Waar is de crisis van het Nederlandse voetbal plotseling gebleven?

Voorpret is brandstof voor voetbalvreugde. Gaat u dus even lekker zitten voor de komende weken, met Oranje, Ajax in Europa en de ontknoping in de eredivisie. Trouwens: waar is de crisis in het Nederlandse voetbal gebleven? Waar houdt die zich opeens schuil? Het Nederlandse voetbal was kort geleden nog een zielig vogeltje, maar het beestje heeft pek van de veren gewassen en de vleugels weer voorzichtig uitgeslagen.

Het voetbal wervelt met zo’n tempo door het voorjaar dat het aan menigeen voorbijgaat dat over een weekje de Arena kraakt van Nederland – Duitsland, nu voor de EK-kwalificatie. Terwijl pakweg anderhalf jaar geleden angst bestond voor een afgang tegen voorbeeldland Duitsland, kijkt Duitsland nu bijna verlekkerd naar Nederland, hoe overdreven dat ook is.

Crisis op afroep. Gelukkig is succes ook gevolg van een golfbeweging en niet volledig maakbaar. Wat brengt de volgende golf? Voel het zelf. Ga staan in de branding. Sluit de ogen. De ene golf breekt teleurstellend voor je middel. De andere, vanuit de verte ogenschijnlijk hetzelfde, is heerlijk verkwikkend, met zilte spetters in het gezicht.

Voetbal, sport, is ook onderdompeling in opportunisme, heerlijk en afstotend tegelijk. Voetbal is wachten op de dag dat De Jong, De Ligt, Stengs en Van Dijk ontluiken. Al die discussies de laatste jaren over waar het crisis was, ze waren mooi en verwarrend tegelijk.

Een Duitse collega stuurde vorige week een boek over de huidige voetbalcrisis in Duitsland. Huh, maar wij hadden toch crisis? Nou ja, de Duitsers zijn in de groep uitgeschakeld op het WK, ze degradeerden uit de Nations League door toedoen van Oranje. In het boek zit nuancering en relativering, maar toch ook veel constatering: veel buitenlanders in de Bundesliga, opleidingen waar het nu weer een beetje te ernstig toegaat. Te Duits. Ze schrijven ongeveer dezelfde verhalen als wij de afgelopen jaren. En dan zijn alle Duitse clubs uit de Champions League geknikkerd en bedankte bondscoach Löw de routiniers Müller, Hummels en Boateng voor de moeite.

Wat ook weer niet wil zeggen dat daar alles slecht is en bij ons opeens alles goed. Alleen: de Ajacieden zijn opgestaan in Europa, Wijnaldum en Van Dijk houden zich staande bij Liverpool en Memphis zal na een dramatische periode in Frankrijk gebrand zijn op goede wedstrijden in Oranje, te beginnen donderdag tegen Wit-Rusland.

Nederland werd in november weggespeeld in Gelsenkirchen, maar dat ene doelpunt van Virgil van Dijk in de laatste minuut voelde als een symbool van herrijzenis, met het briefje van de tactiek voor de slotfase als symbool. Sindsdien lopen overal voetballers met briefjes over het veld, soms aan twee kanten beschreven. Het briefje als bewijs van tactische flexibiliteit, als boodschappenlijstje van goed nieuws.

Waar is het nu crisis? Is die bij ons voorbij? Is die in Duitsland begonnen? Van alles een beetje. De belangrijkste les van neergang is: hard werken en nadenken over wat nuttig en waardeloos is. Bidden of wachten tot een aantal spelers opstaat dat het voetbal verheft. Hopen op een mooie, verkwikkende golf.