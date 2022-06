Vrijheid van onderwijs mag geen schaamlap zijn voor slechte scholen

Het is wel ironisch. Uitgerekend een VVD-minister stelt voor wat onderwijsministers van de PvdA niet aandurfden en waarvoor ook andere linkse partijen in hun programma’s terugdeinsden: het inperken van de grenzeloze vrijheid en almacht van publieke ondernemers in het onderwijs.

Minister Dennis Wiersma wil sneller kunnen ingrijpen op scholen waar het misgaat. Bijvoorbeeld door financieel wanbeleid, gesjoemel met overheidsgeld, geweld en pesterijen, slechte kwaliteit van onderwijs en beroerde leerprestaties.

Was dat al niet zo? Hoe ongelooflijk ook: nee. In theorie wel, vooral bij financiële overtredingen, maar in de praktijk was het bijna onmogelijk om zwakke scholen en scholen waar kinderen zich onveilig voelen – bijvoorbeeld omdat ze worden afgewezen om hun seksuele voorkeur – te sluiten. Voor scholen bestaan eindeloze ‘verbetertrajecten’ en bestuurders kunnen eindeloos rechtszaken aanspannen.

Anders dan de scholen krijgen kinderen géén herkansing als het onderwijs hen verwaarloost. Een kind heeft maar één schoolloopbaan en haalt de schade van slecht onderwijs nooit meer in. Tot nu toe koos niemand de kant van het kind dat de pech heeft op een slechte school te zitten, tenzij ouders zelf ingrepen. Wiersma vindt dat je je als leerling ‘niet druk hoeft te maken of je wel goed les krijgt, of dat je je wel veilig kan voelen.’ Dat een onderwijsminister het perspectief van de leerling kiest, is een verademing.

Wiersma gaf een voorbeeld van nieuw beleid door op de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs, waar het faliekant misliep – duistere geldstromen, slechte onderwijskwaliteit en een onveilig klimaat – ferm in te grijpen en een interim-bestuur aan te stellen. Ook ging hij mee met GroenLinks en SP die in de Tweede Kamer voorstelden om de beloning van schoolbestuurders en toezichthouders strakker te reguleren; nu komt die dankzij nevenfuncties vaak boven de publieke bezoldigingsnorm uit; dat geld zouden ze moeten terugbetalen.

Keiharde oppositie bleek onnodig; Wiersma was het ermee eens. ‘De norm is de norm’, vond hij. Dat heldere geluid heeft vele kabinetten lang niet geklonken.

De weerstand tegen Wiersma’s beleid komt nu van eigen coalitiepartners. ChristenUnie en CDA pruttelen bij het wetsvoorstel van Wiersma. Eerder had de Raad van State er kritiek op gehad; de christelijke partijen vonden ook het aangescherpte voorstel tot wetswijziging niet ‘proportioneel en noodzakelijk’. De vrijheid van onderwijs zou in het geding zijn.

Dat is echt onzin. Artikel 23 van de grondwet, daterend uit 1917, dat besturen van alle gezindten vrijheid geeft scholen te stichten en leerlingen in eigen geest te onderwijzen, is nooit bedoeld als een schaamlap voor slecht onderwijs of schadelijke omgang met kinderen.

Het debat wordt later deze zomer voortgezet. Hopelijk houdt Wiersma stand en is dit stap één in het herstellen van een historische fout: het proces, begonnen rond 1990, van het autonoom maken van de schoolbesturen en de financiering met een ‘lumpsum’, grotendeels naar eigen inzicht te besteden. De macht belandde bij de werkgeversclubs VO- en PO-raad. Wat een handige oplossing leek voor overheid en bestuur, pakte verkeerd uit.

Het huwelijk tussen vrijheid van onderwijs en bestuurlijke almacht bleek wel fijn voor het bijzonder onderwijs. Oeverloze vrijheid lonkte: religieus, ideologisch, financieel, onderwijskundig en in personeelsbeleid. Het is een cocktail die het onderwijs behoorlijk heeft verziekt, al zijn er zeker ook goede en verstandige besturen. Helaas werden er in die dertig jaar vele onzinnige vernieuwingen ingevoerd, daalde het werkplezier van de leraren en leerden kinderen steeds minder.

Hopelijk hakt Wiersma zich een pad terug. Niet naar een almachtig, bedilzuchtig ‘Den Haag’, maar naar een bestuursvorm die de belangen van leerlingen en leraren waarborgt.