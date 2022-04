Vragen over gezondheidsverschillen moeten worden gesteld, maar shit man, je zou er bijna honger van krijgen

De aandacht voor sociaal-economische gezondheidsverschillen groeit zienderogen. Voor wie het nog niet weet, vat ik de essentie van die onrechtvaardigheid even samen: arme mensen gaan gemiddeld vierenhalf jaar eerder dood en leven gemiddeld veertien jaar minder lang in als goed ervaren gezondheid. Dat is niet niks.

De focus op deze verschillen begint de louter academische en beroepsmatige interesse te ontstijgen. Ze zijn zelfs een vermelding waard in het coalitieakkoord. Bijgevolg zijn we getuige van steeds meer reportages, meninkjes, opiniestukken en onderzoeksverhaaltjes dan wel onderzoekverslagjes die op hun beurt en hun manier gezondheidsverschillen in kaart brengen. Moesten arme mensen niet beter weten, zouden ze zomaar kunnen denken dat er een businessmodel achter zit.

Verschillen

We weten natuurlijk al langer dan vandaag dat de verschillen in gezondheid groot zijn. De verloren jaren aan de zogenaamde onderkant van de samenleving zijn – ondanks de tijden waarin we leven – onomstreden feiten. Maar het is niet omdat het feiten zijn dat het zomaar even uitgemaakte zaak is hoe dat kon gebeuren. Nee, die mate van kennis is nog geen gemeengoed voor het bredere publiek. Hoog tijd dus voor de volgende fase in de gezondheidsverschillendiscussie. Ik vat ook daarvan de essentie voor u even samen:

Oké, arme mensen gaan eerder dood en leven minder lang in goede gezondheid. Maar hoe komt dat nou dames en heren?

Gaan ze eerder dood omdat ze arm zijn?

Gaan ze eerder dood omdat ze ongezonder eten?

Gaan ze eerder dood omdat ze niet kunnen lezen?

Gaan ze eerder dood omdat ze arm zijn en daardoor ongezonder eten?

Gaan ze eerder dood omdat ze niet kunnen lezen en daardoor ongezonder eten?

Gaan ze eerder…

Het zijn ongetwijfeld vragen die moeten worden gesteld, maar shit man, je zou er bijna honger van krijgen. Wat ze echter duidelijk maken, is dat de geest van de allesbepalende eigen verantwoordelijkheid nog lang niet terug in de fles is. Want de oplossingsrichting die onder zulke vragen ligt, leidt onherroepelijk tot interventies gericht op de individuele leefstijl alsook het gedrag: eet wat meer granen en groen, sporten is goed voor god en vaderland en waarom geen cursus biobudgetkoken volgen?

Interventies

Zijn deze interventies onnodig? Zeker niet. Ongetwijfeld helpen ze particuliere gevallen in het hier en nu. Maar ze negeren al dan niet doelbewust de invloedrijke rol van het collectieve. Want als na dertig jaar eigenverantwoordelijkheidsdenken, in combinatie met interveniëren op leefstijl en het individu, gezondheidsverschillen nagenoeg gelijk blijven, is er meer aan de hand. Where do we go wrong?

Als we een kans op een gezonde toekomst voor iedereen willen garanderen, zullen we moeten erkennen dat de inrichting van collectieve goederen als onderwijs, belastingsysteem, leef- en woonomgeving en arbeidsmarkt invloed hebben op de mate van armoede én (on)gezondheid in Nederland. Want gezondheidsverschillen zijn veel meer dan het symptoom van individueel aangeleerd of onwetend gedrag. Ze zijn voor het merendeel het product van de inrichting van de samenleving en de (on)gelijkheid die deze teweegbrengt. Deze berust op gemaakte keuzen in plaats van natuurwetten.

Frikandellen

Gezond of ongezond word je nooit alleen. Zolang dat geen algemeen aanvaarde kennis is, zullen de deelvragen van de deelvragen regeren om de armoede- en gezondheidsverschillendiscussie te voeren. Ondanks dat ook die vragen moeten worden gesteld, vertragen ze het brede publieke besef van de gevolgen van politieke- en beleidskeuzen alsook de samenleving as such op onze gezondheid. Kleine oplossingen verdringen zo de grote.

Want je kunt dan wel vanuit de achterstandswijk naar het vwo willen, niet makkelijk zonder leerkrachten in de klas. Je kan dan wel lekker willen leefstijlen, niet makkelijk wanneer een pak frikandellen evenveel kost als 100 gram aardbeien. Je kan dan wel lekker schimmelvrij willen huren, niet makkelijk wanneer een middelhuur 1.250 euro betekent. En je kan jezelf dan wel lekker uit de armoede willen werken, niet makkelijk met een minimumloon van 250 gram gerookte zalm per uur.

Wie daarin geen ziekmakende rol van het collectieve ziet, mag snel de Nobelprijs voor Selectieve Blindheid gaan afhalen.

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci.