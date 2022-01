Vuurwerk in Nederland bracht de pijn van Kabul terug

Talibanstrijders in Kabul schieten in de lucht na een overwinning van de groepering. Beeld ANP

Brief van de dag: hopelijk kunnen Afghaanse kinderen volgend jaar ook weer genieten van vuurwerk

Bijna alle landen ter wereld verwelkomden het jaar 2022 met vuurwerk, maar mij bracht het geluid van vuurwerk me terug naar mijn land en de pijn van Kabul. Opnieuw bevond ik me bij het vliegveld van Kabul, waar niemand was om mijn hand vast te houden. Het lawaai en het gegil van kinderen bracht me terug naar de machtsovername door de Taliban op 15 augustus en het definitieve vertrek van de Amerikanen op 31 augustus, dat gevierd werd met het afsteken van vuurwerk.

In het azc waren de kinderen bang. Ze vroegen of de Taliban nu naar Nederland kwamen. Ik durfde niet omhoog te kijken naar de lucht en hield mijn handen over mijn oren. Het enige waar ik aan kon denken was kapotgemaakt Kabul en het verlies van ons thuis. Ik wou het wel uitschreeuwen: ‘Genoeg hiervan, stop alsjeblieft, we zijn bang.’

Vorig jaar had ik met Oud en Nieuw nog een land, maar dit jaar ben ik een vluchteling geworden. Toch wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en het enige verlangen dat ik voor 2022 heb, is geen oorlog en blijvende vrede voor de hele wereld.

Ook hoop ik dat het vuurwerk volgend jaar ook Afghaanse kinderen plezier kan verschaffen in plaats van angst en verdriet, omdat vuurwerk niet alleen verbonden is met oorlog, maar meer nog met vreugde en geluk.

Amina Rezaie, Heumensoord (eerder geïnterviewd in de Volkskrant onder de naam ‘Sanjar’)

Kerncentrales

Het idee van Peter Bours dat Nederland twee te sluiten Duitse kerncentrales overneemt en moderniseert (O&D, 4/1), is zo gek nog niet.

Ik zou er aan willen toevoegen dat het een tussenoplossing is totdat echte groene stroom voldoende voorhanden is. Er moet daarom een tijdslimiet voor het gebruik van kernenergie afgesproken worden.

Lisa Tubbes, Nieuw-Vennep

Influencers

‘Onlineplatforms maken deel uit van ons publieke debat, en influencers is ten onrechte een te grote rol toebedeeld.’ (O&D, 4/1) Naast hoe groot de invloed van deze influencers nou daadwerkelijk is, vraag ik me af of het probleem niet juist is dat traditionele media zoveel aandacht geven aan wat er op sociale media gebeurt. Krijgt een relatief kleine, vermoedelijk niet zo representatieve groep zó niet te veel invloed?

H. Buist, Utrecht

Paling

Volgens de vissers valt het allemaal wel mee met de alarmerende situatie van de paling (Economie, 5/1). Deze ‘ervaringsdeskundigen’ weten het namelijk veel beter dan gerenommeerde instituten als ICES en Universiteit Wageningen.

Beter weten ze het al vijftig jaar. Over de tong, over de haring, over de kabeljauw. Nooit echter bleken de vissers gelijk te krijgen. Dat er nu nog op sommige soorten gevist kan worden, hebben ze te danken aan opgelegde quota en verboden. Neem hun mening dus met een flinke korrel zout.

August Hans den Boef, Vorden

Tornado

De vraag van Thomas Rueb aan getroffenen van een tornado in de VS op wie ze nu eigenlijk boos zijn (Ten eerste, 5/1), is niet alleen vanuit Nederlands perspectief begrijpelijk. Het schijnt dat veel staten in de VS weinig doen aan preventie van schade door natuurrampen (ophogen dijken, aardbevingproof bouwen, et cetera) omdat dat uit hun eigen lokale budget gefinancierd moet worden, terwijl bij een ramp al snel een federaal budget vrijgemaakt wordt voor herstel en preventie. Wel cynisch om daar op te wachten, gezien bijvoorbeeld de bijna 2.000 slachtoffers van orkaan Katrina. De natuur kun je inderdaad niet de schuld geven, maar beleid kan veel verschil maken in de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Ineke Smits, Utrecht

Verlangen

Max Pam schrijft (Woensdag, 5/1): ‘De paradox waarvoor zelfs Einstein geen oplossing heeft: hoe sneller je wilt, hoe langer het duurt.’ P.C. Hooft (van die straat vlak bij het Museumplein) zegt het in zijn sonnet Gezwinde Grijsaard ook mooi: ‘En mijn verlangen kan de Tijdgod niet bewegen. / Maar ’t schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen, / Dat ik de Tijd die ik verkorten wil, verlang’.

Wilfried Dierick, Nijmegen