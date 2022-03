Vrouwenrollen zijn te vaak de vrucht van mannen met weinig fantasie

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Dinsdag was het Internationale Vrouwendag. Dat is aan de meeste mensen (m/v/x) voorbijgegaan – begrijpelijk, want het is oorlog. Het thema was v/m-solidariteit (ze waren de x vergeten) in de emancipatiestrijd. Dat wil zeggen dat ook mannen zich inspannen voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Gebeurt natuurlijk al, maar het kan altijd een beetje beter.

Een interessante casestudy vind ik vrouwelijke personages in de kunst: in films, boeken, series en op het toneel. Hoe vrouwen worden afgeschilderd (best vaak door mannen) zegt veel over hoe ze worden gezien, en het steeds opnieuw herkauwen van domme stereotypen bevestigt kwalijke vooroordelen.

Het tegendeel geeft een acute serotoninekick. Ja! Zo kan het ook! Zodra een vrouwelijk personage meer is dan een knap decorstuk, ervaar ik niets minder dan euforie. De herkenning is belangrijk – daar staat iemand die op mij lijkt –, maar ook de erkenning: deze vrouw is interessant genoeg om een hele opera/trilogie/Netflixserie aan op te hangen. Om nog maar te zwijgen van de voorbeeldfunctie: ja, vrouwen kunnen ook topspion/wereldleider/Amerikaans president/superheld zijn.

Hoe vaker we iets zien, hoe normaler het wordt. De verbeelding helpt de verandering op weg. Plus: het maakt de kunst interessanter.

De laatste jaren gaat het beter met de representatie van vrouwen in de kunst. Hoe meer vrouwen zélf schrijven, produceren en regisseren, hoe interessanter, gelaagder en veelzijdiger het aanbod wordt. Onvermijdelijk voegen vrouwen iets toe aan het palet, omdat we hun verhalen, stemmen, toon, kleur simpelweg minder vaak hebben gezien of gehoord.

In haar verrukkelijke memoires zoekt schrijver Deborah Levy expliciet naar een nieuw soort vrouwelijke hoofdpersoon. Die vindt ze, en dat is een verademing. Levy weet de weinig beschreven gevoelens en ervaringen van haar hoofdpersoon te verheffen tot grootse, sprankelende literatuur. Ze schrijft: ‘(...) wij hoeven ons niet te voegen naar de manier waarop ons leven voor ons is geschreven, vooral niet als het is geschreven door mensen met minder verbeeldingskracht dan wij.’

Vrij vertaald: vrouwenrollen worden vaak gecreëerd door mannen met weinig fantasie.

Dit zag ik helaas onlangs bevestigd bij Eurydice – Die Liebenden, blind bij De Nationale Opera. Qua vrouwbeeld is opera natuurlijk glad ijs, met z’n eeuwenoude mythen, archetypen en in steen gebeitelde libretti vol fossiele misogynie. Maar nu deed componist en librettist Manfred Trojahn een prijzenswaardige poging het personage Eurydice (knap decorstuk uit de Orpheus-mythe) van meer doel en diepgang te voorzien. Eurydice was hier een ‘echte’ vrouw, en deed háár verhaal – ik kon niet wachten.

Maar op toneel stond een huilerig kindvrouwtje, in een honinggele poppenjurk op wankele rode hakjes, dat doorlopend zuchtend ineen zeeg in de sterke armen van Orpheus.

Waar zoiets dan toch misgaat? Het zat hem in de tekst, in de regie van Pierre Audi, en zeker ook in de kostuums (DNO moet eens gaan praten met kostuumontwerper Carly Everaert). Het decennialang herhalen van een bepaald vrouwbeeld maakt blijkbaar blind voor andere opties.

Of kunnen Audi en Trojahn zich bij een ‘echte’ vrouw simpelweg niets anders voorstellen dan een labiele hysterica? Ik vrees het. Deborah Levy heeft gelijk.