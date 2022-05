Vuurwapens zijn onder Amerikaanse Republikeinen een geloofsartikel geworden

Toen de Amerikaanse president Joe Biden zondag in het Texaanse Uvalde in zijn gepantserde auto stapte, bij de basisschool waar een paar dagen eerder negentien kinderen en twee onderwijzers werden doodgeschoten, klonken er wanhopige kreten uit het publiek. ‘Doe iets!’, werd er geroepen. ‘Er moet iets veranderen!’ De president draaide zich om, en zei: ‘Dat gaan we doen.’

Echt? Biden had al in zijn verkiezingscampagne beloofd iets aan de vuurwapentragiek te gaan doen: een verbod op de verkoop van semi-automatische wapens, een verbod op magazijnen met veel kogels, een antecedentencontrole van aspirant-wapenkopers, een minimale leeftijd – van alles. Het is er nog niet van gekomen.

De kans dat er nu alsnog iets gaat gebeuren is klein. Want terwijl Biden de school bezocht sprak de Republikeinse senator Ted Cruz een paar honderd kilometer verderop, in Houston, de conferentie van de nationale vuurwapenlobbyclub NRA toe. Hij kwam met de gebruikelijke Republikeinse drogredenen: dat niet wapens mensen doden maar mensen, dat de dader gek was, dat het de schuld was van videospelletjes, van ‘de cultuur’ zelfs, ook al leiden die aangevoerde oorzaken er kennelijk alleen in de Verenigde Staten toe dat vuurwapens doodsoorzaak nummer één zijn onder Amerikaanse kinderen. Toen een Britse verslaggever hem op dit Amerikaanse ‘exceptionalisme’ wees, noemde Cruz dat ‘propaganda’.

Vuurwapens zijn onder Republikeinen een geloofsartikel geworden. Elke inperking van het vuurwapenbezit wordt als een schending van het Tweede Amendement beschouwd. Dat is onzin: de grondwet laat expliciet ruimte voor regulering, wat door het Hooggerechtshof in 2008 werd bevestigd. Het recht om wapens te dragen is niet onbeperkt, en geldt niet voor elk wapen, en niet voor elk doel, en niet onder elke omstandigheid. Genoeg ruimte voor maatregelen.

Een meerderheid van de bevolking, en in veel staten ook een meerderheid van de Republikeinse kiezers, wil die maatregelen ook.

Maar de polarisatie en de opdeling van het land in voorgesorteerde kiesdistricten (gerrymandering) hebben ertoe geleid dat Republikeinse politici hun oren steeds meer laten hangen naar de radicale minderheid waarmee ze (voor)verkiezingen kunnen winnen. Het recht op vuurwapens, ooit vooral gepropageerd door de lobby van vuurwapenfabrikanten, is voor deze minderheid een onderdeel geworden van de conservatieve identiteit. Voor hen is het Tweede Amendement zo absoluut, dat het grote grijze gebied van praktische maatregelen een no-goarea is geworden.

Daardoor kan Biden zijn belofte om iets te doen waarschijnlijk niet waarmaken. Hij heeft Republikeinse steun nodig om wetten door de Senaat te krijgen (wederom een zwakte in het Amerikaanse staatsbestel, waar een minderheid kan dwarsliggen). Een verbod op de verkoop van semi-automatische wapens, dat Bill Clinton met hulp van Biden én Republikeinse senatoren in 1994 nog in een wet wist te gieten, is nu onhaalbaar geworden.

Sterker nog: de kans is groot dat er juist meer deregulering aan zit te komen. Het Hooggerechtshof heeft zich voor het eerst in veertien jaar weer over een vuurwapenzaak gebogen, waarbij de vraag is of het dragen van vuurwapens überhaupt wel mag worden beperkt. De uitspraak wordt ergens de komende weken verwacht. Veel van de conservatieve rechters hebben een goedkeuringsstempel van de NRA. Ze vertegenwoordigen een minderheid, maar ze hebben een meerderheid van de zetels in het Hooggerechtshof. Zij hebben het dus voor het zeggen, en niet de kinderen van Uvalde, die niet eens werden gehoord toen ze ‘911’ belden.