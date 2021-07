Vreselijk, die stijlbloempjes en al die tussenstops van de omroepstem van de NS

De nieuwe sprinter van NS op het centraal station van Arnhem. Beeld anp

‘De wankele basis onder de omroepstem’ was de kop boven het artikel over de keuze voor een nieuwe omroepstem bij NS. Ongetwijfeld is de keus voor die van Karin van As een goede, net als de vorige en voorvorige stemmen prima waren. Duizenden kunnen goed omroepen.

Als regelmatig treinreiziger merk ik op dat de stem niet zo interessant is. Omroep in de trein is vaak slecht, niet vanwege stemmen maar vanwege de berichten zelf. Stijlbloemen (‘na een korte stop’, ‘geheel volgens dienstregeling’, ‘alsmede…’), ze komen regelmatig voorbij, liefst op een volume dat doet vermoeden dat de omroeper niet weet dat het geluid wordt versterkt. Helemaal ironisch als er ook nog op het bestaan van stiltecoupés wordt gewezen.

En dan de neiging alle stops onderweg voortdurend op te sommen. Moet je van Amsterdam naar Haarlem, heb je al twee keer alle stations tot Vlissingen voorbij

horen komen en je hebt mazzel als in de tweede opsomming zeg Arnemuiden of Vlissingen Souburg je bespaard blijven. Een grensoverschrijdende Intercity is helemaal smullen. Er moeten toch een paar NS’ers zijn die een acceptabel stemgeluid combineren met acceptabel Duits of Engels?

Noem alleen de eerste stop, het eindpunt en een paar knopen op de route. Differentieer eventueel tussen spits en dal. Redeneer vanuit de reiziger, niet vanuit je product. Nee, correctie, redeneer wel vanuit één product: de trein heeft een omroepinstallatie, geluid wordt versterkt, schreeuwen hoeft niet. Rust in de stiltecoupé, heerlijk.

Peter Schouten, Deventer

Nord Stream 2

Het compromis tussen Biden en Merkel over de Nord Stream 2 is niet ‘dubbel slecht nieuws’, maar dubbel goed nieuws. Volgens Biden is Duitsland voor de VS namelijk de eerste partner in Europa. Voor Duitsland is deze gasleiding van cruciaal belang en hiermee dus ook voor de andere Europese landen, aangezien Duitsland ook de economische ruggegraat van Europa is.

Bovendien is het vanuit het milieu gezien vele malen beter de gastoevoer via deze leiding te laten lopen, dan door vervoer over de oceanen – ernstige vervuiling – , schaliegas notabene, dat uit de gronden in Amerika naar boven wordt gehaald.

Wat betreft de gasvoorziening van Oekraïne: Oekraïne produceert haar eigen gas. Het geld dat Oekraïne momenteel ontvangt vanuit Rusland voor de huidige doorvoer van gas, wordt gebruikt voor het financieren van militaire doeleinden. Met minder corruptie zou het overigens stukken beter gaan met het land.

Mary Kleijwegt, Den Haag

Protesten Tokio

Zoals zo vaak geldt ook voor de protesten rond de Olympische Spelen dat de hardste schreeuwers de meeste aandacht krijgen. Dus beweren de media, zoals ook Frank Heinen in zijn column, dat ‘Tokio zijn eigen spelen niet wil’ en dat de Spelen in ieder geval ‘niet voor de Japanse bewoners’ doorgaan.

Ik durf de stelling wel aan dat zaterdag en zondag tijdens de wegwedstrijden wielrennen meer mensen langs het parcours stonden te juichen, te klappen en met vlaggetjes te zwaaien, dan er vrijdag tijdens de opening voor het stadion stonden te protesteren.

Jan Rensen, Hilversum

Beste man

Met een zwemverslag, een turn-spread, een handbalreportage én een hockeyverhaal in het sportkatern (26/7) is veelschrijver John Volkers eigenlijk onze beste man in Tokio.

Roeland Loosen, Nijmegen

Sport

Mijn eerste handeling als ik op maandag de krant van de mat raap: de sportbijlage er uithalen en bij het oud papier gooien. Maar helaas, in de resterende krant toch nog veel sport, onder andere pagina 3 en 23. Kunt u op maandag de rest van de krant alstublieft sportvrij houden?

Ton Klaverdijk, Zoetermeer

Stoer

Zojuist de filippine van de Volkskrant-puzzel-app gemaakt. Omschrijving: stoer, oplossing: mannelijk. En bedankt Volkskrant.

Geke van der A, Den Haag

Strawberry Fields

Han Kooreneef noemt Strawberry Fields Forever van The Beatles als een voorbeeld van een liedje dat je niet zo letterlijk moet nemen: ‘Voor altijd aardbeienvelden. Je hoeft geen fruitteler te zijn om te weten dat dat niet klopt.’.

Als die fruitteler een Beatles-fan was geweest, dan had hij Kooreneef uit de droom kunnen helpen. Strawberry Field was een mooi herenhuis in Liverpool dat het Leger des Heils gebruikte als kinderhuis. Als klein jongetje woonde John Lennon om de hoek en klom over de muur om in de tuin te spelen en in bomen te klimmen. In Strawberry Fields Forever roept hij de herinnering aan die jaren op, een herinnering die hem altijd is bijgebleven.

Hans Koenen, Amsterdam