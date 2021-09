Voorlopig weegt het voordeel van de coronapas nog op tegen het ongemak

Een beetje vaccinatiedrang kan onder deze omstandigheden geen kwaad. Er staat veel tegenover.

Alles went, ook het feit dat covid-19 voor het gevaccineerde deel van de bevolking geen levensbedreigende ziekte meer is. Toch kan niet genoeg worden benadrukt dat het land er vandaag heel anders bij zou liggen zonder deze triomf van de wetenschap.

Nieuwe principiële vragen dienen zich intussen wel aan. De overbelasting van de ziekenhuiszorg was steeds het doorslaggevende argument voor de ingrepen in de persoonlijke levenssfeer. Individuele vrijheden moeten wijken als ze de veiligheid van anderen direct in gevaar brengen. Nu 85 procent van de bevolking veilig is, worden de meeste beperkingen in rap tempo disproportioneel.

Maar hoe snel moet de overheid zich terugtrekken? Nu ook nog zeker 1,5 miljoen mensen niet gevaccineerd zijn, is het gevaar nog niet helemaal geweken. Niet voor de belasting van de zorg (95 procent van de coronapatiënten in de ziekenhuizen is ongevaccineerd) en niet voor de medemens. Er zijn immers ook nog honderdduizenden mensen voor wie het vaccin vanwege medische complicaties onvoldoende werkt. Ook zij willen zich weer buiten de deur kunnen wagen zonder onverantwoorde risico’s.

De overheid heeft daar rekening mee te houden. Bij deze vaccinatiegraad alles opengooien zonder enige beperking kan tot ongelukken leiden. Het coronapaspoort is de sleutel tot de tussenfase die het land nu betreedt. Sinds juli heeft het al in heel wat voetbalstadions zijn effectiviteit bewezen. Het ongemak van de toegangscontrole weegt niet op tegen het voordeel van alle openzwaaiende deuren.

Dat wordt niet zo ervaren door de mensen die bezwaren hebben tegen vaccinatie. Die voelen zich verder opgejaagd. En dat is best voorstelbaar, maar zolang een testbewijs ook volstaat – en testen gratis blijft – weegt het algemeen belang zwaarder.

Omdat steeds opnieuw testen omslachtiger is dan vaccineren, wordt de vaccinatiedrang zo inderdaad verder opgevoerd. Maar daarmee is het nog geen verplichting. En gezien het grote aantal mensen dat alleen uit desinteresse of laksheid nog niet is gevaccineerd, kan het ook geen kwaad om de druk nog wat te verhogen in de hoop dat de vaccinatiegraad stijgt. Om te beginnen onder het personeel in de zorg, juist daar waar gewerkt wordt met patiënten die weinig bescherming hebben van het vaccin. Want als daar de vaccinatiegraad nu niet snel verder omhoog gaat, komen we in heel andere debatten terecht.