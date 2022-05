VVD’er Daniel Koerhuis knelde de knuisten om zijn glas water, zijn enige houvast aan een Op1-tafel vol onbegrip

Denk je het woordje ‘volkspartij’, dat de kern van de VVD vormt, in het zonnetje te zetten, kom je maandag bij Op1 aan tafel te zitten met NOS-verslaggever Kysia Hekster, de rappe Olcay Gulsen en presentator Hugo Logtenberg, van wie je dacht dat hij minzaam suffend het naderende einde van zijn contract bij de talkshow zou uitdienen. Nee, het werd niet het verhoopt succesvolle mediaoptreden van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis, nadat hij zondag op Schiphol had aanschouwd hoe hardwerkend Nederland in een eindeloze wachtrij ten prooi viel aan angst en walging.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis te gast bij Op1. Beeld BNNVara

‘Ik zag een huilend gezin uit Leeuwarden met drie kinderen die bang waren hun vakantie te missen. Ja, ik vind dat erg’, begon Koerhuis. Klagen over mismanagement van onze nationale trots, dat doe je niet als VVD’er. Zeuren over ‘moderne slavernij’ van de met een minimumloon afgescheepte (en weggejaagde) koffersjouwers in de krochten van Schiphol laat je over aan de rooien van de PvdA – Attje Kuiken was niet voor niks ook te gast.

Nee, Koerhuis had bij het ‘vreselijke’ vakantieleed zijn hoogsteigen argumentatie: ‘Ik kan niet uitleggen dat vliegveld Lelystad al twee jaar lang klaar en dicht is. Dat moet open voor vakantievluchten van Schiphol’, had hij getwitterd. De VVD-lobby voor dat vliegveldje in de polder nieuw leven ingeblazen én compassie getoond voor de lijdende achterban in de rij – bam, wie zei dat deze volksvertegenwoordiger niet kan multitasken?

Dat die Lelystad-promotie kant noch wal raakte als antwoord op het personeelstekort van Schiphol, daarover had Koerhuis zich voorafgaand aan Op1 blijkbaar geen zorgen gemaakt. Hekster, net terug uit de oorlog in Oekraïne, had haar wenkbrauwen opgetrokken bij zijn betoog: ‘Ik heb vluchtelingen gesproken die vijftig uur aan de grens hebben gewacht. Ze zijn omgekeerd om met een ziek kindje naar het ziekenhuis te gaan.’ Ja, veel erger, beaamde Koerhuis, maar: ‘Als Nederlanders op vakantie willen, dan moet dat gewoon kunnen.’

Ondernemer en mediapersoonlijkheid Olcay Gulsen had het geamuseerd aangehoord en nam even de rol van gespreksleider over: ‘Laten we naar de oplossingen gaan.’ Koerhuis keek wat onrustig om zich heen. Oplossingen? ‘We hebben Lelystad gebouwd om problemen als deze te voorkomen.’ Maar, opperde de wakkere Logtenberg, dat vliegveld kan ‘hooguit tienduizend vluchten’ per jaar aan. Schiphol heeft er een half miljoen. ‘We moeten inzetten op regionalisering. Eelde, Eindhoven, Rotterdam-The Hague kunnen honderden vluchten overnemen’, probeerde Koerhuis de aandacht voor zijn vastlopende Lelystad-offensief af te leiden.

‘U noemt verhoging van de lonen op Schiphol niet als eerste oplossing?’ Begon daar Logtenbergs collega Nadia Moussaid nou ook nog te zaniken? ‘In het coalitieakkoord verhogen we het minimumloon’, en nee, zag je Koerhuis denken, nou niet vragen hoeveel eurocent die verhoging wordt, want dan stort mijn kaartenhuisje in.

Hij knelde de knuisten om zijn glas water, zijn enige houvast aan deze tafel vol onbegrip.