227) stuitte. Hij en zijn Mongoolse strijdkrachten hebben in de 13de eeuw, vooral in Centraal-Azië, ongeveer 40 miljoen mensen gedood. Grote landbouwgebieden werden vernietigd en veranderden in bossen, waardoor er zo’n 700 miljoen ton minder CO2 in de atmosfeer zat. Eindoordeel over Khan: slecht voor de mensheid, goed voor het klimaat.

Theun Smits, Amsterdam

Abortus

Van alle mannen met wie ik seks heb gehad, opperde slechts 10 procent een condoom te gebruiken. Ik ben er echter van overtuigd dat het overgrote deel van deze mannen geen kind met mij wilde.

Als vrouwen geen abortus meer mogen plegen, zullen we mannen verplichten tot het op zich nemen van 50 procent van de zorg en kosten? Ik denk dat we daarmee zo ons recht op abortus weer terug hebben.

Hilde Brontsema, Amsterdam

Pensioenpotten

Joris Eken pleit voor het oprichten van een publieke ontwikkelingsbank. Ruimte ontstaat zo voor grote financiële slagkracht voor grootschalige sociaal/maatschappelijke investeringen. Goed idee. Ik meen dat pensioenfondsen hierbij kunnen aansluiten, zodat de goedgevulde pensioenpotten meer bijdragen aan het realiseren van een sociale en natuurrijke toekomst.

Luc Meuwese, Den Haag