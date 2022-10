Vooruitgang met stikstof zal meer aan Van der Wal te danken zijn dan aan Remkes

Nou, het kaartje is van tafel hoor. Dat verschrikkelijke, weerzinwekkende stikstofkaartje van minister Van der Wal. Een zucht van verlichting kan door ons land gaan nu we dankzij de meesterlijke interventie van de grote Johan Remkes niet meer onder de terreur van Het Kaartje lijden. Want dat er wat moest gebeuren tegen stikstof, dat snapte iedereen, maar een káártje, kom op zeg.

Onzin natuurlijk. Met dat kaartje was weinig mis. Van der Wal zei er al meteen bij dat het maar een aanzet was en ze legde haar dilemma goed uit: had ze alles in het vage gelaten, dan was dat ook onbevredigend geweest. Iemand moest na jaren van wegkijken en sjoemelen door een reeks kabinetten nu eenmaal voor het eerst hardop zeggen hoe hard er moet worden ingegrepen. Al had Van der Wal haar stikstofdoelen bekendgemaakt in een parade van drumbands en dansmariekes en hoogstpersoonlijk de baton gehanteerd, dan had het nog weinig uitgemaakt.

Zij had wel veel last van de incompetente en bangelijke mannen om haar heen. Terwijl zij op blote voeten een boerenopstand van haar stoep af moest praten, bleek de ChristenUnie iemand naast haar op Landbouw te hebben geparkeerd die alle weerstand kennelijk met onbegrijpelijk geprevel probeerde weg te hypnotiseren. En het blanco canvas Wopke Hoekstra had zich door zijn adviseurs laten inpraten dat hij ‘een signaal moest afgeven’ tegen de stikstofdoelen waar hij zelf voor had getekend en die Van der Wal moet halen.

Premier Rutte deed wat Rutte altijd doet: zijn collega-bewindspersoon met een bemoedigend zetje de weg op helpen en toekijken hoe de bus komt aanstormen. Tv-presentator Jeroen Pauw zei het goed nadat afgelopen week ‘onafhankelijk gespreksleider’ Remkes zijn stikstofrapport had gepresenteerd: ‘Vroeger heette zo’n man als Remkes de minister-president. Die stond ergens en zei: zo gaan we het doen. Dat hebben we niet.’

De diep kinderlijke Nederlandse liefde voor vermeende wijze oude mannen bereikte na Remkes’ verhaal nieuwe hoogten. ‘Het begint al door zijn uitstraling’, zo mocht een ‘debatexpert’ leeglopen in het AD. ‘Zijn hele lichaam en zijn stem stralen uit: geen gesodemieter.’ Och mensen, hadden meer bestuurders maar een lichaam als dat van Johan Remkes en we zouden nooit zo in de penarie zitten.

Met ongelovig knipperende oogjes stelden duiders aanvankelijk vast dat bijna iedereen, van links tot rechts en de boeren incluis, blij was met Remkes. Hij had het weer gefixt hoor! De euforie duurde niet lang. Behendige politici als Caroline van der Plas van BBB en Sjaak van der Tak van de boerenlobby snapten dat ze omwille van de sympathie Remkes het best eerst een dikke knuffel konden geven en de kleine beetjes winst konden binnenharken. Maar al snel publiceerden ze lijsten met wezenlijke bezwaren.

Dat GroenLinks en D66 blij zijn, is geen wonder. Aan de stikstofaanpak van het kabinet, waar zij vóór waren, verandert niets essentieels. Het blijft alleen onbegrijpelijk dat ze zich niet even wijselijk op de vlakte kunnen houden. ‘Nog sneller de grote stikstofuitstoters uitkopen’, juichte D66-fractievoorzitter Paternotte,’ zodat we de uitstoot voor 2030 kunnen halveren.’ Van GroenLinks-leider Klaver ging een filmpje rond waarin hij – zich onbespied wanend – zei dat de boeren boos zullen worden als ‘ze echt zien wat erin staat’. Des te raadselachtiger dat hij ’s avonds op tv met een priemend vingertje juist in het rapport de pijnlijkste passages zat aan te wijzen. Gelijk krijgen lijkt soms voor progressieven niet genoeg, de tegenstander moet tot razernij worden gedreven. Per triomfantelijk tv-optreden van Jesse Klaver loopt de stikstofaanpak een half jaar vertraging op, schat ik.

Het belangrijkste voorstel van Remkes is dat het kabinet snel een grote klap uitdeelt door binnen een jaar vijf- tot zeshonderd ‘piekbelasters’ onschadelijk te maken. Met vrijwillige uitkoop, verplaatsing of onteigening. Al vermeed Johan ‘Recht voor zijn raap’ Remkes angstvallig die laatste term. Hardop uitspreken, dat laat hij denk ik liever weer aan Van der Wal over. Die mag sowieso deze simpel klinkende maar schier onmogelijke opgave voor haar rekening nemen. Want wie precies die piekbelasters zijn, daar was Remkes niet aan toegekomen. Elke selectie zal discutabel zijn en tot juridische procedures leiden en, o ja, uitkopen mag misschien niet volgens Europese regels. Succes ermee!

Van der Wal incasseerde het allemaal. Ze nam beleefd het rapport in ontvangst. Trok gedwee haar verdoemde kaartje in. Sprak haar spijt uit over de onzekerheid bij boeren. En kon in het commentaar van De Telegraaf lezen dat ze ‘gewogen en te licht bevonden’ is, dat ze ‘snel door het stof ging in de hoop dat ze aan het pluche kan blijven plakken’ en dat ‘Remkes deed wat Van der Wal en andere ministers nalieten’.

Ze zal de vele vrouwen verpersoonlijken die op hun werk alle noeste arbeid verrichten terwijl een of andere oude charismatische man af en toe komt binnenfladderen met een ‘denkrichting’ en de credits krijgt. Laten we hier wel even vaststellen: mócht er vooruitgang worden geboekt in het stikstofdossier, dan is dat meer aan Van der Wal te danken dan aan Remkes. En aan Hoekstra of Rutte zal het helemaal niet hebben gelegen.

