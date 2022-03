Vorige week nog een pandemie, deze week oorlog – lag het aan mij of werd de wereld echt steeds gekker?

Het werd al donker toen ik naar huis reed.

In het schemerige licht zag ik het silhouet van een kerk, mist steeg op van de omringende weilanden. Alles daarachter, mensen, dieren, huizen, levens, verdween in het zwart. In de auto was het warm en donker, op de lichtjes van het dashboard na. Eentje knipperde.

Die ochtend waren we wakker geworden met oorlog. Op nog geen vier uur vliegen vocht een volk waarin ik me tot dan toe niet bovenmatig had verdiept tegen de brute kracht van een buurland dat ik ook slechts kende uit verhalen, nog voor het ontbijt ging de televisie aan. De rest van de dag had ik de ontwikkelingen alleen tussen de bedrijven door kunnen volgen maar nu, tijdens de lange rit terug naar huis, drong de ernst van de situatie tot me door. President Putin is responsible for bringing war back to Europe.

De stemmen op de radio klonken bedrukt noch gerust. Er werd gesproken over zelfgemaakte molotovcocktails, moeders met kalasjnikovs, dertien man op een eiland met een ferm fuck you voor de vijand. Een Oekraïens gezegde: een feit is pas een feit als het Kremlin het heeft ontkend, een verslaggever die sprak van een Zeitenwende. De waanzin van oorlog, de waanzin van één man, een mad man met een hoofd vol eerzucht en paranoia, misschien zelfs spinnen – ik reikte naar de knop om van radiozender te wisselen, in plaats daarvan liet ik mijn schouders zakken.

Even later minderde ik vaart en draaide de afslag op, richting het tankstation. Ik trok de grote mannenhandschoenen aan die ik die ochtend in de gauwigheid had meegegrist en stapte uit. Een harde wind joeg door mijn jas en ik rilde terwijl ik de brandstofslang in het gat stak. Vergiste ik me nou of was een volle tank nu al duurder?

Binnen was het stil, op het zoemen van de koeling na. Ik was alleen. Of nee, toch niet, bij de saucijzenbroodjes stond een man in een trainingspak. Terwijl ik bij de kassa naar mijn portemonnee zocht, dacht ik aan het beeld van een Russische tank die over een auto heen was gereden, en aan het kleine meisje Mia dat in de metro was geboren. Vorige week nog een pandemie, deze week oorlog – lag het aan mij of werd de wereld echt steeds gekker?

Ineens klonk achter me geritsel. Ik draaide me om en keek in de donkere, diepliggende ogen van de man die net nog bij de saucijzenbroodjes had gestaan. Ik schrok van zijn blik. Had hij gewoon haast, of was er iets? Ik rommelde in mijn tas, als ik mijn portemonnee maar niet in de auto had laten liggen. De man verplaatste zijn gewicht van zijn ene naar zijn andere been. Snel deed ik mijn handschoenen uit. ‘Sorry hoor’, mompelde ik, maar de man zei niets terug. In plaats daarvan staarde hij naar me met zijn Lombroso-hoofd, zijn mond een beetje open, zijn adem zwaar. Ik voelde hoe het bloed in mijn hoofd begon te bonzen, god, waar was dat ding? In de verte hoorde ik een tank naderen, in de metro werd een meisje geboren, de Tsjetsjenen komen eraan – hebbes! – en nu snel betalen en wegwezen, deze dag moest maar gewoon voorbij zijn.

Bijna was ik weggereden.

Ik had de sleutel al in het contactslot toen ik zag hoe de man de winkel uitkwam en recht op me af kwam lopen. Nu pas zag ik hoe gespierd hij was. Mijn deur was nog niet dicht, op de radio sprak iemand over provocaties. Ik keek om me heen, mijn tas lag op de bijrijdersstoel, wat moest-ie van me? Drie meter, twee meter en daar was-ie, honderd kilo gevechtsvlees, ik zette me schrap toen hij zijn hand naar me uitstak.

‘Uw handschoen, mevrouw.’