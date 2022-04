Voorstel versoepeling EU-begrotingsregels getuigt van realisme, maar is ook gevaarlijk

Door de oorlog in Oekraïne is het voor veel landen nog moeilijker de begrotingsregels na te leven. Niettemin is begrotingsdiscipline belangrijk, nu Europa financieel en economisch turbulente tijden tegemoetgaat.

Nederland en Spanje, die jarenlang tegenover elkaar stonden als het ging over het Europese begrotingsbeleid, hebben elkaar ineens in de armen gesloten. De ministers van Financiën Sigrid Kaag en Nadia Calviño presenteerden gisteren een gezamenlijk voorstel om soepeler om te gaan met de Europese begrotingsregels. Elk land met een te hoge staatsschuld mag als het aan hen ligt voortaan zelf het tempo bepalen waarin het de schulden zal verlagen.

Kaags voorgangers joegen Spanje meermaals tegen zich in het harnas. Jeroen Dijsselbloem beledigde alle Zuid-Europese landen met de uitspraak ‘Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven en vervolgens bij u om bijstand vragen’. Wopke Hoekstra deed dat later nog eens dunnetjes over door tijdens het dieptepunt van de coronacrisis de Zuid-Europese landen te verwijten dat ze – toen het goed ging met de economie – in tegenstelling tot Nederland geen buffers hadden opgebouwd.

Kaag toont met deze stap juist begrip voor landen die veel meer uitgeven dan de Europese regels voorschrijven. Dat getuigt van realisme. Nederland is een van de weinige landen in Europa die nog onder de 60-procentsnorm blijven. De staatschuld in de eurozone bedraagt gemiddeld bijna 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat leden van de eurozone bij de huidige regels jaarlijks gemiddeld 2 procent van het bbp moeten bezuinigen. Dat is een onmogelijke opgave, zeker in oorlogstijd.

Calviño en Kaag hopen de lidstaten op een andere manier aan te zetten tot begrotingsdiscipline. Zo pleiten ze voor een Europese Zalmnorm – vernoemd naar oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (1994-2002) – die landen ertoe aanzet in goede tijden financiële buffers op te bouwen. Daarnaast zou elk land een CPB moeten oprichten, naar Nederlands model, zodat ze voortdurend zien welk effect hun beleid op de staatsschuld heeft. Zo moet het calvinistische begrotingsbeleid alsnog school maken.

In de huidige gespannen wereld moet elke stap die de tegenstellingen in Europa verkleint, worden toegejuicht. Tegelijkertijd draagt deze stap bij aan het idee dat begrotingsdiscipline niet zo belangrijk meer is, juist op het moment dat Europa financieel en economisch zeer turbulente tijden tegemoetgaat. Dat is een gevaar. In plaats van op nieuwe vaste begrotingsregels zou Europa zich daarom beter kunnen richten op scenariostudies. Wat gebeurt er met de begrotingen als de inflatie hoog blijft, de rente verder oploopt en de economische groei wegvalt? Welk begrotingsbeleid is dan wenselijk?