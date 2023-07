Demonstranten tijdens een mars door de stad Amsterdam, waarmee gedemonstreerd werd tegen leegstand in binnensteden, september 2021. Beeld ANP

‘De grote woningnood wordt mede veroorzaakt door de hetze tegen huurbazen, bouwbedrijven, beleggers en projectontwikkelaars’, zegt architect Sjoerd Soeters. ‘Ze worden afgeschilderd als geldwolven, terwijl we ze keihard nodig hebben.’

Iets verderop in dezelfde krant stelt architecte Ninke Happel dat ook gemeenten te veel met geld bezig kunnen zijn door hoge grondprijzen te rekenen bij bijzondere, collectieve huisvestingsinitiatieven. ‘En’, zegt Happel, ‘er staan in Nederland 219 duizend gebouwen leeg!’

Mijn hersenen beginnen te kraken: woningnood, geldwolven, hoge grondprijzen, leegstand. Die enorme leegstand moet toch soelaas ­bieden aan creatieve, handen uit de mouwen stekende jongeren op zoek naar bijzondere ­woningen met bijzondere woon- en leefwijzen. Schrap de antikraakwet. Verbied leegstand. ­Creëer financiële mogelijkheden – ook voor ­particulieren – om ­gebouwen geschikt te maken voor bewoning.

Het recht op een dak boven je hoofd moet prevaleren boven oldskool vastgoedtechnische logica waarbij het draait om geld en niet om wonen. Waar daken zijn, is dakloosheid een onrecht. Dit alles lijkt me kraakhelder.

Luc Meuwese, Den Haag

Negatieve spiraal

We zitten in een negatieve spiraal van beledigingen en scheldpartijen. Ze zijn hoorbaar en zichtbaar in de Tweede Kamer en bij de praatprogramma’s op de televisie. Daarbovenop dragen de talloze platforms van de antisociale media hun steentje bij door bedreigingen, afpersingen en kwetsende foto’s te verspreiden.

Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Een wijze man zei ooit: ‘Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, mag de eerste steen werpen.’ De overheid doet haar best, zo goed en zo kwaad als het gaat, om de fouten te corrigeren.

Laten wij niet vergeten dat we in een land leven waar bijstand en toeslagen worden uitgekeerd als nodig, waar ­altijd schoon drinkbaar water uit de kraan stroomt, waar niemand van de honger sterft en waar bij ongeregeld­heden meer politieagenten gewond ­raken dan herrieschoppers. Er zijn niet veel landen op deze aardbol die dit kunnen beweren.

Laten we de negatieve spiraal stoppen en met z’n allen trots zijn op ons land.

Albert Dan, Den Haag

Bert Wagendorp

Dag Bert Wagendorp, jouw column op pagina 2 las ik graag. Juist om jouw scherpe blik. Gelijk of geen gelijk, mij gaf het iets om over na te denken. Bedankt daarvoor. Het allerbeste op je verdere weg!

Riet Dumont, Nijmegen

Lerarentekort

Een vierdaagse schoolweek voor basisschoolleerlingen dreigt, vanwege het ­lerarentekort. Niet nodig. Op basisschool Lindekring in Sint Agatha zijn kinderen maandag, dinsdag en donderdag tot 15.30 uur op school. Er is één uur middagpauze en 45 tot 60 minuten ruimte voor een creatief vak als filosofie, muziek of kunst, gegeven door een externe expert en gekoppeld aan het curriculum. Op woensdag en vrijdag zijn kinderen om 12.00 uur vrij.

De voordelen voor leerkrachten zijn enorm. De middagpauze van een uur brengt naast 30 minuten overlegtijd 30 minuten échte rust. Het uur door een externe expert scheelt voorbereiding en levert efficiënte werktijd op, midden op de dag. Woensdag- en vrijdagmiddag zijn er geen leerlingen, dus: tijd (!) voor werken op school, of thuis. Het grote aantal tijd- en plaatsonafhankelijke uren zorgt voor flexibiliteit en een ­betere werk-privébalans.

Ook ouders zijn enthousiast. De drie lange schooldagen maken behoorlijke werkdagen mogelijk, zonder gebruik te hoeven maken van kinderopvang. De vrije vrijdagmiddag voelt als een verlengd weekend, met meer tijd voor het gezin. Kortom: ik pleit voor creatieve ­oplossingen voor het lerarentekort, met behoud van kwaliteit en vooral meer ruimte voor de broodnodige flexibiliteit in onze veranderende maatschappij.

Danielle Andrien, Sint Agatha

Aansprekend

Prachtig stuk van Martin Sommer over Tata Steel/Hoogovens in de krant van 6 juli. Heerlijk voor mensen met een hart voor techniek en de maakindustrie. Aansprekend, al die mensen die trots zijn op hun bedrijf. Heel mooi dat Sommer deze in de publiciteit ontbrekende kant zo ­liefdevol en evenwichtig belicht heeft. Ik ben lid van Extinction Rebellion en dat heeft me niet belemmerd om met buitengewoon genoegen dit stuk te lezen.

Luuk Knol, Garmerwolde

Rookgordijn

Martin Sommer schrijft in zijn laatste stuk over Tata Steel dat zijn moeder een doekje langs de waslijn haalde voordat zij de was ophing, anders zat er roet aan de schone lakens. Hij was zelf, zo vertelt hij, een kind van de Hoogovens. Het raam van het ouderlijk huis keek uit op de ­fabriekspijpen.

Ik heb zelf de neiging om met dat zelfde doekje zijn artikel eens flink af te boenen. Om alle roet, rook en mist er eens af te spoelen. Wat bewijst Sommer met dit verhaal? Dat Tata Steel niet slecht is voor het milieu, niet aantoonbaar slecht voor de gezondheid van de omwonenden?

Is hier niet een ‘Hoogovenskind’ aan het woord dat eenzelfde rookgordijn aanlegt als de vieze dampen waarin omwonenden al tientallen jaren moeten wonen? Hoe haalt hij het in zijn hoofd om de de problemen, de gevolgen voor milieu en gezondheid zo te bagatelliseren?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat met de huidige processen het bedrijf een van van de grootste vervuilers is van het land. Dat houdt in: sluiten of snel op weg naar een veel groenere aanpak.

Anton de Bruin, Delft

Ongezellig

Er is ophef over het plan om de verkoop van alcohol in sportkantines te verbieden. Het verlies van omzet zou de sportverenigingen de kop kosten en het is vooral ook ongezellig. Peter de Waard schrijft in zijn column dat het reuze mee zal vallen met het omzetverlies en ik denk dat het met de ongezelligheid ook wel goed komt. Want dat is toch wel het grootste misverstand over alcohol: dat het zonder een drankje ongezellig is.

Mensen die niet roken hoeven dat nooit uit te leggen, maar mensen die niet willen drinken wel (‘Hé, wat ongezellig’). Wat drank bij sportevenementen doet hebben we kunnen zien in de stadions. Bij ongeregeldheden is altijd drank in het spel. De ‘gezellige’ dronken ­supporters moeten de volgende dag een enorme kater hebben. Maar als de wedstrijd gestaakt is wegens hun wangedrag, hebben de nuchtere supporters dat ook.

Gelukkig is op 3 juli KWF Kanker­bestrijding samen met de Maag Lever Darm Stichting een kenniscampagne gestart om iedereen bewuster te maken over de gezondheidsrisico’s van alcohol. Slechts 27 procent van de Nederlanders associeert alcohol met ongezond.

Dat een flinke kater geen belletje doet rinkelen is al bijzonder, maar dat je op langere termijn kanker kan krijgen, is ook tot de meeste drinkers nog niet echt doorgedrongen. Een kater en kanker, hoe ongezellig is dat!

Tecla Boonstra, Amsterdam

Diefstal

Bij Albert Heijn blijkt de kassabon vaak niet te kloppen en meestal in het voordeel van de supermarkt.

Albert Heijn klaagt dat er vanwege de inflatie vaker boodschappen niet worden afgerekend.

Laat de supermarkt maar eens bekendmaken hoeveel extra inkomsten zij binnenharken door dit bewust ingezette beleid. Wellicht is er dan meer evenwicht tussen de diefstal van de klant en de diefstal van Albert Heijn.

Alex van Empel, IJsselstein

Culturele evolutie

In het artikel over het proces dat gevoerd wordt tegen Alex S., de verstrekker van middel X, wordt de grote belangstelling voor dit middel toegeschreven aan ‘de opkomst van een generatie Nederlanders die gewend is om controle over hun leven te houden’. Afgezien van het feit dat ik dit wat denigrerend vind klinken, vraag ik me af welke generatie hiermee wordt ­bedoeld. Mijn generatie van mensen die vlak na de oorlog zijn geboren?

Jongere mensen, die (ook) hebben begrepen dat sterven wellicht beter op een zelfgekozen moment kan gebeuren? Geldt deze beschrijving ook voor de ‘generatie’ die vaccins tegen covid wilde hebben of andere medicijnen gebruikte – ook bedoeld om meer controle over ­leven en dood te hebben? Ik had het ­anders onder woorden gebracht.

Als bioloog wil ik ook toevoegen dat ons stervensproces buiten de sturende werking van de biologische evolutie valt – die bemoeit zich niet, in verreweg de meeste gevallen, met leven na de vruchtbare leeftijd. En zorgt dus ook niet voor een ‘prettig’ sterven.

De maatregelen die wij mensen nemen om gezond te blijven of om meer controle te hebben over ons sterven, of het nu gaat over euthanasie of het gebruik van middel X, moeten we misschien ‘culturele evolutie’ noemen. Wat mij betreft moet deze evolutie positief geduid worden.

Hans van den Berg, Vleuten

Waarschuwing

Het wordt tijdens het proces tegen Alex S. opvallend duidelijk hoe principieel het Openbaar Ministerie hulp bij zelfdoding afwijst. Alles wordt uit de kast getrokken om deze ridder van de droevige figuur te presenteren als een doorgewinterde crimineel. Uit het artikel (Ten eerste, 5/7) in de krant valt op te maken dat de officier van justitie waarschijnlijk aantoonbare onjuistheden debiteert. Zelfs de term witwassen, iets wat je toch meer met de georganiseerde criminaliteit associeert, wordt niet geschuwd.

De nieuwe baas van het Openbaar ­Ministerie, Rinus Otte, is een zelfverklaard tegenstander van euthanasie. Zou een en ander verband met elkaar houden? Het OM wil dus hulp bij zelfdoding gaan bestraffen met vier jaar cel. Dan meen ik dat voor de verkoop van messen, zwaar vuurwerk en dergelijke waarmee men andermans leven beëindigt, levenslang toch wel op zijn plaats is. Men zij gewaarschuwd.

André Klaver, Rijswijk

Blikje

Als je niet de moeite neemt om je blikje zelf in te leveren, gooi het dan alsjeblieft niet in een afvalbak op straat. Zet het blikje er gewoon naast. En besef daarmee even hoe rijk je bent en hoe groot de verschillen zijn in onze samenleving.

Het blikje zelf zal in een oogwenk opgeraapt zijn door iemand uit de andere kant van het bestaan of een onder­nemend kind.

Pracho Margreet Biesheuvel, Utrecht