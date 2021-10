Voorkom een invasie van laadpalen

Laadpaal in een Nederlandse villawijk. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Als de voortekenen niet bedriegen, staat Nederland vanwege de elektrificatie van het wagenpark aan de vooravond van het op uitgebreide schaal plaatsen van laadpalen. Uiteraard zou de bekabeling daarop berekend moeten zijn. Dat is die nu niet. Moet vrijwel elke straat in Nederland straks open om kabels bij te leggen?

Mijn voorstel is een andere: leg (zware) kabels louter naar de huidige tankstations, waar batterijpakketten worden opgeladen die in auto’s die daarop zijn toegerust geplaatst kunnen worden. Je tankt dus straks geen brandstof, maar een vol batterijpakket.

Technisch onuitvoerbaar? Lijkt me sterk. Auto’s, batterijpakken en de plaatsing daarvan in de auto (door een robot) moeten alleen op dit punt volledig worden gestandaardiseerd. Aldus kan de invasie van tienduizenden laadpalen worden voorkomen.

Bijkomend voordeel: de eigenaar van de auto hoeft niet dezelfde te zijn als de eigenaar van het batterijpakket. Misschien wordt een elektrische auto daardoor stukken goedkoper?

Peter van Straalen, Amsterdam

Compensatie

Het kabinet trekt ruim 3 miljard uitom de verhoging van de gasprijzen te compenseren. Tegelijk gebruiken Nederlanders de herfstvakantie massaal om hun buitenlandvakantie in te halen. De vraag dringt zich op of compensatie wel nodig is. Dat de energierekening fors omhoog gaat is voor veel huishoudens een tegenvaller, maar het is niet ondraaglijk.

Zuur is dat de aankoop van een nieuwe racefiets moet worden uitgesteld, of dat de wintersportvakantie niet door kan gaan. Ondraaglijk is het als de rekening niet kan worden betaald, of mensen kou lijden. De groep voor wie dit geldt, is klein. Die had eenvoudig via een soort van bijzondere bijstand gecompenseerd kunnen worden. Nu schiet het kabinet zowel de mensen in een slecht geïsoleerde sociale huurwoning, als de villabewoner die zijn zwembad warm stookt te hulp.

We leven in een tijd waarin iedereen altijd maar moet worden gecompenseerd. Wat is er met de weerbaarheid van de Nederlander gebeurd? Horen pech en tegenvallers niet meer bij het leven? In het civiele recht geldt het uitgangspunt: een ieder draagt zijn eigen schade. Dat uitgangspunt zou ook hier moet gelden. Behalve dan voor degenen die het echt niet kunnen betalen.

Maarten Schreurs, Soesterberg

Horeca

Verreweg de meeste horeca in Nederland heeft een ruimhartige coronacheque van de overheid ontvangen, terwijl nu liefst eenderde van hen weigert de door diezelfde overheid voorgeschreven coronacheck uit te voeren. Voor mij is dit een reden om de horeca voorlopig even te mijden.

Ko van Dijk, Utrecht

Zuurstof

Zelfs in een gesloten doodskist zit voldoende zuurstof om het een paar uur vol te houden. De hysterie van journalist Mac van Dinther en hoofdredacteur Pieter Klok over vermeend zuurstoftekort bij Van Dinther tijdens zijn verblijf in een arrestantenbus is onzinnig en onnodig.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Boeren

In het commentaar van vrijdag j.l. worden de boeren van Farmer’s Defence Force door Sander van Walsum tamelijk kortzichtig in de hoek gezet.

Wat is er aan de hand? Boze boeren torpederen een plan van AgriNL, een club van onder meer Rabobank, de vee- en mensenvoederindustrie, en landbouworganisatie LTO. Ik heb als 63-jarige kippenboerenzoon van dichtbij meegemaakt hoe het is gegaan. LTO heeft sinds de jaren zestig kleine boeren voorgehouden dat schaalvergroting de toekomst was. De grootste rekeningen voor de boer kwamen daarna van de bank, de voerleverancier en de machineleverancier. Daar kwam decennialang het overgrote deel van de in de sector gecreëerde productwaarde terecht.

Natuurlijk moet de landbouwsector ingrijpend worden gesaneerd. Maar de laatsten aan wie je dat over moet laten zijn degenen die er het meest aan hebben verdiend. Reken maar dat AgriNL met een plan komt dat miljarden kost, geld dat moeten worden opgebracht door de belastingbetaler. Veel logischer is om de sanering uit te voeren op kosten van de partijen die de krankzinnige uitwas hebben laten ontstaan en laten voortbestaan. En dat zijn niet de boeren, maar de AgriNL-partners. Daar zitten de bedrijven die onteigend en genationaliseerd moeten worden.

Rob Vousten, Cuijk