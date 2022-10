Waar blijft de veroordeling van de bínnenlandse aantasting van de rechtsstaat?

De handhaver moet weliswaar toestemming vragen om binnen te komen, maar weiger je, dan is de kans groot dat je zonder inkomsten komt te zitten. Hij kijkt in je ijskast en in je badkamer, voelt aan je handdoeken. Hij maakt foto’s. Hij weet mogelijk al veel over je, gehoord van de webshop waar je bestelt. Of omdat hij voor je deur heeft gepost.

Twee journalistieke onderzoeken verschenen van de week, naar wat fraudebestrijding heet te zijn. Bovenstaande voorbeelden komen uit het ene, een verhaal over rechercheurs van de sociale dienst, door Investico. De sociale dienst, zo wordt duidelijk, is nauwelijks aan regels gebonden, handhavers staan niet onder toezicht. Opsporingsmethoden die door de rechter zijn verboden, worden nog gewoon toegepast. Zet de gemeente je uitkering ten onterechte stop, dan ligt de bewijslast bij jou. De handhaver mag ontlastend bewijs achterhouden. En je hebt lang niet altijd recht op een advocaat.

In het tweede verhaal, van Follow the Money, leren we Wang Jingyu kennen, een politieke vluchteling uit China. Wang is gebeld en geappt door een illegaal Chinees politiebureau in Nederland: hij kan maar beter terugkeren, anders moeten zijn ouders het bekopen. China blijkt wereldwijd zulke bureaus te hebben waar Chinezen terecht kunnen voor zoiets onschuldigs als een rijbewijs, maar die ook jagen op vermoedelijke fraudeurs - door te dreigen met repercussies voor familieleden - en in één moeite door op dissidenten.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken veroordeelde de Chinese praktijken hard: ‘Buitenlandse inmenging in onze rechtsstaat is onacceptabel.’ Hij wil ‘de onderste steen boven’. Waarmee de vraag resteert: hoe zit het met de bínnenlandse inmenging in de rechtsstaat?

Totalitair systeem

Ik zal niet aankomen met ‘het lijkt hier ook wel China’. Het lijkt hier gelukkig nauwelijks op China. Toch heeft Investico-hoofdredacteur Thomas Muntz beet als hij schrijft dat ontvangers van bijstand in één opzicht te maken hebben met een totalitair systeem: ze weten nooit of ze onschuldig zijn of niet. Terwijl, we zouden de overheid toch nooit meer mensen laten vermalen? Na het toeslagenschandaal, na de aardbevingen?

Een probleem is dat het debat in Nederland weinig in termen van de rechtsstaat wordt gevoerd. Dat besefte ik weer toen ik voor de Volkskrant-podcast Stuurloos, over een beter bestuur voor Nederland, op bezoek was bij rechtsfilosoof Dorien Pessers. Luister met hoeveel liefde en helderheid zij spreekt over de rechtsstaat als fijnzinnig, zich steeds ontwikkelend mechaniek dat burgers beschermt en fatsoenlijke conflictbeslechting mogelijk maakt, en het wordt pijnlijk duidelijk hoe erg dat ontbreekt in vrijwel alle politieke discussies.

Met meer rechtsstatelijk besef waren Rusland en China eerder geïdentificeerd als de vijanden die ze zijn en hadden we ons minder aan hen overgeleverd voor energie en handel. Dan waren we minder naïef geweest over Chinese beïnvloeding van ons onderwijs, onze wetenschap en onze vitale infrastructuur.

Met meer rechtsstatelijk besef waren extremisten zoals die van Forum voor Democratie al bij de oprichting als zodanig herkend en was de loper niet uitgerold met human interest interviews en samenwerking in provinciebesturen. De schrik over een aanval op de parlementaire pers was vorig weekend niet zo plots gekomen en er was minder machteloze verontwaardiging gevoeld.

Met meer rechtsstatelijk besef zou de regering niet open en bloot kunnen zeggen dat zij procedures gaat traineren om gezinshereniging van erkende vluchtelingen zo lang mogelijk uit te stellen. Een maatregel die de - inderdaad forse - immigratie slechts mondjesmaat afremt, maar wel kinderrechten schendt en aan elke burger het signaal geeft: marchandeer maar met de regels, de overheid doet het ook.

Gevoel voor verhoudingen

Rechtsstatelijk besef zou misschien tot wat meer gevoel voor verhoudingen kunnen leiden. Dan zouden klimaatactivisten die de wet overtreden en oude kunst onteren, in alle afkeuring geen ‘ecoterroristen’ worden genoemd omdat iedereen natuurlijk weet dat die term past bij veel grover, angstaanjagend geweld en maatschappelijke ontwrichting.

Dan zou niet intussen het nieuws ondersneeuwen dat een onschuldig bezoekerscentrum te Ruinen wordt gesloten wegens dreigementen tegen een thema-avond over de wolf, voorwerp van de laatste cultuuroorlog. De consternatie zou groot zijn, omdat hier mensen de mond wordt gesnoerd met intimidatie. Of had u hier veel over gehoord?

Misschien zouden we zelfs allemaal snappen dat de rechtsstaat er voor iedereen is en dat voortdurende dilemma’s daarbij horen. Zeker wanneer vrijheden worden misbruikt om de rechtsstaat zelf uit te hollen. Dan zou er bijvoorbeeld nog steeds veel aan gelegen zijn om de subsidie aan de extreemrechtse omroep ON te stoppen, maar zou het toch niet geruisloos voorbijgaan dat de NPO daartoe ineens de eigen toch al niet zo robuuste procedures zomaar opzijzet.

Dan zou het nog steeds verschrikkelijk zijn dat de antisemitische complotdenker en Baudet-inspirator David Icke wordt aangekondigd als spreker bij een demonstratie op de Dam, maar zou de beslissing beter worden begrepen om toch geen inbreuk te maken op het demonstratierecht door hem van tevoren het spreken onmogelijk te maken.

En dan zouden we, als ik nog even verder mag dromen, in buitenlands én binnenlands beleid meer houvast kunnen hebben dan we onszelf nu permitteren. Niet dat er ineens op alles een pasklaar antwoord zou liggen. Juist permanente discussie houdt een rechtsstaat levend. Maar er zou toch, misschien, iets kunnen zijn dat ons een beetje meer bindt.

