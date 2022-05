Vooruitgangsgeloof als bijvangst van het neoliberalisme

Wanneer Marty McFly in Back to the future II (1989) uit zijn DMC DeLorean het jaar 2015 binnenloopt, ziet hij vliegende auto’s die via ingenieuze landingsbanen de normale straat oprijden. Het is niet de enige sciencefictionfilm uit de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw waarin een rotsvast vooruitgangsgeloof doorklinkt; vliegende auto’s, magneettreinen en hyperloopachtige verbindingen, we zouden het allemaal al lang moeten hebben.

De realiteit is anders: we zitten nog massaal in benzineauto’s en staan te dringen om in een met kerosine gestookt vliegtuig naar zon en zee te gaan. We doen er bovendien geen minuut korter over dan vijftig jaar geleden. Eerder langer, door de hordes die dankzij de gestegen welvaart en democratisering van luxegoederen vóór u in de rij staan. De trein naar Enschede doet er langer over dan in 1950 en een vies vliegtuig is nog altijd het aantrekkelijkste alternatief voor wie naar steden als Berlijn, Bremen of Hamburg wil. De technologische vooruitgang die de mensheid heeft geboekt in de afgelopen decennia is nogal teleurstellend, kortom.

Toch is het verraderlijke en verlammende vooruitgangsgeloof nog lang niet weg. Als bijproduct van het neoliberalisme komt dat geloof erop neer dat we nu eigenlijk niets hoeven doen, of zelfs kúnnen doen. We staan immers aan de vooravond van een of andere grote transitie, en nieuwe uitvindingen zullen alle inspanningen van vandaag futiel maken. Daarnaast maken we onszelf voortdurend wijs dat dit niet het juiste moment is voor grote investeringen. De financiële crisis was de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, daarna was de coronacrisis dat en nu is de inflatie- en Oekraïnecrisis dat – nu even niet!

Onzin natuurlijk, we zijn gewoon een stel luie pubers dat een excuus zoekt om de eigen kamer niet op te hoeven ruimen. Onbenul en naïviteit over wat echte vooruitgang is, speelt ook een rol, zo bewijzen bestuurders die digitalisering voortdurend verwarren met vooruitgang. Ze staan te glunderen bij de opening van iPadscholen, maar de nerds die die iPads hebben ontworpen laten hun eigen kinderen alleen met hoepels en houten speelgoed spelen, omdat ze de verwoestende kracht van hun product kennen.

Diezelfde bestuurders praten vertederd over ‘al die slimme jongens en meisjes’ die ervoor zullen zorgen dat de wereld er over een jaar of twintig volkomen anders uit zal zien dan nu. Maar waar dat vertrouwen vandaan komt, blijft een raadsel. Het Nederlandse onderwijs zit in een dalende trend, op technologisch vlak presteren we sowieso vrij weinig en ik zie in het tiktokkende narcisme om me heen nu niet bepaald veel aanknopingspunten voor een renaissance van technologische vooruitgang.

Niet de wet van de remmende voorsprong zou dus gevreesd moeten worden, maar de wet van het remmende vooruitgangsgeloof. Die zorgt er immers voor dat overheden en bedrijven grote veranderingen en investeringen voor zich uit blijven schuiven, met het idee dat De Techniek iedereen vroeg of laat zal redden. Vooruitgangsgeloof mag nooit iemand ontslaan van de plicht nú wat te doen. Nu het tijdperk van goedkoop geld op zijn einde lijkt, is het gebrek aan daadkracht van de afgelopen jaren extra pijnlijk.

Het idee van technologische vooruitgang hangt nadrukkelijk samen met het idee van economische groei. Beide zijn echter onhoudbaar, door fysieke en ecologische grenzen, zoals die goede oude Marx overigens al wist. We zijn nog steeds zakken van vlees en bloed die zich door de fysieke wereld verplaatsen, en tenzij de reis naar een ander continent gaat, zou dat gewoon met een snelle trein moeten.