Vrijheid begint waar de onverschilligheid over de gevangen vrouwen ophoudt

Hoeveel Iraanse vrouwen hebben hun rebellie tegen de hoofddoekplicht met de dood moeten bekopen? Hoe gaat het met de alleenstaande moeder die gegijzeld is door de sharia in Londen? Yahya Hassan dan? Hoe was het met de jonge dichter net voor zijn dood? Een fictief bedoeïenenmeisje heeft wellicht de antwoorden. Omdat ze te klein is om uit de buurt van de waarheid gehouden te worden.

Het kleine bedoeïenenmeisje heet Tasmin en is in de Netflix-film Sand Storm de dochter Jalila. In dit door Elite Zexer geschreven en geregisseerd verhaal is het de ongeveer 10-jarige Tasmin die, in een paar korte scènes waarin ze mag spelen, als enige de waarheid recht in de ogen kijkt.

Zwaar patriarchaal

Tasmin rekt haar kindertijd zo lang mogelijk uit en is daarmee een nog te gedogen factor van brutaliteit in de zwaar patriarchale Arabische gemeenschap in het zuiden van Israël. Haar moeder zit midden in een bruiloft van haar echtgenoot die een jongere vrouw als tweede vrouw neemt, maar ze vergeet desondanks niet om een hoofddoek bij Tasmin om te doen.

Eenmaal buiten hangt Tasmin de hoofddoek aan de waslijn. Vervolgens gaat ze bij de mannen zitten en hoort aan hoe haar vader haar mooie zus als vee weggeeft aan een onbekende man. Tasmin kijkt stiekem toe bij de eerste minuten van de huwelijksnacht van haar vader en diens nieuwe vrouw. En nadat haar zus de moeilijke keuze heeft gemaakt om niet weg te lopen zodat haar moeder en zussen een leven kunnen hebben, is het weer Tasmin die vanachter de tralies van het raam oog in oog staat met die opgeofferde zus.

Tasmin kijkt naar de zus en begrijpt met haar kinderbrein dat ze allemaal als ratten in de val zitten. Het zal niet lang duren eer ook voor haar een plek wordt gereserveerd in de cultureel-religieuze gevangenis.

Overleven in Londen

In het echte leven, vele duizenden kilometers van het zanderige stadje in Zuid-Israël, in het hart van Londen wel te verstaan, probeert de alleenstaande moeder Maryam te overleven. Ik zag haar in de monumentale aflevering van de serie Breuklijnen van documentairemaker Sinan Can die over Londen ging. In deze vierdelige documentaireserie, waarin de stand van zaken in de achterstandswijken van West-Europa wordt getoond, is de camera van Can in Londen net zo eerlijk als de grote, zwarte ogen van Tasmin.

De sharia-rechtbanken delen in de door moslims gedomineerde wijk de lakens uit en Can laat ons zien hoe de rechtskundige staat van Maryam in de Engelse hoofdstad is gedegradeerd tot die van een vrouw op het Afghaanse platteland. Haar man heeft drie keer ‘talaq’ gezegd tegen haar. Dus waren ze volgens de koranwetgeving automatisch gescheiden. Verpletterd door de sharia-rechtbank, zonder dat ze op steun kan rekenen van de onverschillige Engelse autoriteiten, probeert ze nu zonder alimentatie of welk recht dan ook in alle armoede en eenzaamheid haar kinderen groot te brengen.

Middeleeuwen

De documentaire van Can werd uitgezonden in deze weken waarin duizenden dappere Iraanse vrouwen in hun strijd voor vrijheid de dood voor lief nemen. Precies in de weken dat het bloed van de Iraanse meisjes vloeit, laat de documentaire zien dat de Middeleeuwen zich door de jaren heen in de meest ontwikkelde steden van Europa hebben genesteld en dat de vrouwen die sneuvelen onder het patriarchaat allang geen mensen van een andere wereld meer zijn.

We hadden dit kunnen weten. Heeft de Deens Palestijnse dichter Yahya Hassan met zijn prachtige verzen geen talloze noodkreten geslaakt over wat West-Europa te wachten stond? De jongen heeft als twintiger zijn eigen leven op de meest eerlijke manier uiteengereten om ons duidelijk te maken dat feodaliteit hem zelfs in een land als Denemarken heeft weten te wurgen. Uiteindelijk kreeg het al tragische leven van de dichter een verschrikkelijk einde en werd Yahya Hassan van zijn pijn verlost door de dood die hem op 24-jarige leeftijd vond.

Tasmin heeft dus van die grote ogen waarmee ze in de film de werkelijkheid in alle eerlijkheid in haar hersenen opslaat. Zij keek stiekem bij haar vader en bij haar zus naar binnen. Vanachter de tralieramen die ook voor haar een levenslange gevangenschap in petto hebben. Zou Tasmin ook bij Yahya naar binnen hebben gekeken? Zou ze weten hoeveel vrouwen inmiddels hun levens hebben gelaten om geen hoofddoek meer te hoeven dragen? Gaat Tasmin ons toefluisteren dat vrijheid begint waar de onverschilligheid over de gevangen vrouwen ophoudt?

