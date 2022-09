Voorzitter Bergkamp moet de Kamer minder als gewoon bedrijf behandelen en zij niet alleen

‘Natuurlijk snap ik dat dit gewoon balen is.’ Niet het eerste zinnetje van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp waarin elk gevoel voor verhoudingen mist. Het besluit van het dagelijks bestuur van de Kamer om een onderzoek te gelasten naar het optreden van Bergkamps voorganger Khadija Arib was gelekt naar NRC, voordat Arib op de hoogte was. Inclusief zware, maar vooralsnog niet hardgemaakte, anonieme beschuldigingen van ambtenaren over ‘een onveilige werkomgeving’ en zelfs ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’.

Bergkamp mag als werkgever verantwoordelijk zijn voor de melders, als voorzitter heeft ze een minstens zo grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met het Kamerlid Arib om te gaan.

Nu is het ook waken voor te makkelijke reflexen. Arib wordt bewonderd. De belangrijkste taak van een Kamervoorzitter, namelijk het voorzitten van debatten, verrichtte ze met verve. Haar levensverhaal – ze streed onder meer voor de rechten van Marokkaanse vrouwen – is indrukwekkend. Ze is charismatisch en grappig, iets waar we haar opvolger nog niet op hebben kunnen betrappen. Ik merk dat ik daardoor de neiging heb om de klachten weg te redeneren, maar dat zijn neigingen om voor op te passen. Want goed voor je personeel zorgen, daar kunnen indrukwekkende, goede, grappige voorzitters best in tekortschieten. We weten dat nog niet.

Onderschat ook niet hoe moeilijk het is om zulke klachten goed te behandelen. Er wordt nu gesuggereerd, ook door Arib zelf, dat Bergkamp meldingen eerst direct met haar had moeten bespreken. Dat had ook slecht kunnen uitpakken. Een van de ontvangen brieven refereert aan Aribs voorzitterschap van de commissie die de parlementaire enquête naar het coronabeleid voorbereidt, waarbij de staf van de Kamer weer met haar te maken krijgt. Je schiet tekort in de bescherming van melders als je meteen naar de beschuldigde rent. En Arib zou zijn geconfronteerd met anonieme, niet gewogen aantijgingen waartegen zij zich niet had kunnen verweren.

Juist dat het proces precair is, maakt dat lek zo erg. Dat hoor je als Kamervoorzitter onaanvaardbaar te vinden. Je zou alles op alles moeten zetten om het boven te krijgen en een volgende keer te voorkomen. En dat is echt iets anders dan ‘natuurlijk snappen dat het gewoon balen is’. Bergkamps schijnbare onvermogen om de zwaarte van zulke momenten te herkennen en om het gewicht over te brengen van het instituut dat ze vertegenwoordigt, daarin vrees ik steeds meer een patroon te zien.

Het viel ook weer op toen het van Volt afgesplitste Kamerlid Gündogan afgelopen week geëmotioneerd aan de interruptiemicrofoon beschreef dat zij gruwelijke geweldsfantasieën ontvangt en thuis wordt geïntimideerd door opgejutte Forum-aanhangers. Ze keek Bergkamp strak aan, priemde met haar vinger naar Forum-Kamerlid Van Meijeren achter het spreekgestoelte en riep: ‘En híj beweert dat hij zich distantieert van geweld?’

Bergkamps reactie: ‘Graag via de voorzitter.’

Een wanhopige Gündogan: ‘Ik práát tegen u.’

Dat eindeloos terugkerende zinnetje van Bergkamp, ‘graag via de voorzitter’, zette ze tot dusver weliswaar nog nooit zo misplaatst in, maar het is al een poos symbool voor haar onmacht. Als zij spreken via de voorzitter echt zo belangrijk vindt, laat haar dat dan eindelijk eens goed duidelijk maken. Handhaaf dat dan. Er is namelijk veel voor te zeggen. Omdat het van sprekers minder doorsneemensen maakt die een persoonlijk probleem met elkaar hebben en meer hun ambt benadrukt waarin zij ons vertegenwoordigen.

Elkaar meer zien als ambt. Minder doen alsof de Kamer een gewoon bedrijf is met gewone collega’s. Daar ontbreekt het niet alleen bij Bergkamp aan. Zo zou ze het ook niet meer moeten toestaan dat premier Rutte het consequent heeft over bijvoorbeeld ‘Sigrid Kaag’ en ‘Wopke Hoekstra’ in plaats van over de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken. Rutte praat graag op die manier over zijn ‘team’, maar hij is allang weg bij Unilever. Dit is geen ‘team’, dit is de regering.

Een Kamermeerderheid wil nu in het reglement van de Kamer opnemen dat leden elkaar niet mogen bedreigen. Maar ook dat gaat te veel uit van het persoonlijke. Aanleiding is dat Pepijn van Houwelingen van Forum aan Sjoerd Sjoerdsma van D66 voorhield: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’ Sjoerdsma werd daarna door sympathisanten van Van Houwelingen bedreigd.

Hoe verschrikkelijk dat particuliere leed ook is, de Kamer zou zich meer het ondermijnen van de democratische rechtsstaat als geheel moeten aantrekken. Dat ondermijnen gebeurt wanneer politieke activiteit gevaarlijk wordt, maar ook al door de wens tot omverwerping van de huidige rechtsorde die in dat ‘tribunalen’ zit besloten. Dus áls je al met een term uit het strafrecht een signaal wil afgeven in het reglement, dan is ‘opruiing’ geschikter dan ‘bedreiging’. Omdat daarbij wordt aangezet tot een misdrijf tegen het openbaar gezag en dát is in het geding.

Bergkamp had wel snel moeten ingrijpen toen Forum-leider Baudet onlangs suggereerde dat minister Kaag een spion is voor duistere machten, maar niet in de eerste plaats omdat het zo erg voor Kaag is (dat is het, geen twijfel), wel omdat zulke verdachtmakingen de legitimiteit van ons kwetsbare bestel aantasten. Ik ben een beetje bang dat de huidige voorzitter een betere P&O-functionaris is dan de vorige, maar de scherpte mist die nodig is om onze democratie te helpen bewaken.